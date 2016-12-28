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Кому отнесут деньги вкладчики ПриватБанка
28.12.2016 14:10
ПриватБанк перешел в собственность государства. Паника первых новостей улеглась, работа системы, в отношении, как физических, так и юридических лиц, наладилась. С появлением прогнозов о национализации ПриватБанка вкладчики забирали около 2 млрд грн в день. Те, кто еще не изъял свои депозиты отложили решение до следующих новостей. Но надолго ли? Сегодня в Украине хранение денег на депозитных счетах в принципе не является надежным.
Во-первых, депозитная ставка на уровне 19-20% годовых - а именно столько по данным «Простобанк» еще недавно за годовые вклады платил ПриватБанк своим клиентам – изначально вызывала опасения. И если в случае с главным потребительским банком страны было доверие к самому финансовому учреждению, то к другим банкам такого отношения не было и нет. Средняя ставка по депозитным вкладам в Европе составляет 2-4% годовых. А мировые тенденции идут к повсеместному использованию отрицательной ставки. Брать с вкладчика процент за гарантированное сохранение его денег считается правильным. Поэтому депозит, как инвестиционный инструмент, себя не оправдывает.
Во-вторых, сегодня у тех, кто не поддался панике объективные причины для переживаний все же есть. По данным НБУ, ПриватБанк выдал более 160 млрд грн необеспеченных кредитов лицам, связанным с акционерами банка. Львиная доля таких долгов не были обеспечены имуществом. НБУ расценил большую часть этих кредитов не подлежащими к возвращению. В результате в капитале банка появилась дыра в 148 млрд грн. Это говорит, что модель банковского бизнеса, обещающая 20% годовых, мягко говоря несовершенна.
В скором времени ставки по депозитам в ПриватБанке существенно снизят. А значит вкладчики освободят свои капиталы и будут думать о новых вложениях. Эксперты прогнозируют тренд на снижение стоимости депозитов на рынке в целом. Это повлечет и удешевление кредитов, а значит является ожидаемой востребованной мерой и с экономической точки зрения является позитивным прогнозом.
В сложившейся конъюнктуре, украинцы, имея на руках значительный капитал, оказываются в рисковой ситуации. Высока вероятность того, что люди обратятся в ненадежные банки, предлагающие ставки по депозитам от 20%.
Сегодня для многих главным вопросом стало, каким образом сохранить деньги и как их приумножить, исключая высокорисковые депозитные инструменты.
Единственной низкорисковой альтернативной для сбережения своих средств является покупка зарубежной недвижимости с условием гарантированной аренды. Речь идет о покупке за собственные или кредитные средства квартиры или виллы в одной из стран, спрос на арендную недвижимость, в которой достаточно высок, чтобы генерировать для собственника доход, выше депозитного дохода.
Первое преимущество гарантированной аренды в том, что она, как и депозиты, генерирует поток наличных денег. Недвижимость за рубежом позволяет получить до 15% годовых от стоимости объекта. Например, в Таиланде некоторые застройщики предлагают прогрессивную арендную ставку по гарантированной аренде, которая увеличивается с 10% на 0,3% каждый год. Это в разы выше, чем депозитный доход, предлагаемый надежными зарубежными банками. И в разы стабильнее, чем депозитный доход, предлагаемый украинскими банками. Гарантированная аренда в Турции способна приносить 6-10% в год собственнику недвижимости, На Кипре – 3-4%, в Черногории 4-6%. В Испании наиболее перспективными регионами с точки зрения аренды являются Мадрид и Барселона. Доход от аренды здесь может достигать 7% годовых, при этом стоит учитывать, что после длительного застоя, начался рост стоимости жилья, поэтому купив недвижимость в этих городах практически на минимуме цены, высоки шансы увеличения стоимости объекта и, соответственно стоимости аренды в долгосрочной перспективе.
Кроме того, гарантии аренды – не единственный козырь застройщика. Покупатель может получить гарантии выкупа недвижимости. Вы можете не сомневаться в том, что сможете продать свою недвижимость через 10 лет, заключив договор о гарантированном выкупе квартиры застройщиком. Возможность заработать на продаже в большинстве случаев не требует гарантий. Если выбирать среди экономик мира те, которые развиваются самыми быстрыми темпами, то спекулятивная продажа недвижимости в перспективе нескольких лет способна принести до 80% от начальных вложений. Достаточно просто анализировать экономики.
Поэтому, всем задумавшимся о том, в какие активы вложить капитал, самое время перестать смотреть рейтинги банков и начать смотреть рейтинги агентств недвижимости. Как и при выборе финансового партнера, среди партнера в мире недвижимости, важно искать тех, кто дает гарантии. При покупке необходимо понимать экономические перспективы страны, качество строительства и правовое состояние объекта. Одно из главных отличий Hayat Estate от остальных агентств в том, что компания до продажи проводит объект через три уровня проверки: строительная, правовая и экономическая. Это дает покупателю гарантии ликвидности, безопасности сделки и качества объекта. Департамент экономического контроля проводит экономический аудит региона, дает оценку потенциала рынка недвижимости, высказывает прогноз стоимости объекта в перспективе. Департамент правового контроля осуществляет юридический аудит документации, прав владения, правомерности продажи, а также проводит мониторинг на предмет репутации и истории застройщиков. Строительный контроль объекта на предмет качества постройки и формирование «черного списка» ненадежных компаний выполняет Департамент строительного контроля Hayat Estate.
Главное, не затягивайте с покупкой, деньги имеют свойство падать в цене.
теги: Недвижимость, банки, депозиты, ПриватБанк
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