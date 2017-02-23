Билл Гейтс об угрозе пандемии в будущем





В последнее время с Биллом Гейтсом связаны два его высказывания о том, что роботов надо обложить налогами и что в будущем может разразится пандемия, которая унесет до 30 миллионов человеческих жизней. В первом случае Билл Гейтс имел ввиду конечно же не роботов, а те компании которые будут заменять наемных работников машинами. И вот для того чтобы потом этих рабочих, потерявших работу, переучивать и переустраивать и нужны будут дополнительные средства, которые даст этот налог. Главная цель такого налога заключается в том, чтобы замедлить на некоторое время процесс замены людей машинами.

Что касается второго вопроса, возможности пандемии, Билл Гейтс, который приехал в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, разъяснил свою позицию в интервью немецкому журналу Der Spiegel .

SPIEGEL ONLINE : Господин Гейтс, эксперты всегда говорили о катастрофических эпидемиях: 2002 год это была атипичная пневмония, в 2005 году – птичий грипп, в 2009 году – свиной грипп. Но каждый раз глобальных катастроф удавалось избежать. Сейчас, Вы говорите, что в последующие 10-15 лет может дойти до пандемии с 30 миллионами умерших. Думаете Вы, что люди до сих пор слушают это?

Гейтс : То, что в современной истории не было никаких катастрофических пандемий, не означает, что их никогда больше не будет. И мы совершенно точно не подготовлены к следующей эпидемии. Это очень сложно предугадать вероятность большой естественной или специально вызванной биотеррористической эпидемии. Но она не равна нулю и поэтому я думаю нам нужно больше делать.

SPIEGEL ONLINE : В 1918 году испанка убила до 50 миллионов человек. Почему Вы думаете, что спустя 100 лет мир по-прежнему не подготовлен?

Гейтс : Одно основание, что люди забывчивы. Если кому-то скажут, что после первой мировой войны была пандемия, которая унесла больше жизней, чем было убито в первой мировой войне, то он ответит: «Должно быть это шутка? Я знаю первую мировую войну, но не было никакой мировой войны 1.5, или? Но после войны люди путешествовали и это привело к увеличению инфекции. Проблема в том, что возможность путешествовать тогда была ограниченной, чем она существует сегодня.

SPIEGEL ONLINE : Какие другие есть основания говорить о недостаточной подготовленности?

Гейтс : Приоритеты, например. У меня очень позитивный взгляд на мир. Я думаю, что он будет все время лучше. Список дел, который может включать большие неудачи, небольшой: атомная война, изменение климата и эпидемии. Сегодня я бы сказал, что мы серьезно воспринимаем риск атомной войны, изменение климата не очень, а эпидемии меньше всего. Ни одна страна хорошо не подготовлена к этому, Соединенные Штаты тоже. И даже если страна делает правильные вещи, чтобы защитить себя, должно быть глобальное сотрудничество, чтобы предотвратить и избежать эпидемии , так же, как мы работаем вместе, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.

SPIEGEL ONLINE : Проблема в борьбе против эпидемии в том, что значительная часть соответствующих исследований может быть использована как для защиты от вирусов так и для развития биологического оружия.

Гейтс : Это хорошая новость, что наука развивает средства для диагноза, лечения и защиты от инфекционных заболеваний. В 1990 году в мире умер каждый десятый ребенок не достигнув пяти лет. Сегодня это только каждый двадцатый и вакцины являются основанием для этого. Если бы смертность осталась бы на уровне 10%, то дополнительно умерли бы 122 миллиона детей. Плохая новость заключается в том, что исследования облегчают также негосударственным субъектам разрабатывать патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать эпидемию. Но меры по защите от естественной и биотеррористической эпидемии почти одинаковы.

SPIEGEL ONLINE : То, что правительства делают препараты, это одно дело. Но будет ли достаточное количество людей, готовых сделать прививку? Скептицизм, кажется, увеличивается, опять же, возможно, из-за снижения общественного доверия к экспертам.

Гейтс: Эпидемия заставит людей полюбить вакцины. Конечно, я не надеюсь, что до этого дойдет, но эпидемия будет напоминать всем, как замечательны вакцины. Мы полностью искоренили оспу, почти полиомиелит. Чудо вакцин даже больше, чем у антибиотиков. Вакцины очень хорошо проверены, они, в известной степени безопасны. Ложное утверждение, что вакцины вызывают аутизм, опровергнуто. Но у нее до сих пор есть ребервирация. Которая сбивает людей с толку.

SPIEGEL ONLINE : «Ребервирация» звучит как эвфемизм, учитывая тот факт, что президент США Трамп неоднократно заявлял, что прививки вызывали аутизм. Во время избирательной кампании он встречался с Эндрю Уикфелдом Andrew Wakefield , тем самым ученым, который распространял фальшивые данные о теории аутизма и за это был отстранен от работы. Вредит такое поведение Трампа доверию общественности к вакцинам и что можно сказать о значении науки и фактов в его политике?

Гейтс: Я встречался с Трампом после выборов декабре и имел шанс объяснить ему, как замечательны вакцины.

SPIEGEL ONLINE : Видимо, вы были не очень успешны. В январе было объявлено, что Трамп обдумывает возможность создания комиссии по исследованию связи между вакцинами и аутизмом. Возглавить ее якобы должен Роберт Ф. Кеннеди мл. – который не является ученым, да к тому же ярый противник вакцинаций.

Гейтс : Правительство в этом отношении еще ничего официального не предприняло. В худшем случае они создадут комиссию, что было бы глупо, потому что в этой теме действительно не осталось открытых вопросов. Поэтому комиссия, если она будет создана, с учетом того что она будет состоять из ученых, придет к такому же результату.

SPIEGEL ONLINE : Вы говорите что Вы оптимист и что мир со временем будет все лучше. Не чувствуете ли Вы себя иногда одиноким с таким представлением?

Гейтс : Дело в том, что подход «он будет все лучше» не является общепризнанным. Я не утверждаю, что нет больших проблем. Но хорошие вещи происходят в целом постепенно в то время как насилие или бедствия выдвигаются на первый план в новостях. Если людям говорят, что сегодня насилия меньше чем раньше, то они удивляются. Но это так, даже если в Сирии или Судане происходят ужасные вещи.