Альтернатива 1С или что ждет рынок систем управления предприятием

Многих сегодня беспокоит вопросы возникшие в связи с вводом антироссийских санкций. Один из них это вопрос 1С. Можно ли продолжать его использовать? Какие риски? Есть ли альтернативы и многое другое.

На сегодня санкции введены против компаний занимающихся разработкой или распространением 1С (http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/38/6f76b8df9d0716da74bb4ae6a900d483_1494964345.pdf). Санкции прямо не касаются конечных пользователей продукта. Но при этом, легально продлить подписку или приобрести продукт больше нельзя. А соответственно использование нелегального ПО несет за собой дополнительные риски.

Что касается поддержки соответствия продукта (1С) законодательству, то вероятно со временем, её целесообразность будет снижаться ввиду уменьшения доли рынка. Возможно мелкие и средние компании смогут себе позволить оставаться какое-то время на 1С, но крупным придется искать альтернативы. Давать лишний раз повод устроить маски-шоу непозволительная роскошь. Да и процесс ужесточения санкций со временем, вероятно, будет усиливаться. Возможно он коснется и использования продукта.

Кто же заменит 1С? На сегодня ни таких компаний, ни таких продуктов нет. Есть много отличных продуктов, но у всех, даже у самых больших, есть проблема недостаточности ресурсов, чтобы одномоментно заполнить весь возникший вакуум. Обучить необходимое количество консультантов, программистов и масштабировать свою структуру непростая задача. Так что на место 1С не придет замена в виде ТриЦе. Будет большое разнообразие продуктов.

Возможно даже, неспособность покрыть весь рынок одним продуктом стимулирует государство начать процесс упрощения налогового учета. В любом случае роль бухгалтера заиграет другими красками. Нужны будут люди, которые знают законодательство и предмет, а не то как это «работает в 1С».

Если копнуть глубже проблему ПО, то на сегодня основными будут - четыре: неспособность оперативно поддерживать соответствие законодательству, функциональное наполнение, цена и стоимость обслуживания. Если большие системы справятся с первыми двумя, а возможно и тремя пунктами, то с четвертым явно будут проблемы у большинства (тех, кто удовлетворит требованиям законодательства и богатой функциональности). Особенностью 1С было то, что она могла работать с бесплатной или условно бесплатной инфраструктурой, она имела встроенный простой язык написания бизнес-логики и интерфейса и соответственно стоимость её содержания была крайне низкой. В большинстве же систем, которые претендуют на её место стоимость необходимой инфраструктуры будет высока из-за использования дорогостоящих систем. Стоимость разработки и поддержки будет также высока ввиду закрытости инструментов и высоких профессиональных требований к инженерам поддержки.

Некоторые системы предлагают конструкторы «всего». Так как на рынке, где они были представлены ранее, это позволяло на уровне пользователей решать многие задачи при непосредственной поддержке разработчика на больших проектах. Но удовлетворить все потребности избалованного рынка в функциональной доработке - такие инструменты не позволят. Что в свою очередь очень ограничивает возможности систем закрыть потребности массового рынка, так как разработчик физически не сможет сопровождать все проекты, в которых конструктора будет недостаточно.

Такие системы как SAP, Oracle или Infor имеют хорошие возможности и инструменты разработки, но очень высокую стоимость поддержки и разработки. И даже в случае если их, вдруг, начать раздавать бесплатно, то большинству компаний все равно будет сложно их содержать.

Но в целом, все вышеперечисленное, хоть и обойдется дорого («бесплатный сыр» уж очень вкусен был) для бизнеса, запустит целый ряд процессов, которые в итоге станут общим благом для рынка. Государство вынуждено будет привести требования регламентированного учета в какие-то разумные рамки, бухгалтера станут более профессиональными, на рынке появится конкуренция, которая с одной стороны привлечет много интересных продуктов, а крупным компаниям разработчикам придется адаптироваться и дать рынку новые, более адекватные решения.



