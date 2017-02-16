Что делать на работе?

Крепкий кофе с утра? Да вы что?! Я же потом на работе не усну!

Как я уже писал ранее, многие немецкие издания перед выходными предлагают своим читателям простые задания-головоломки. Возможно, чтобы они их выполнили после работы, а возможно… .

Небольшое отступление. Немецкое издание bild.de в 2012 году опубликовало небольшую заметку: «14 Jahre nichts getan, 745?000 Euro kassiert» «14 лет ничего не делал, а получил 745 000 евро». Начинается заметка со старой шутки-вопроса: «В чем разница между деревом и чиновником? Дерево работает».

Так вот, как замечает издание, по отношению к одному из чиновников немецкого города Менден Menden, это горькая правда. Когда этому служащему исполнилось 65 лет и он уходил на пенсию, то написал своим коллегам по работе следующую записку: «Сегодня мой последний день на работе. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто 14 лет тому назад так организовал по- новому техническую службу, что мне ничего не надо было делать». Он готов был работать на работе, но если это никому не нужно было, то это не его вина. За это время он заработал 745 000 евро. Закончил он свое послание следующими словами: «С 1998 года я присутствовал, но ничего не делал. Так что я иду на пенсию очень хорошо подготовленным – adieu.”

Данное происшествие получило огласку во всей Европе. Признание того, что гражданский служащий Германии получал зарплату в течение 14 лет, ничего не делая на работе, в то время когда руководство этой страны требовало осуществления режима жесткой экономии в государственном секторе в странах еврозоны, таких как Греция и Испания, поставило немцев в неловкое положение.

Но немецкий служащий не является каким-то исключением. На рубеже веков американцы решили выяснить, какие интернет-сайты являются наиболее посещаемыми. И оказалось, что 70 процентов интернет-трафика по просмотру в США порносайтов осуществлялось в рабочее время, и что 60 процентов всех покупок онлайн были сделаны в период с 9 часов утра до 5 часов вечера.

Немецкие же издания, учитывая все это, предлагают своим читателям, если им нечем будет заняться на работе, поработать головой. Итак.

Задание №1.

Задание простое. На картинке из спичек выложено задание: 678 + 35 = 583. Решение неправильное. Надо передвинуть одну спичку так, чтобы оно стало верным. То есть, откуда надо взять спичку и куда ее переместить.

Задание №2.

В этом случае нужно заполнить правую часть, но при этом использовать только цифру 2. Так как ответов может быть множество, надо показать самый короткий вариант, чтобы выражение получило смысл.

Задание №3.

Оно требует знаний английского языка. Что легче перышка?

Ответов здесь тоже может быть много.

В следующем своем посте я напишу, какой ответ на это задание понравился немецкой редакции более всего.