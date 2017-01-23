



Тиждень на фронті. Несподіване бажання противника розвести війська в Золотому і Станиці Луганській, затишшя в районі Маріуполя та постійні обстріли на Донеччині.

Ще місяць тому, під шумок Світлодарської дуги, на деяких інших ділянках війська ЗСУ тихенько але впевнено підрівняли лінію фронту. На Луганщині тоді просунулися трохи в бік Стаханова і Первомайська (не про все можна говорити одразу, про щось краще мовчати і згодом) але, через такі дії українських військових, росіяни трохи побоюються і весь час у напрузі, раптом почнеться наступ. І тим не менш, це не заважало їм "накидати" вночі по нашим позиціям з мінометів та артилерії 152 мм калібру. Вдень було трохи спокійніше - застосовували СПГ і протитанкові керовані ракети. До середи, за словами хлопців, інтенсивність обстрілів була доволі серйозною, враховуючи озброєння. А після 19 січня все пішло на спад. Кілька разів працювали міномети, але без артилерії. СПГ і стрілкотня нікуди не зникли. Ворог запросив припинення вогню і відтоді практично настала тиша. Чомусь їм різко захотілося, щоб здійснили розведення військ в Золотому і Станиці. ЗСУ не ведуться.

В Новолуганському тиждень почався також з обстрілів артилерії і 120 мм мінометів. Є відомості про 200 і 300 з того боку, яких завезли в Горлівську лікарню. Противник тут окопується та мінує підходи до себе. У них пройшла ротація, заїхали швидше за все росіяни, бо з'явилися прапори російського десанта.

На Донеччині ситуація контрольована і не надто напружена. Нажаль, українські військові вже звикли і до роботи гранатометів, і до мінометів. Для них обстановка, коли працює таке озброєння, вже звична. Під постійним обстрілом Світлодарська дуга, напевно, тримають у напрузі, бояться наступу. Горлівський напрямок - Зайцеве, Майорськ, район Авдіївки і найближчі населені пункти, де є війська ЗСУ - у почтійних боях з гранатометів.

Ближче до Маріуполя інтенсивність обстрілів минулого тижня дещо знизилась. Хоча в Мар'їнці і Красногорівці обстріли з гранатометів і мінометів були досить відчутними, південніше було тихіше. У найгарячіших точках - Водяному і Широкиному весь тиждень була незрозуміла тиша. Хлопці зізнаються, навіть подумали, що чергове перемир'я підписали. Кажуть: майже ідеальна тиша була. Крім стрілкотні нічого не застосовували. Але в суботу зранку неподалік позицій прилетіло кілька 152 мм мін, почали працювати міномети. Б'ють прицільно по позиціям. Двоє наших бійців отримали контузію. В неділю наша група військових натрапила на противника, зав'язався бій. Військовим ЗСУ вдалося відійти без втрат, у противника один 300.

Щодо втрат у нашій армії протягом тижня - точну кількість жоден підрозділ не повідомляв. Відомо про одного бійця з серйозною травмою ноги. А за даними. Прес-центру штабу АТО загалом за тиждень восьмеро військових поранено і один загинув.

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Daria Bura