Рецепт внутренней победы на международную арену.

«Давайте посмотрим на Европейский Союз. Это Германия. По существу Европейский союз – это средство для достижения целей Германии».

«Если бы Дональд Трамп целенаправленно искал одно предложение, которое было бы максимально токсично, вряд ли бы он мог придумать лучшее».

По мнению немецкого SPIEGEL ONLINE интервью Дональда Трампа двум европейским изданиям: британской "Times" и немецкой "Bild"-Zeitung – это документ раздела, который согласно макиавеллевскому принципу «разделяй и властвуй» стремится натравить одних на других, чтобы победить самому. По мнению Трампа – жизнь, это череда конфликтов , из которых надо выходить победителем, а для этого надо разрушить старые союзы.

Ранее я уже писал о том, что Дональд Трамп в своей избирательной кампании использовал принцип «Divide et impera» «Разделяй и властвуй». Это принесло ему победу. Теперь он решил такую практику перенести на международную арену.

Итак, на какие моменты обращает внимание немецкое издание, кого и против кого стремится натравить Трамп?

ЕС против США. В интервью Трамп подчеркнул, что ЕС была создана для того, чтобы противостоять США в торговой войне. Он не боится торговых войн, и все будет делать, чтобы ослабить противника, то есть разрушить ЕС. Поэтому угрожает немецкому концерну БМВ, в случае если он будет строить свой завод в Мексике то тогда придется платить 35% пошлины на ввоз автомобилей из Мексики в США.

Германию против всех остальных стран ЕС. Германия – это локомотив Европейского Союза, который якобы она использует в своих целях с выгодой для себя. Трамп знает историю и понимает, что у европейцев сохранился «исторический» страх перед сильной Германией и что многие недовольны диктатом с ее стороны при решении тех или иных вопросов в Европейском Союзе.

Германию против Меркель. Говоря о том, что он любит Германию, так как его отец родом из Германии, высказывая свое восхищение немецким канцлером Ангелой Меркель, Трамп в то же время подчеркивает, что ее политика по вопросу беженцев «это катастрофическая ошибка». Такая оценка действий Меркель явно на руку многим немецким партиям, которые пытаются сыграть на этом в предстоящих парламентских выборах.

Правых популистов против ЕС. Трамп не делает никакой разницы между беженцами и нелегальными мигрантами. Беженцы, которые ищут убежище в Европе, спасаясь от военных действий в своих странах, по мнению Трампа – «все эти люди», которые неизвестно откуда пришли. Будущий президент США выступает как правый радикал, что явно по вкусу правым популистам в Европейском Союзе.

Великобританию против ЕС. Хваля Brexit, Трамп замечает, что «если бы они ( британцы) не вынуждены были бы принимать всех этих беженцев, то не было бы никакого Брексита». По мнению немецкого издания это высказывание просто смешно, если учитывать, что Британия должна была бы принять согласно европейским договоренностям до 2020 года лишь только 20 000 беженцев, что просто мизерно по сравнению с сотнями тысяч, которые принимают другие страны.

Членов НАТО друг против друга. НАТО, по мнению будущего президента США, устаревшая организация. Не знаю, читал ли Дональд Трамп классическое произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать Стульев», но принцип подхода к будущему НАТО у него такой же, как у героя этого произведения: — А можно так — утром стулья, а вечером — деньги? — Можно! Но деньги — вперёд! Так и Трамп говорит, что США, возможно, будут защищать страны НАТО, если те будут тратит больше средств на оборону.

Ну что же, во многом позиция Дональда Трампа схожа с позицией Владимира Путина по некоторым вопросам. Может быть поэтому Трамп так благосклонен к российскому руководителю.