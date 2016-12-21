“Повернись живим” наблизився до 100 млн зборів на потреби АТО Поделиться: Когда-то я сказал, что мы соберем 100 000 000 грн. Люблю когда мои предсказания сбываются. На момент написания этого текста мы собрали 99 704 431 гривны 61 копейки.

Сколько собрано прямо сейчас и куда потрачено вы всегда можете посмотреть в нашей отчетности ( http://savelife.in.ua/report-cash ). Дальше это уже вопрос времени. В этом году мы перейдем психологическую отметку и сумма наших сборов станет девятизначной.

Наверное я должен испытывать от этого факта поросячий восторг,но это не так. В день когда в нашей отчетности засветится 8 нулей я все так же сяду в метро и поеду на работу. Буду писать посты, проводить встречи, ставить глобальные цели и нарезать текущие задачи. Я испытываю восторг от того что делаю каждый день. Я люблю свою работу, свою страну, свою армию и всех кто ей помогает.

Меня часто упрекают в пафосе, но ведь цифра то тоже пафосная, а значит вы сможете меня простить. Спасибо каждому из вас кто хоть раз за эти 2,5 года нашел возможность помочь армии. Не важно как: через нас, других волонтеров или купил что-то своему другу в АТО. Даже если сумма не была большой, не обесценивайте ее. Вы были к этому причастны. А значит вы спасли жизнь. И ради этого стоило родиться.

Я не буду ставить больше финансовых целей. Соберем ли мы миллиард? Не знаю. Это не важно. Важно сколько жизней мы спасем и как повлияем на ход боевых действий. А мы повлияем, точнее повлияли уже. И это только начало.

Как бы то ни было, но мы останемся теми кем есть. Мы не пойдем в парламент или другие госдолжности. У нас своя миссия. Мы и так меняем страну, меняя сознание людей. Пропагандируя небезразличие и взаимовыручку. Политиков, если будет надо, мы прижмем. Мы знаем как это делается.

Эта война как и эта страна держится на тех, кому «нужнее всех». Спасибо за то, что вам оказалось «нужнее» и сотни украинских солдат, благодаря вам, вернулись домой живыми. Ради этого мы все и начинали. Мы достигли цели и не думаем останавливаться.

Спасибо всем, кто был в нашей команде все это время. Кто принимал звонки, чинил машины, делал бумаги или ездил на фронт – это ваш результат. Я обещал вам, что мы прыгнем высоко, но именно вы смогли это сделать. И м можем намного больше!

Спасибо всем кто был с нами все это время. И помогал армии не смотря ни на что.

Спасибо солдатам, за то, что нам есть кем гордится и кому помогать и, главное – за мирное небо в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

Ну и, конечно, предлагаю уже на этой неделе всем вместе перевалить за сто миллионов и посостязаться за почетное 100-миллионное место в нашей отчетности. Хотя, буду честным, это место постараюсь занять я. Мои 10 000 стоят в нашей отчетности первыми. И я приложу немного усилий, чтобы мой взнос закрыл эту историю. И начал новую.

Оставайтесь с нами.

Ведь кто спасет одну жизнь – спасет мир





Помочь армии можно здесь теги: АТО, ветераны, волонтеры Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя