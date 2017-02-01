Причины стремления украинского бизнеса в ЕС

Как уже известно, в начале декабря ЕС условно одобрил введение безвизового режима для Украины. Означает ли это, что украинские граждане и украинский бизнес получит реальный шанс на покорение европейских рынков?

Необходимо понимать, что именно перспектива новых торговых отношений с ЕС стала причиной событий, происходящих сейчас в Украине. Отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича от подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стал той искрой, которая зажгла прогнившую систему и привела к массовым беспорядкам в Киеве в конце 2013, в результате которых произошла полная смена власти с ее последствиями. Новое руководство страны, в первые же дни своего правления, возобновила процесс подготовки к подписанию соглашения, и уверенно выразило приверженность идеям евроинтеграции.

Стоит отметить, что соглашение о торговле с ЕС стало для украинских граждан символом совершенно другой жизни: общественного и экономического устройства, которое базируется не на коррупции, воровстве и родственных связях, а на равных возможностях и свободном рынке для всех его участников.

Желание играть на европейском рынке и интегрироваться в европейскую культуру не оставило украинцев, не смотря на то, что реформы в стране идут чрезвычайно медленно и ситуация меняется с большим трудом. Уходящий год был для Украины одним из самых сложных с момента обретения независимости: в течение него продолжился обвал гривны, произошла гиперинфляция, и продолжился военный конфликт.

Нет сомнений в том, что украинская экономика переживает кризис. Но как это зачастую и бывает, кризис подталкивает не только власть, но и бизнес что-то менять. На мой взгляд, кризис может пойти во благо для Украины: рынок становится гибче, появляется конкуренция, ценообразование становится рыночным. Сильные и стабильные компании приспосабливаются и выживают, происходит своего рода «естественный отбор», при котором выживают лучшие и сильнейшие. Такие компании станут новым двигателем украинской экономики, безусловно, большинство из них берут пример с Европы, перенимают бизнес модели, ищут новые возможности и источники финансирования.

В конечном итоге появляются предприятия, преодолевшие кризис – сильные и перспективные. Пока евроинтеграция у политиков только на словах, бизнес уже действует самостоятельно. Благодаря таким предприятиям происходит оздоровление рынка. Работа в условиях кризиса вынуждает совершенствоваться и уже сейчас наблюдается тенденция, при которой украинские фирмы, сумевшие выжить и показать уверенный рост, готовятся к выходу на европейские рынки.

На мой взгляд, наступил подходящий момент для стран Балтии, которые могут сыграть роль проводника для украинского бизнеса. В Прибалтике уже стабильная бизнес практика, которая основывается на европейских правилах игры. Сейчас такие страны как Эстония могут предложить уникальные условия для ведения бизнеса и его интеграции в Европе.

От нас самих зависит, сможем ли мы реализовать новые возможности, открывающиеся с приходом на наши рынки украинских предприятий и инвесторов. Украина может послужить своеобразной опорой для наших новых возможностей роста. И прибалтийские государства, и частные предприниматели должны будут воспользоваться этими возможностями по максимуму. В качестве одной из конкретных возможностей мы видим усиление хозяйственных связей с Украиной.

По нашему мнению, украинский бизнес готов вложить немалые средства для выхода на европейский рынок и, например Эстонии есть, что предложить на это. Не говоря о том, что Эстония членом ЕС, НАТО, участником Шенгенского соглашения и входит в Еврозону. Она способна предложить доступ к рынку всего ЕС, с весомыми позициями в телекоммуникации, текстиле, химической промышленности, банковском секторе, производстве продуктов питания, деревообработке, электронике, логистике, а также является транспортным узлом для нефтепродуктов из России и Западной Европы.

Не секрет, что украинский бизнес помимо новых рынков ищет комфортную бизнес среду, где нет места таким явления как коррупция, где ведение бизнеса очень простое и прозрачное. Немаловажным также остается вопрос цены, приспособившись к украинским реалиям, предприниматели очень обдумано подходят к затратам на ведение бизнеса. В сравнении с другими странами ЕС и благодаря инновационным электронным и мобильным услугам, а также прогрессивному банковскому сектору Эстония предлагает весьма заманчивые условия для украинцев. Эстония считается одним из самый развитых электронных государств Европейского союза. Практически все общение между предпринимателями и органами власти происходит в онлайн режиме, благодаря этому существенно сокращены административные расходы и срок регистрации нового предприятия.

Что касается мировой оценки государства, то, согласно рейтингу легкости ведения бизнеса (Doing Business 2016), Эстония занимает 16 позицию. Это лучший показатель среди стран постсоветского пространства. Что касается налогообложения, то отсутствие налога на прибыль предприятий способно мотивировать не только украинский бизнес к регистрации компании в Эстонии, но и фирм из других стран ЕС. Такой порядок действует тут с 2000 года и его никто не собирается менять, как и все вышеперечисленное это могло бы побудить украинские власти к таким же мерам.

В последнее время тема национализации ПриватБанка пошатнула уверенность участников финансового рынка Украины, эстонские же банки никогда не имели таких инцидентов в своей истории. В основном, конечно, банковский сектор представлен Шведскими и Финскими банками, которые обеспечивают финансовую стабильность страны. Условия банков позволяют проводить неограниченное количество торговых транзакций и без проблем управлять счетом с помощью интернет-банкинга из любой точки мира.

Украинский бизнес стремится в Европу, выход на восток для него закрыт, экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, в такой ситуации единственным разумным выходом остается рассмотреть перспективы европейского рынка, который в свою очередь может послужить базой для новых возможностей роста. Общая экономическая среда Прибалтики с ее торговыми партнерами и возможностями на более выгодных условиях, чем в других странах ЕС, позволит владельцам украинских предприятий привлечь дополнительные деньги и найти новые решения для развития. И от них самих зависит, смогут ли они воспользоваться открывающимися перспективами. Нестабильная ситуация в экономике Украины все больше подталкивает предпринимателей к тому, чтобы вести бизнес не привязываясь к конкретной территории, а вести его в электронной среде, лучшую из которых предоставляет Эстония, которая сама вынашивает планы по переносу государства в «облако».