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Автор
Кнопки
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Не тех бомбите, господа
06.02.2017 20:58
После
террористических атак в Париже
руководство Франции заговорило о
войне, которую им объявили исламисты.
Издатель немецкого "Handelsblatt" Габор Штайнгарт Gabor
Steingart написал по этому
поводу: Weltkrieg
III. «В наших кошмарах мы представляли следующую мировую войну как
ядерную войну, которая бы велась с применением
межконтинентальных ракет. Но реальность
не соответствует нашим кошмарам.
Новые солдаты войны носят не
униформу, а джинсы. Они взрывают не атомные боеголовки, а пояса
шахидов. Они уничтожают не
участки земли, а прежде всего наше
чувство свободы и отзывчивости
». И далее, говоря о тех,
кто совершил теракты в
Париже, он смело
замечает что: «Если
уж все делать
правильно, то французские ВВС
должны бомбить европейские предместья, а
не части Сирии».
В основе
такого неординарного предложения лежал тот факт, что
шесть человек, совершивших
террористические атаки в Париже, были
гражданами ЕС: французы и бельгийцы.
Спустя год
после тех событий в Париже, Independent совместно с Statista создали графику, которая
наглядно показывает, какие европейские
страны поставляли джихадистов
для ИГИЛ.
Учитывая этот
факт Якоб Аугштайн
Jakob Augstein пишет в своей колонке в DER
SPIEGEL: «Настоящий вызов терроризма лежит не в Сирии или Ираке. Он находится в
предместьях европейских городов. Здесь надо нам
сражаться. Не против террористов
- а за них. Речь
идет не об оружии,
а о терпении, понимании и сердечности.
Есть ли у Европы силы для этого».
И далее он спрашивает: «Что является целью террора? Страх, насилие и разногласия. Как
реагирует Запад на террор? Страхом, насилием и разногласиями». «Таким
образом мы сделали террористов победителями».
В этой же
статье Якоб Аугштайн приводит слова французского журналиста, который будучи
журналистом в Сирии, попал в плен к
исламистам и провел там десять месяцев.
После освобождения и после терактов в
Париже, а также бомбардировок
города Ракка он говорил: «Мы попали в ловушку исламистов… . Я знаю их. Они ожидают бомбардировки. Чего они бояться
так это единства».
Исламское
государство боится единства, единодушия, сплоченности западного мира перед
угрозой терроризма. А что же делает западный мир? Он делает все наоборот. И главную скрипку в
этом играет сегодня Дональд Трамп. Чтобы
прийти к власти он разъединил Америку.
Недаром журнал TIME избрав Дональда
Трампа человеком года,
назвал его: President of the Divided States of America:
Президент Разъединенных Штатов Америки.
Теперь Трамп своими действиями
стремится расколоть Запад и мусульманский мир.
Своим указом
о запрете въезда в США гражданам семи стран,
он сеет страх в сердца
американцев перед террором, хотя реальная угроза исходит не из этих семи
стран. На графике видно, что самые большие жертвы террора понесла Америка от выходцев из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. А от
рук джихадистов из семи стран, жители которых попали под запрет, не погиб ни
один американец, начиная с 1975 года.
Ну как тут не сказать о бизнес подходе к террору.
Итак,
получается, что Дональд Трамп делает все, к чему так стремятся представители исламского государства: сеет
страх и рознь. Как показали последние три года, насилие не дает результатов.
С августа 2014 года США на войну против ИГИЛ
потратило 11 триллионов долларов. И что?
И последнее. Такую же политику: «Разделяй и властвуй»
проводит президент России Владимир
Путин. Вот, возможно,
почему Дональд Трамп так симпатизирует
президенту России.
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