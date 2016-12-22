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С новым, 2560 годом!
22.12.2016 14:13
2017 год по восточному календарю – год Огненного Петуха, а этот знак не любит сидеть на одном месте, ему близки по духу приключения, новые впечатления и яркие эмоции. Вы можете сменить морозный зимний пейзаж на шелест волн и яркое солнце, или же, наоборот, покорять крутые горнолыжные спуски. Вариантов много – вам стоит только ткнуть пальцем на точку на глобусе и собрать вещи. Мы решили рассказать о пяти популярных странах, где украинцы могут здорово отдохнуть этой зимой.
Турция
Отдых в Турции привлекателен по ряду причин. Первая дешевое солнце. Здесь 444 пляжа, отмеченных «голубым флагом», а бассейны с подогреваемой морской водой заменят собой остывшее море. Вторая причина — лыжи all inclusive. Горнолыжные курорты Турции предлагают качественный сервис и расслабленное катание на несложных трассах. Основные горнолыжные центры – это Улудаг, курорты Паландокен и Сарыкамыш. И цены по сравнению с горнолыжной Европой более чем приемлемые. Третий повод встретить Новый год в Турции – большой выбор экскурсий, от которых летом вы бы отказались из-за палящего солнца. В Стамбуле вы можете посетить аквариум TurkuaZoo, собор Святой Софии, небоскреб Istanbul Sapphire, ночной куб «Сауда» – наверное, самый необычный клуб в Стамбуле. Билеты из столицы Украины в Стамбул и обратно вам обойдутся в пределе 8 тысяч грн. для двоих человек. Перелет займет 2 часа. А виза для посещения Турции не нужна. Затраты на жилье в пятизвездочном отеле Стамбула составят от 1450 грн. в сутки, а апартаменты можно найти от 830 грн. за сутки. В Алании пятизвездочный отель обойдется в 1360 грн., а апартаменты – от 730 грн. в сутки.
Таиланд
Таиланд – отличное место, чтобы встретить Новый год. Многие туристы предпочитают отдыхать здесь именно зимой, так как сезон дождей уже позади, а солнце печет еще не так сильно. Температура воздуха достигает 32 градусов, а воды – 30oС. Главным событием на Новый год станет безумная вечеринка на Каосан Роуд – центральной артерии города Бангкока. Ровно в 12 ночи на Каосан Роуд можно наблюдать невероятный салют в честь наступившего года. Вы сможете посмотреть развлекательные представления, познакомиться с интересными людьми или же просто посидеть и выпить пива. В Таиланде празднуют два Новых года – европейский, который начинается 1 января, и национальный Новый год Сонгкран. Празднование Сонгкрана продолжается несколько дней – с 13 по 15 апреля. В этой стране скоро наступит новый, 2560 год. Авиаперелет в Таиланд стоит бронировать заранее. Перелет одного человека из Киева в Бангкок и обратно обойдется от 19 тысяч грн. и займет 10-15 часов. Визу сроком действия до 15 дней можно получить прямо в аэропорту после прибытия в страну. В Бангкоке вы сможете снять номер в пятизвездочном отеле за 3030 грн. в сутки, апартаменты обойдутся дешевле – от 2000 грн. Курортные регионы, безусловно, дороже. В Самуи стоимость проживания в пятизвездочном отеле составляет от 5260 грн. в сутки, апартаменты можно найти и за 1600 грн. в день.
Финляндия
Лапландия – это место, в котором мечтает побывать каждый ребенок. Именно здесь – на горе Корватунтури в 1000 км к северу от столицы страны, Хельсинки, живет Йоулупукки – финский Дед Мороз. Страна и особенно северная ее часть превращается в Новый год в сцену сказочных спектаклей с гномами, эльфами и, конечно же, оленями. Новогодние ярмарки, музеи, знаменитые финские сауны, зимняя рыбалка и, разумеется, горнолыжные курорты – скучать в этом снежном раю точно не придется. Авиабилеты из Киева в Хельсинки и обратно обойдутся одному человеку от 4 тысяч гривен. Перелет длится ровно 2 часа. Для въезда в страну понадобится оформить как минимум краткосрочную визу, и обойдется она в 60 евро или 1540 грн. Проживание в стране, особенно в новогодние праздники, довольно дорогое. В Хельсинки номер в пятизвездочном отеле стоит от 3000 грн. в сутки, апартаменты в аренду можно найти и дешевле – от 2300 грн. в сутки. Курортные регионы чуть дешевле столицы. К примеру, в Леви, одном из курортных центров, цена номера в пятизвездочном отеле составляет от 5550 грн. в сутки, а апартаменты – около 2000 грн. в день.
Испания
В последнюю ночь Нового года – La Noche Vieja – испанцы выходят на главные площади городов страны (в Мадриде это площадь у часов Пуэрта-дель-Соль), ожидая боя старинных часов. Это событие транслируется по национальным и местным телеканалам. Самой испанской из всех новогодних традиций страны является поедание двенадцати виноградин. Каждая виноградина проглатывается на удар курантов и сопровождается загадыванием новогоднего желания. Кстати, после новогодних праздников магазины устраивают распродажи, которые длятся до самой весны, и вы можете совместить приятный отдых с дешевым шопингом. Трансфер Киев – Мадрид – Киев обойдется в 8000 грн. На оформление визы в Испанию придется потратить еще 1550 грн. А стоимость номера в отеле незначительно отличается от стоимости аренды апартаментов. Пять звезд в Мадриде будут стоить 3600 грн. в сутки, апартаменты лишь на 1000 грн. дешевле. В пятизвездочном отеле Барселоны стоимость номеров и апартаментов аналогичного качества на 1000 грн дороже.
Болгария
Вариант бюджетного новогоднего путешествия – Болгария. Стоимость поездки удешевляется возможностью автомобильного или автобусного трансфера и невысокой ценой арендных апартаментов. Боровец, Пампорово, Банско – популярные горнолыжные курорты с отличными трассами, европейским сервисом и возможностью встретить Новый год в компании таких же увлеченных лыжников и сноубордистов. Новогоднюю ночь можно провести в столице страны Софии. Этот старинный европейский город погрузит вас в волшебную атмосферу необычайно красивого празднования, предложит удобные условия для проживания в многочисленных коттеджах и гостиницах, познакомит со старинными болгарскими традициями и необычайно вкусной кухней. Стоимость перелета из Киева в Софию и обратно на новогодние праздники довольно высока, поэтому путешествовать лучше на автомобиле. Автобусное путешествие будет стоить около 3500 грн. в обе стороны, но займет около суток. Стоит заранее позаботиться о визе, затраты на которую составляют около 1500 грн. Стоимость номеров в пятизвездочном отеле в столице Болгарии начинается от 3600 грн., апартаменты в два-три раза дешевле и стоят около 1700 грн.
В каком бы уголке мира вы ни встречали Новый год, главное – спланировать праздник заранее, ведь лучшая импровизация – это тщательно спланированная импровизация.
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