Серьезные обвинения в адрес Ангелы Меркель





15 лет спустя, после того как умерла его мать Ханнелора Коль, жена канцлера Германии Гельмута Коля, ее сын Вальтер в интервью ZEITmagazin выдвинул серьезные обвинения в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Обвинение связано со скандалом финансирования политических партий в 1999 году. Гельмут Коль отказался тогда раскрыть источник пожертвований партии ХДС. В ответ на это Ангела Меркель, будучи тогда Генеральным секретарем ХДС, написала статью в Frankfurter Allgemeinen Zeitung в которой резко дистанцировалась от бывшего главы партии и канцлера Германии Гельмута Коля.

«Как профессиональный политик, она знала, что этим самым вызовет лавину, которая нанесет вред нашей матери и нашей семье» говорит сегодня Вальтер Коль. Меркель, по его утверждению, ни разу публично не сказала, чтобы их семью оставили в покое, хотя она знала, что его мать была тяжело больна. У Ханнелоры Коль была аллергия на свет. В 2001 году она покончила жизнь самоубийством.

Хотя Ханнелора Коль не имела никакого отношения к этому скандалу, после того как Меркель дистанцировалась от нее, она иногда подвергалась оскорблениям со стороны посторонних людей. Для нее это было очень болезненно, так как она чувствовала себя преданной, ведь они очень часто с Меркель вели беседы, в которых Коль доверяла ей самое сокровенное. «Моя мать никак не смогла справиться с предательством их дружбы» - замечает Вальтер Коль.

Такими своими заявлениями Вальтер Коль по его словам не стремиться выгородить своего отца в скандале, который возник из-за нелегальных пожертвований. Он хочет обратить внимание на что-то более существенное, а именно на характер человеческих отношений во внутрипартийной борьбе со стороны Ангелы Меркель. Ведь отец показывал ему тогда секретные протоколы, в которых говорилось, что «фрау Меркель в начале скандала вокруг пожертвований говорила: мы должны Гельмута Коля, благодаря которому мы процветали многие годы, оградить от нападок. В первую очередь мы должны защитить его семью».

Что же касается его отца, бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, который не поддерживает никаких связей со своими двумя сыновьями, то он сейчас совсем не тот которым был раньше и находится под влиянием его новой жены. Его встреча с руководителем Венгрии Орбаном, говорит о многом.