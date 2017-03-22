Бизнес эмиграция в страны ЕС

Бизнес эмиграция и трудовая миграция – две большие разницы. Проблема появляется тогда, когда люди и бизнес уходят и не возвращаются, но для развития страны очень полезно, когда люди уезжают, смотрят как происходят процессы в других странах, приобретают опыт и возвращаются назад, участвуют в развитии страны применяя свой опыт. Так и с бизнесом, иногда нужно знать, как делают там, чтобы сделать тут.

Украинский бизнес все чаще открывает представительства в других юрисдикциях и происходит это по разным причинам. Для многих крупных компаний с прогрессивными взглядами – это возможность выйти на новый уровень, проявить себя в конкуренции с глобальными игроками. Для других – это бегство от неопределенности, коррупции и кумовства. В украинском ИТ бизнесе, в частности, проглядывается тенденция, при которой, в стране очень много молодых, амбициозных и действительно талантливых людей для которых инфраструктура в ИТ сфере, в целом, по стране, давно не удовлетворяет их потребности и по этой причине, они просто вынуждены искать страны с более благоприятными условиями, скажем, такие как Эстония, которая уже традиционно позиционирует себя как e-государство, где поддержка ИТ сферы является приоритетом государства, а все гос. услуги для граждан можно получить онлайн в кратчайшие сроки.

Крупная компания не может жить без иностранных филиалов, они должны иметь торговые подразделения, счета в зарубежных банках, невозможно вырасти в крупную компанию, только за счет местного рынка. Но для выхода, скажем на рынок ЕС, сама структура компании, механизм ее работы, должны работать как часы. Другими словами, если компания работает отлажено и добилась результатов на местном рынке, то на следующем этапе своего развития, она готова к выходу на европейский рынок, потому что выход на другой рынок всегда сопряжен с большими инвестициями и рисками. Если компания не приносит прибыли уже на местном рынке и винит в этом не свою структуру, а видит проблему в клиентах или в стране, в целом, то для нее риски выхода на европейский рынок слишком велики и затраты скорее всего не окупятся, в этом случае, можно сказать, что овчинка выделки не стоит, и для таких компаний лучше остаться при своих.

Как правило, открывают офисы за рубежом крупные бизнесмены, которым под силу на первых парах содержать заграничный офис. Сферы деятельности у таких компаний очень разные, но из личного опыта могу сказать, что это либо крупные компании, для которых открытие представительства по затратам не предоставляет проблемы, это торговые компании, для которых наличие иностранного офиса имеет имиджевый характер. Либо компании из сферы услуг, которые давно добились высокого качества своих услуг на местном рынке и решили выйти на другие рынки, в таких компания больше иностранного персонала, они стараются привлекать зарубежных специалистов, для поддержания качества оказываемых услуг.

По моему опыту самыми привлекательными странами, куда устремляются украинские бизнесмены являются : Эстония, Кипр, Голландия, Гонконг, ОАЭ.

Кипр считался всегда традиционным местом для открытия бизнеса на территории ЕС и это всегда было больше связанно с налоговым планированием, нежели с реально действующим офисом. Но времена изменились, теперь для налоговой не достаточно, чтобы офис был только на бумаге, государственные органы хотят видеть, реально функционирующее представительство, Кипр оказался не готов к новым вызовам и многие представители украинского бизнеса находятся сейчас в активном поиске других юрисдикций. Тут стоить отметить, что до сих пор остается недооцененной эстонская юрисдикция. Помимо уникальной системы налогообложения, при которой нет налога на прибыль предприятий при условии, что прибыль не распределена в форме дивидендов. Эстония создавала свою модель с одной целью, чтобы предприятия не распределяли прибыль, а инвестировали ее в свои проекты, занимались постоянным развитием. Все это дало свои плоды, Эстония входит в число сильнейших стран в области ИТ, поддержка ИТ стартапов находится на высоком уровне, ИТ решения стали неотъемлемой частью эстонцев. Открытие фирмы происходит онлайн за 30 минут, одновременно можно открыть и банковский счет, подача налоговых деклараций онлайн с 2000 года, голосование на выборах тоже онлайн, оформление документов и их подписание происходить при помощи цифровой подписи, практически все государственные услуги можно получить онлайн, государство анонсировало свои планы по переносу всех данных в облако, дабы не быть привязанным территориально к определенной стране.

Можно по пальцам пересчитать страны, которые инвестируют в привлечение инвестиций в свои ИТ проекты. Тут безусловно можно сделать короткий список в который войдут Эстония, Финляндия, Бельгия, Ирландия и Португалия. Как правило, маленькие и гибкие страны, способные быстро внедрить любой ИТ проект.