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Есть такое движение: GrabYourWallet
08.02.2017 13:38
Если будете продавать и не так голосовать, то мы не будем
покупать! Или совсем кратко: протестуйте кошельком.
В США ширится движение
GrabYourWallet, протестуйте
кошельком. В основе его лежит не
только стремление отделить бизнес от политики,
но и повлиять на бизнес с целью
привлечь его на свою сторону. Создан специальный сайт GrabYourWallet где перечисляются
компании, которые следует бойкотировать, так как их лидеры в том или ином виде поддерживают политику
Трампа. Было бы неправильно считать, что это однобокий процесс, когда
бойкотируются только те компании, руководители которых поддерживают
политику Трампа. Сторонники Трампа в
свою очередь также призывают бойкотировать
компании, чьи лидеры выступают против Трампа. Раскол
Америки продолжает усиливаться. Особенно
это хорошо видно на примере двух человек: Илоне
Маске и Трэвисе Каланике. Оба они стали советниками Дональда
Трампа по экономическим вопросам.
Именно этот факт сыграл с ними злую
шутку.
За спиной Трэвиса
Каланика стоит Uber. Когда таксисты Нью-Йорка, после опубликования
указа о запрете въезда в США иммигрантам из семи мусульманских стран, отказались на выходные забирать пассажиров из аэропорта
Кеннеди, Uber решил воспользоваться этой бизнес возможностью и перенаправил своих водителей в аэропорт. Данный факт вызвал возмущение
среди противников Трампа. Началась
кампания DeleteUber
и 200 000
человек, пишет The
New York Times, удалили
из своих мобильных телефонов
приложение Uber. Таким образом, компания оказалась между двух огней, между
сторонниками и противниками Дональда Трампа. В данном случае ее руководству пришлось
выбирать наименьшее зло, а именно: хотя
противники и сторонники Трампа разделились поровну 50 на 50, основные заказы на поездки у Uber в
крупных городах, а вот в них то за
Трампа голосовало меньше всего. Так в районе Нью-Йорка Манхэттене - 10%, в Сан-Франциско - 9%, в
Вашингтоне - 4%. Масла в огонь подлил
конкурент Uber небольшая фирма Lyft.
После вышеупомянутого указа о запрете на въезд эта фирма выделила организации Civil Liberties Union, которая выступает против указа Трампа - 1 миллион долларов пожертвований. Полчища противников Трампа переключились с Uber
на Lyft. Кроме того многие
водители Uber в США
имеют иммиграционные корни. Джим Кониджлиаро JimConigliaroJr., основатель Независимой
Гильдии Водителей Нью-Йорка IndependentDriversGuildinNewYork, организации, которая представляет
интересы 50 тысяч водителей Uber, сказал по этому поводу: « Без иммигрантов вообще бы не было Uber».
Все это привело к
тому, что Трэвис Каланик вынужден
был выйти из состава экономических советников Трампа а его фирма в свою очередь анонсировала создание собственного фонда,
сделав пожертвование в него в размере 3-х
миллионов долларов, который будет оказывать помощь водителям помогающим иммигрантам.
В подобной ситуации оказался и Илон Маск. Некоторые американцы аннулировали свои заказы
на машины его фирмы Tesla.
Илон Маск не отказался от своей
роли советника Трампа, хотя и сказал по поводу его указа о запрете въезда в США, что
«это не самый лучший способ для
решения проблем этой страны». Перед
ним также стоит трудный выбор. Дело в том, что у Tesla
больше всего представительств в Калифорнии – 28 и
Нью-Йорке - 7, то есть там, где меньше всего сторонников Дональда Трампа, и, наоборот, там где
больше всего людей голосовали за Трампа: штаты Вайоминг, Небраска,
Арканзас и Миссисипи нет ни
одного представительства.
В то время пока Илон Маск стоит перед выбором, другие компании уже
сделали его или были вынуждены сделать.
Так компания Nordstrom убрала из продажи бренд, который покупает дочка Дональда Трампа Иванка
Трамп, ссылаясь на то, что он якобы не пользуется спросом. Этим же путем пошли и другие фирмы люксовской одежды и ювелирных изделий, исключив из продажи те бренды , которые
покупала Иванка Трамп. Это такие компании
как: Neiman
Marcus, HSN, ShopStyle.
К сожалению страсти накаляются
и борьба обостряется и в твиттере тоже.
А тем временем последние опросы
показывают, что более 50%
американцев довольны тем, как
развивается их страна сегодня.
теги: США, Трамп, иммигранты
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