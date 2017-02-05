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Психология страха
05.02.2017 12:32
В период с 2005 по
2015 год на территории Соединенных Штатов от рук
джихадистов погибло 94 человека. За тот же промежуток времени в результате применения огнестрельного оружия в США погибли
301 797 человек.
Казалось бы, пишет
издание Quartz
, на первый взгляд эти цифры уже сами по себе показывают неверность подхода новой администрации США к проблеме терроризма
и запрета въезда гражданам семи стран на
территорию США. Но это только на первый
взгляд.
Как показывает исследование,
проводимое в течение трех
лет американским Chapman University по вопросу главных страхов у
американцев, их больше всего волнует
коррупция правительственных чиновников. Эта
же проблема была на первом месте и в 2015
году.
В ходе этого исследования 1500 респондентов должны были высказать свое
мнение по 65 вопросам разных категорий страхов, таких
как работа правительства, преступность, окружающая среда, технологии,
здоровье, естественные катастрофы, а
также страхам личного характера, таких
как боязнь публичных выступлений, пауков, высоты, призраков и др.
В списке топ-10
страхов в 2016 году у
американцев террористические атаки идут
на втором месте, а вот страхи, связанные
с применением огнестрельного оружия, на
пятом, но и они
связаны не с угрозой его
использования, а с возможным
ограничением его распространения. И
только на шестом месте страх от потери любимого человека в результате вооруженного насилия.
Такая градация
страхов объясняется человеческой психологией. Детский психолог Мария Жалавиц Maia Szalavitz, пишет о
том, что страх укрепляется в нашей памяти и поэтому как результат мы переоцениваем шансы погибнуть от редких случаев, таких
как крушение самолета или террористическая
атака и в то же время недооцениваем опасность частых автокатастроф или
вооруженного нападения (речь о
США).
После террористической атаки 11
сентября 2001 года, когда террористами были захвачены несколько самолетов,
напуганные американцы стали реже, на 12% - 20% летать на самолетах,
а больше ездить на автомобилях. Все эЭто
привело к тому, что в последующим за 2001 годом в автомобильных катастрофах погибло на 1 595 человек, чем за 12 месяцев предшествующих событиям
2001 года.
Заслуженный профессор висконсинского университета Михаель Ротшильд Michael Rothschild, подсчитал возможные риски гибели от тех или иных
событий. Получилось следующее:
- Один к 6 миллионам оценивается риск погибнуть в ходе угона самолета, в том случае если вы летаете самолетом 4 раза
в месяц и угон самолета происходит раз в году. (После 2001 года таких событий в
США не было).
- Один к 7 тысячам оценивается риск погибнуть в
автокатастрофе в тот или иной год.
- Один к 600 оценивается риск умереть от рака в том или
ином году.
Согласно данным Центра
по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2005 по 2014 год в среднем каждый год 11 737 американцев гибнут от
выстрелов, 737 умирают от падения с кровати и только 9 человек погибают от рук джихадистов, которые в основной своей массе являются
гражданами США, а не иммигрантами. Сами
американцы, совершая суицид, в два раза чаще
убивают себя с использованием огнестрельного оружия, чем
убивают друг друга.
Не случайно, президент
США Франклин Делано Рузвельт говорил:
«Нам нечего бояться, кроме самого страха».
теги: иммиграция, терроризм, США
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