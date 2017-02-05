Психология страха

В период с 2005 по 2015 год на территории Соединенных Штатов от рук джихадистов погибло 94 человека. За тот же промежуток времени в результате применения огнестрельного оружия в США погибли 301 797 человек.

Казалось бы, пишет издание Quartz , на первый взгляд эти цифры уже сами по себе показывают неверность подхода новой администрации США к проблеме терроризма и запрета въезда гражданам семи стран на территорию США. Но это только на первый взгляд.

Как показывает исследование, проводимое в течение трех лет американским Chapman University по вопросу главных страхов у американцев, их больше всего волнует коррупция правительственных чиновников. Эта же проблема была на первом месте и в 2015 году.

В ходе этого исследования 1500 респондентов должны были высказать свое мнение по 65 вопросам разных категорий страхов, таких как работа правительства, преступность, окружающая среда, технологии, здоровье, естественные катастрофы, а также страхам личного характера, таких как боязнь публичных выступлений, пауков, высоты, призраков и др.

В списке топ-10 страхов в 2016 году у американцев террористические атаки идут на втором месте, а вот страхи, связанные с применением огнестрельного оружия, на пятом, но и они связаны не с угрозой его использования, а с возможным ограничением его распространения. И только на шестом месте страх от потери любимого человека в результате вооруженного насилия.

Такая градация страхов объясняется человеческой психологией. Детский психолог Мария Жалавиц Maia Szalavitz, пишет о том, что страх укрепляется в нашей памяти и поэтому как результат мы переоцениваем шансы погибнуть от редких случаев, таких как крушение самолета или террористическая атака и в то же время недооцениваем опасность частых автокатастроф или вооруженного нападения (речь о США).

После террористической атаки 11 сентября 2001 года, когда террористами были захвачены несколько самолетов, напуганные американцы стали реже, на 12% - 20% летать на самолетах, а больше ездить на автомобилях. Все эЭто привело к тому, что в последующим за 2001 годом в автомобильных катастрофах погибло на 1 595 человек, чем за 12 месяцев предшествующих событиям 2001 года.

Заслуженный профессор висконсинского университета Михаель Ротшильд Michael Rothschild, подсчитал возможные риски гибели от тех или иных событий. Получилось следующее:

- Один к 6 миллионам оценивается риск погибнуть в ходе угона самолета, в том случае если вы летаете самолетом 4 раза в месяц и угон самолета происходит раз в году. (После 2001 года таких событий в США не было).

- Один к 7 тысячам оценивается риск погибнуть в автокатастрофе в тот или иной год.

- Один к 600 оценивается риск умереть от рака в том или ином году.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2005 по 2014 год в среднем каждый год 11 737 американцев гибнут от выстрелов, 737 умирают от падения с кровати и только 9 человек погибают от рук джихадистов, которые в основной своей массе являются гражданами США, а не иммигрантами. Сами американцы, совершая суицид, в два раза чаще убивают себя с использованием огнестрельного оружия, чем убивают друг друга.

Не случайно, президент США Франклин Делано Рузвельт говорил: «Нам нечего бояться, кроме самого страха».