Не тех бомбите, господа

После террористических атак в Париже руководство Франции заговорило о войне, которую им объявили исламисты. Издатель немецкого "Handelsblatt" Габор Штайнгарт Gabor Steingart написал по этому поводу: Weltkrieg III. «В наших кошмарах мы представляли следующую мировую войну как ядерную войну, которая бы велась с применением межконтинентальных ракет. Но реальность не соответствует нашим кошмарам.

Новые солдаты войны носят не униформу, а джинсы. Они взрывают не атомные боеголовки, а пояса шахидов. Они уничтожают не участки земли, а прежде всего наше чувство свободы и отзывчивости ». И далее, говоря о тех, кто совершил теракты в Париже, он смело замечает что: « Если уж все делать правильно, то французские ВВС должны бомбить европейские предместья, а не части Сирии ».

В основе такого неординарного предложения лежал тот факт, что шесть человек, совершивших террористические атаки в Париже, были гражданами ЕС: французы и бельгийцы.

Спустя год после тех событий в Париже, Independent совместно с Statista создали графику, которая наглядно показывает, какие европейские страны поставляли джихадистов для ИГИЛ.

Учитывая этот факт Якоб Аугштайн Jakob Augstein пишет в своей колонке в DER SPIEGEL: «Настоящий вызов терроризма лежит не в Сирии или Ираке. Он находится в предместьях европейских городов. Здесь надо нам сражаться. Не против террористов - а за них. Речь идет не об оружии, а о терпении, понимании и сердечности. Есть ли у Европы силы для этого».

И далее он спрашивает: «Что является целью террора? Страх, насилие и разногласия. Как реагирует Запад на террор? Страхом, насилием и разногласиями». «Таким образом мы сделали террористов победителями».

В этой же статье Якоб Аугштайн приводит слова французского журналиста, который будучи журналистом в Сирии, попал в плен к исламистам и провел там десять месяцев. После освобождения и после терактов в Париже, а также бомбардировок города Ракка он говорил: «Мы попали в ловушку исламистов… . Я знаю их. Они ожидают бомбардировки. Чего они бояться так это единства».

Исламское государство боится единства, единодушия, сплоченности западного мира перед угрозой терроризма. А что же делает западный мир? Он делает все наоборот. И главную скрипку в этом играет сегодня Дональд Трамп. Чтобы прийти к власти он разъединил Америку. Недаром журнал TIME избрав Дональда Трампа человеком года, назвал его: President of the Divided States of America: Президент Разъединенных Штатов Америки. Теперь Трамп своими действиями стремится расколоть Запад и мусульманский мир.

Своим указом о запрете въезда в США гражданам семи стран, он сеет страх в сердца американцев перед террором, хотя реальная угроза исходит не из этих семи стран. На графике видно, что самые большие жертвы террора понесла Америка от выходцев из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. А от рук джихадистов из семи стран, жители которых попали под запрет, не погиб ни один американец, начиная с 1975 года. Ну как тут не сказать о бизнес подходе к террору.

Итак, получается, что Дональд Трамп делает все, к чему так стремятся представители исламского государства: сеет страх и рознь. Как показали последние три года, насилие не дает результатов.

С августа 2014 года США на войну против ИГИЛ потратило 11 триллионов долларов. И что?

И последнее. Такую же политику: «Разделяй и властвуй» проводит президент России Владимир Путин. Вот, возможно, почему Дональд Трамп так симпатизирует президенту России.