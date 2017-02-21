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Один человек, три лица.
21.02.2017 20:41
В двух немецких изданиях напечатаны статьи на одну
тему. Stern: «Wie ein
Mann ein neues Gesicht bekam» «Как человек получил новое лицо» и Suddeutsche
Zeitung « Der Mann mit dem zweiten Gesicht» «Человек со вторым лицом». Первая статья начинается с
рассказа о том, как все начиналось. Вторая с положительного результата.
Энди Санднесс до
выстрела.
Незадолго до рождества
в 2006 году Энди Санднесс Andy
Sandness решил покончить жизнь
самоубийством. Он закрылся у себя в квартире в Вайоминге и выстрелил в голову,
но остался жив. Будучи в сознании он понял, что совершил страшную ошибку и
поэтому когда пришли полицейские он обратился к ним с мольбой: « Пожалуйста,
пожалуйста, не дайте мне умереть».
Последствия выстрела были ужасными. Пуля
почти полностью разрушила
его лицо. У него не было носа и челюсти,
его рот был разворочен. Осталось только
два зуба.
После лечения в двух больницах его направили в клинику Майо
в Рочестере штат Миннесота. Там работает пластический хирург доктор Самир Мардини Samir
Mardini. За четыре с половиной
месяца было проведено восемь операций.
Самир Мардини и его команда для восстановления лица использовали кости,
мышцы и кожу с бедра и ноги. Лицевые кости врачи связывали титановыми
пластинами и винтами. Вместо носа был протез.
Лицо оставалось ужасным, но было хотя бы функциональным.
Энди Санднесс после
операций.
После этого он вернулся домой, где его радостно встретили родные и
друзья. Там он устроился на работу в
отель и записался на курсы электрика. Мир для него сузился. С друзьями он почти
не встречался. В магазине он прятал свое лицо от детей, чтобы они не
испугались, увидев его. Часто в
одиночестве он уходил в горы. Рот его был маленький, ложка не проходила в него,
поэтому Энди должен был каждый раз измельчать еду. Нос часто во время прогулок
отпадал. Когда же его лечащий хирург Мардини предлагал делать другие операции,
Энди отказывался.
И вот наступил 2012
год. Самир Мардини позвонил Энди и
сообщил, что существует возможность
проведения пластической операции.
Гарантий никаких не было, так как до этого таких операций в мире было
сделано не более двух десятков. Но Энди Санднесс был готов рискнуть. «Если
кто-то выглядит так как я,
и если все функционирует так как
у меня, то человек хватается за всякую
возможность, которая предлагается». «И
эта была операция, которая могла бы дать мне снова нормальную жизнь».
Перед операцией он должен был пройти психологический тест, так как выстрел себе в лицо был результатом
депрессии. На этот раз такие факторы как : его силы и мотивация, сильная поддержка его семьи, его хорошие отношения
с Мардини и длительный интервал времени
до попытки самоубийства сыграли положительную роль и ему разрешили готовиться к операции.
Через пять месяцев после того как его поставили в
очередь на ожидание донорского лица он
получил звонок от доктора о том, что модно оперировать. Его донором стал молодой человек, по стечению
обстоятельств в возрасте 19 лет,
покончивший жизнь самоубийством.
Его вдова, которую он оставил на 8-м месяце беременности, пожертвовала
его органы: сердце, легкие,
печень, почки и лицо на донорские потребности. Больше всего она сомневалась по
поводу лица, так как боялась, что
молодой человек, которому будет сделана трансплантация, будет похож на ее мужа.
Врачи заверили ее, что это исключено,
так как пересажена будет только часть
лица, которая находится ниже глаз.
Команда хирурга
Самира Мандрини, которая до этого три с половиной года тренировалась на
трупах пересаживать лицо, провела 56-ти часовую операцию, в результате которой Энди
получил нос, щеки, рот, челюсть,
подбородок и даже зубы от своего донора.
Его брат и отец
присутствовали при моменте, когда
Энди после операции поднесли зеркало,
чтобы он мог посмотреть на свое новое лицо.
Так как он еще не мог ясно говорить, он пишет в блокноте: «Намного
выше моих ожиданий».
Энди до и после
пластической операции.
Хирург Самир
Мардини громко читает это послание и
говорит Энди, который за 10 лет стал его другом: «Ты не
знаешь, какими счастливыми это делает
нас».
теги: трансплантация
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