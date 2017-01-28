Бизнес подход к террористической угрозе

Салтыков-Щедрин, возможно, охарактеризовал бы такой подход новой администрации США к борьбе с терроризмом как: « Капитал приобрести и невинность соблюсти ».

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который сильно ограничивает въезд в страну мусульманам и беженцам, обосновывая его угрозой со стороны «радикальных исламских террористов». Этот указ называется «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты».

Согласно указу, теперь:

- Принятие беженцев из Сирии приостановлено на неопределенное время. «Настоящим я объявляю, что въезд сирийских граждан в качестве беженцев диаметрально противоречит интересам Соединенных Штатов и останавливаю каждый такой въезд» - говорится в указе.

- В течение следующих 120 дней США не принимают никаких беженцев. За этот период должен быть усилен контроль по проверке приезжающих и только после этого беженцы снова начнут приниматься.

- Общее количество беженцев, которых США готовы будут принять до 30 сентября 2017 года, должно быть ограничено количеством в 50 тысяч человек. При Бараке Обаме ожидался прием за этот же отрезок времени 110 000 человек.

В последующие 90 дней ни один человек из семи стран, преимущественно населенных мусульманами, не может въехать в США. Речь идет об Ираке, Сирии, Ливии, Сомали, Йемене, Иране и Судане. Даже если у граждан этих стран есть американские визы, они также не могут въехать в США.

В указе говорится о том, что его принятие вызвано террористическими угрозами, такими как известное событие 11 сентября 2001 года. Но как резонно замечает немецкое издание SPIEGEL-ONLINE: «Угонщики самолетов были родом из Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана. Ни одна из этих стран не стоит в списке семи стран. Ни один из террористов не прибыл в США в качестве беженца».

Получается, что мусульманам из богатых стран, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, въезд разрешен, а из тех стран, где царит нищета, въезд запрещен. К тому же в пяти странах Ираке, Сирии, Ливии, Йемене и Сомали США осуществляют бомбардировки.

Примечательно в этом отношении результаты исследования проведенного Cato-Institut. В нем в частности отмечается, что в период с 1975 года по 2015 год 154 иностранца-террориста убили 3024 человека в США. « 10 из них нелегальные эмигранты, 54 - постоянные жители по закону, 19 были студентами, 1 приехал по K -1 fianc e( e ) визе , 20 были беженцами, 4 просили убежища, 34 были с визами разного характера и 3 человека прибыли по безвизовой программе ( VWP ). В течение этого периода, шанс быть убитым террористом иностранного происхождения равнялся 1 к 3,609,709 в год. Шанс быть убитым в ходе террористической атаки совершенной беженцем был 1 к 3.64 миллиардам в год. Ежегодная возможность быть убитым кем-то, только не террористом иностранного происхождения в 252.9 раз больше, чем шанс быть убитым в террористической атаке, совершенной террористом иностранного происхождения ».

Сейчас многие сми пишут о том, что Марк Цукерберг на своей страничке высказал обеспокоенность данным указом. Он замечает: «Мои прадеды родом из Германии, Австрии и Польши. Родители Присциллы беженцы из Китая и Вьетнама. Соединенные Штаты страна иммигрантов и мы должны гордиться этим».

Его, человека, стоящего на передовых позициях мирового прогресса, можно понять. Интернет издание "Quartz" отмечает, что согласно недавно проведенному исследованию, США в сфере инновационных технологий, находятся в наибольшем выигрыше от иммиграции. Так за 10 лет в период с 2000 года по 2010 год в США въехало более 190 тысяч человек, которые имеют патенты на те или иные изобретения. Как показывает инфографика из Statista, это больше чем во все остальные страны вместе взятые.

За тот же период США покинули немногим более чем 10 000 изобретателей. Большинство иностранных изобретателей, пишет "Quartz" , прибывают в США или в качестве рабочих или для посещения университетов или по программе H-1B, дающей временную работу высококвалифицированным сотрудникам. Дональд Трамп понимает важность талантов для развития страны. Поэтому с одной стороны он атакует программу H-1B, как «нечестную» по отношению к американским рабочим, а с другой стороны выступает за ее сохранение наряду с внесением в нее некоторых дополнений. И на вопрос: «Вы за программу H-1Bs или против нее?» он отвечает: «Я за людей, которые прибывают в страну легально. И вы понимаете что это. Это может быть что угодно. Вы можете назвать это визами, вы можете назвать это разрешением на работу, вы можете назвать это как угодно. Что касается виз, если нам нужны люди, то это прекрасно. Они должны прибыть в эту страну легально. У нас страна с границами. У нас страна законов. Мы должны подчиняться законам. Это прекрасно, если они приедут, но они должны приехать легально».