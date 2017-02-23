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Билл Гейтс об угрозе пандемии в будущем
23.02.2017 15:38
В последнее
время с Биллом Гейтсом связаны два его высказывания о том, что роботов надо обложить налогами и что в
будущем может разразится пандемия, которая унесет до 30 миллионов человеческих
жизней. В первом случае Билл Гейтс имел ввиду
конечно же не роботов, а те
компании которые будут заменять наемных
работников машинами. И вот для того
чтобы потом этих рабочих, потерявших
работу, переучивать и переустраивать и
нужны будут дополнительные средства,
которые даст этот налог. Главная цель такого налога заключается в том, чтобы
замедлить на некоторое время процесс замены людей машинами.
Что касается
второго вопроса, возможности пандемии, Билл Гейтс, который приехал в Германию
для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, разъяснил свою позицию в
интервью немецкому журналу
Der Spiegel
.
SPIEGEL ONLINE
: Господин Гейтс, эксперты всегда говорили о катастрофических эпидемиях: 2002 год это была атипичная пневмония, в 2005
году – птичий грипп, в 2009 году – свиной грипп. Но каждый раз глобальных
катастроф удавалось избежать. Сейчас, Вы
говорите, что в последующие 10-15 лет может дойти до пандемии с 30 миллионами
умерших. Думаете Вы, что люди до сих пор
слушают это?
Гейтс
: То, что в современной истории не было никаких
катастрофических пандемий, не означает,
что их никогда больше не будет. И мы совершенно точно не подготовлены к
следующей эпидемии. Это очень сложно предугадать вероятность большой естественной
или специально вызванной
биотеррористической эпидемии. Но она не
равна нулю и поэтому я думаю нам нужно больше делать.
SPIEGEL
ONLINE
: В 1918 году испанка убила до 50 миллионов человек. Почему Вы думаете,
что спустя 100 лет мир по-прежнему не подготовлен?
Гейтс
: Одно основание, что люди забывчивы.
Если кому-то скажут, что после первой
мировой войны была пандемия, которая унесла больше жизней, чем было убито в первой мировой войне, то он
ответит: «Должно быть это шутка? Я знаю первую мировую войну, но не было
никакой мировой войны 1.5, или? Но после
войны люди путешествовали и это привело к увеличению инфекции. Проблема в том, что возможность
путешествовать тогда была ограниченной, чем она существует сегодня.
SPIEGEL
ONLINE
: Какие другие есть основания говорить о недостаточной подготовленности?
Гейтс
:
Приоритеты, например. У меня очень позитивный взгляд на мир. Я думаю,
что он будет все время лучше. Список дел, который может включать большие
неудачи, небольшой: атомная война, изменение климата и эпидемии. Сегодня я бы
сказал, что мы серьезно воспринимаем риск атомной войны, изменение климата не
очень, а эпидемии меньше всего. Ни одна
страна хорошо не подготовлена к этому, Соединенные Штаты тоже. И даже если
страна делает правильные вещи, чтобы защитить себя, должно быть глобальное
сотрудничество, чтобы предотвратить и избежать эпидемии , так же, как мы работаем вместе, чтобы
предотвратить распространение ядерного оружия.
SPIEGEL
ONLINE
: Проблема в борьбе против эпидемии в
том, что значительная часть соответствующих исследований может быть
использована как для защиты от вирусов так и для развития биологического оружия.
Гейтс
: Это хорошая новость, что наука
развивает средства для диагноза, лечения
и защиты от инфекционных заболеваний. В 1990 году в мире умер каждый десятый
ребенок не достигнув пяти лет. Сегодня это только каждый двадцатый и вакцины
являются основанием для этого. Если бы
смертность осталась бы на уровне 10%, то дополнительно умерли бы 122 миллиона детей. Плохая новость заключается
в том, что исследования облегчают также
негосударственным субъектам разрабатывать патогенные микроорганизмы,
которые могут вызвать эпидемию. Но меры по защите от естественной и
биотеррористической эпидемии почти
одинаковы.
SPIEGEL
ONLINE
:
То, что правительства делают препараты, это одно дело. Но будет
ли достаточное количество людей, готовых сделать прививку? Скептицизм, кажется, увеличивается, опять же,
возможно, из-за снижения общественного доверия к экспертам.
Гейтс:
Эпидемия заставит людей полюбить вакцины. Конечно, я не
надеюсь, что до этого дойдет, но
эпидемия будет напоминать всем, как замечательны вакцины. Мы полностью
искоренили оспу, почти полиомиелит. Чудо вакцин даже больше, чем у антибиотиков. Вакцины очень хорошо
проверены, они, в известной степени
безопасны. Ложное утверждение, что вакцины вызывают аутизм, опровергнуто. Но у нее до сих пор есть
ребервирация. Которая сбивает людей с толку.
SPIEGEL
ONLINE
: «Ребервирация» звучит как эвфемизм,
учитывая тот факт, что президент США Трамп неоднократно заявлял, что прививки вызывали
аутизм. Во время избирательной кампании он встречался с Эндрю Уикфелдом
Andrew
Wakefield
, тем самым ученым, который распространял фальшивые данные о
теории аутизма и за это был отстранен от работы. Вредит такое поведение Трампа доверию
общественности к вакцинам и что можно сказать о значении науки и фактов в его политике?
Гейтс:
Я встречался с Трампом после выборов
декабре и имел шанс объяснить ему, как замечательны вакцины.
SPIEGEL
ONLINE
: Видимо, вы были не очень успешны. В январе было
объявлено, что Трамп обдумывает возможность создания комиссии по
исследованию связи между вакцинами и аутизмом. Возглавить ее
якобы должен Роберт Ф. Кеннеди мл. – который не является ученым, да к тому же
ярый противник вакцинаций.
Гейтс
: Правительство в этом отношении еще ничего
официального не предприняло. В худшем случае они создадут комиссию, что было бы
глупо, потому что в этой теме действительно не осталось открытых вопросов.
Поэтому комиссия, если она будет
создана, с учетом того
что она будет состоять из ученых, придет к такому же результату.
SPIEGEL
ONLINE
: Вы говорите что Вы оптимист и что мир со временем будет все лучше. Не чувствуете ли
Вы себя иногда одиноким с таким представлением?
Гейтс
: Дело в том, что подход «он будет все лучше» не является
общепризнанным. Я не утверждаю, что нет больших проблем. Но хорошие вещи происходят в целом постепенно в то время как
насилие или бедствия выдвигаются на
первый план в новостях. Если людям говорят, что сегодня насилия меньше чем
раньше, то они удивляются. Но это так, даже если в Сирии или Судане происходят
ужасные вещи.
теги: Билл Гейтс, пандемия
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