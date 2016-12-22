БИОПОЗИТИВНЫЙ УРБАН

«Мы загоняем людей в офисы без окон, усаживаем за столы перед компьютерами и считаем, что создали им отличные условия для работы, ведь у них, казалось бы, реализованы все естественные потребности. У них есть воздух, чтобы дышать, искусственное освещение, чтобы видеть друг друга, а также доступ к информации любого рода», — пишет Стивен Келлерт, американский экосоциолог и экофилософ, профессор Йельского университета.





Стремительный рост мегаполисов, однообразная архитектура, многоэтажное бетонное строительство – все это неблагоприятино воздействует на человеческую психику.

Дефицит естественной природной составляющей в жизни ощущает на себе каждый житель современного урбана. Эту потребность понимают строители и архитекторы. Поэтому в мире набирает популярность направление биопозитивного строительства и архитектуры, а также биофилия в дизайне или интерьерное озеленение. Биопозитивное строительство предполагает соблюдение экологических и природоохранных требований, что обеспечивает для человека жизненный комфорт. Кроме того, стандарт биопозитива предполагает создание условий для жизни растений в здании, что не только улучшает внешний вид здания, но и приводит к улучшению состава воды и воздуха, их очищению от загрязнений, улучшению микроклимата в помещениях.

Вертикальное озеленение стен фасада и внутри помещений, устройство зимних садов внутри зданий, создание для них фитомансардных этажей – сегодня чаще используется ведущими мировыми застройщиками и архитекторами. Например, зимние сады в Сингапуре - огромные теплицы, выполненные в современном дизайне с использованием инновационных технологий в сфере климат-контроля - несколько лет назад были признаны лучшим зданием в мире, выиграв престижную премию World Architecture Festival. Комплекс состоит из двух зданий, расположенных в самом центре нового паркового комплекса Gardens by the Bay на берегу залива. Стоит отметить, что сама стратегия развития Сингапура развивает мегаполис, как «город в саду».

Биофилию в своих архитектурных решениях использует также и один из застройщиков Турции Hayat Estate. В жилом комплексе Hayat Garden в Махмутларе, расположенном в курортном городе Алания на побережье Средиземного моря, зимние сады и оранжереи находятся на каждом этаже внутри жилых корпусов. А терасса на крыше, укрывшаяся под стеклянным колпаком, создает дополнительные возможности для досуга и бизнеса. Это уникальное жилое здание, дизайн которого разработан специально по заказу застройщика, расположено на территории 4 тысячи квадратных метров в 800 метрах от пляжа. К наполнению зимних садов и оранжерей привлечен штат дизайнеров, специализирующихся на экстерьерном и интерьерном озеленении. Кроме Hayat Garden, в Турции лишь одно здание, построенное в Стамбуле, использует подобные технологии. Покупатели видят ряд неоспоримых преимуществ Hayat Garden, отмечая, что дизайнерское решение делает комплекс не только приятным местом жительства, но и перспективной локацией для проведения деловых и развлекательных мероприятий: тренингов, конференций, фуршетов и концертов, что создает дополнительную ценность приобретаемых апартаментов. При этом стоимость квартир в комплексе является одной из самых низких в Алании. Таким образом, инновации в строительстве только улучшают качество жизни, не отягощая кошелек потребителя.





Стоит отметить, что в Турции качество строительства находится на очень высоком уровне и продолжает улучшаться. Во-первых, строительный сектор контролируется государством, взявшим на себя обязательства по завершению строительства зданий в случае невыполнения застройщиком своих обязательств. Поэтому украинских проблем с недостроем в Турции нет. Строительство завершается в очень сжатые сроки. Частные виллы застройщики страны способны возвести за полгода, а большой жилой комплекс с прилегающей инфраструктурой строится до двух лет. Более того, Турция несколько лет борется за вступление в Евросоюз и в строительном секторе соответствует европейским стандартам. В Турции живет множество англичан, немцев, голландцев, датчан и русских, которых покоряет высокое качество, низкая цена и теплый климат. Поэтому лучшие мировые практики в сфере строительства и архитектуры находят свое продолжение именно здесь.

К лучшим биофильным проектам в мире также относятся Kroon Hall – уникальное здание факультета лесоводства и экологии Йельского университета, Зеленая крыша научно-образовательного центра Академии наук в Сан-Франциско, 366-метровый небоскреб на Манхэттене, нью-йоркский офис архитектурного бюро компании Cook+Fox Architect, детская клиника Dell в техасском Остине и другие.

Бирмингем, Сан-Франциско, Веллингтон, Сингапур, Осло входят в клуб биофильных городов – это международное сообщество, которое продвигает практику «зеленого» строительства во всем мире. Городские власти этих мегаполисов сделали природные объекты обязательной частью городской инфраструктуры и одним из стандартов градостроительства. Градостроители рассматривают все объекты инфраструктуры - крыши, здания, скверы и площади, дороги и мосты с позиции абсолютного озеленения, использования натуральных материалов, естественного освещения, пейзажей и в целом интеграции дикой природы в современный урбан.



