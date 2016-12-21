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“Повернись живим” наблизився до 100 млн зборів на потреби АТО
21.12.2016 13:42
Когда-то я сказал, что мы соберем 100 000 000 грн. Люблю когда мои предсказания сбываются. На момент написания этого текста мы собрали 99 704 431 гривны 61 копейки.
Сколько собрано прямо сейчас и куда потрачено вы всегда можете посмотреть в нашей отчетности (http://savelife.in.ua/report-cash). Дальше это уже вопрос времени. В этом году мы перейдем психологическую отметку и сумма наших сборов станет девятизначной.
Наверное я должен испытывать от этого факта поросячий восторг,но это не так. В день когда в нашей отчетности засветится 8 нулей я все так же сяду в метро и поеду на работу. Буду писать посты, проводить встречи, ставить глобальные цели и нарезать текущие задачи. Я испытываю восторг от того что делаю каждый день. Я люблю свою работу, свою страну, свою армию и всех кто ей помогает.
Меня часто упрекают в пафосе, но ведь цифра то тоже пафосная, а значит вы сможете меня простить. Спасибо каждому из вас кто хоть раз за эти 2,5 года нашел возможность помочь армии. Не важно как: через нас, других волонтеров или купил что-то своему другу в АТО. Даже если сумма не была большой, не обесценивайте ее. Вы были к этому причастны. А значит вы спасли жизнь. И ради этого стоило родиться.
Я не буду ставить больше финансовых целей. Соберем ли мы миллиард? Не знаю. Это не важно. Важно сколько жизней мы спасем и как повлияем на ход боевых действий. А мы повлияем, точнее повлияли уже. И это только начало.
Как бы то ни было, но мы останемся теми кем есть. Мы не пойдем в парламент или другие госдолжности. У нас своя миссия. Мы и так меняем страну, меняя сознание людей. Пропагандируя небезразличие и взаимовыручку. Политиков, если будет надо, мы прижмем. Мы знаем как это делается.
Эта война как и эта страна держится на тех, кому «нужнее всех». Спасибо за то, что вам оказалось «нужнее» и сотни украинских солдат, благодаря вам, вернулись домой живыми. Ради этого мы все и начинали. Мы достигли цели и не думаем останавливаться.
Спасибо всем, кто был в нашей команде все это время. Кто принимал звонки, чинил машины, делал бумаги или ездил на фронт – это ваш результат. Я обещал вам, что мы прыгнем высоко, но именно вы смогли это сделать. И м можем намного больше!
Спасибо всем кто был с нами все это время. И помогал армии не смотря ни на что.
Спасибо солдатам, за то, что нам есть кем гордится и кому помогать и, главное – за мирное небо в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
Ну и, конечно, предлагаю уже на этой неделе всем вместе перевалить за сто миллионов и посостязаться за почетное 100-миллионное место в нашей отчетности. Хотя, буду честным, это место постараюсь занять я. Мои 10 000 стоят в нашей отчетности первыми. И я приложу немного усилий, чтобы мой взнос закрыл эту историю. И начал новую.
Оставайтесь с нами.
Ведь кто спасет одну жизнь – спасет мир
Помочь армии можно здесь.
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