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Экспортный паритет
21.07.2017 11:48
В последние несколько лет, а особенно в условиях принятия закона о повышении ставок экспортной пошлины на металлолом, в обиход был запущен термин «экспортный паритет» как обоснование того, что металлурги платят цену выше рыночной за поставляемый им лом.
Для непосвященных поясню экономическую суть этого термина.
Итак, к примеру, по состоянию на 19.07.2016 г. цена на металлолом вида 3 составляет 269,6 $/mt на условиях поставки CFR Турция. Вычитаем из этой цены расходы на фрахт (30,06 $/mt), расходы по перевалке в порту (15,0 $/mt), экспортную пошлину (36 $/mt) и получаем так называемый «экспортный паритет» - 215,0 $/mt, т.е. приблизительно 5600,00 грн/mt. Внутренняя же закупочная цена составляет по состоянию на ту же дату 5300 грн/mt. То есть внутренняя цена ниже «паритета» на 300,00 грн.
Но так называемый «экспортный паритет» нужен на самом деле только заготовителям металлолома для того, чтобы выбирать экономически более выгодные направления реализации продаж. И потребителям, конечно, для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке.
Однако все это работает тогда, когда металлолом в Украине есть. Металлурги же, лоббируя продление срока действия повышенной ставки пошлины, говорят о дефиците металлолома в стране. Но в случае дефицита необходимо либо импортировать недостающий вид сырья, либо искать, чем его заменить. А в качестве заместителей могут выступать чугун или горячебрикетированное железо. Последнее, кстати, тоже необходимо импортировать. То есть, рассматривая вопрос покрытия дефицита металлолома, необходимо на самом деле говорить об «импортном паритете». И вот здесь начинается самое интересное. Взять, к примеру, металлолом. Ясно, что купить его на рынке в больших объемах можно по цене не ниже, чем покупают наши турецкие соседи, т.е. по 296,00$/mt. Чугун передельный торгуется на условиях FOB по цене 328,0 $/mt, т.е. с доставкой в Украину обойдется никак не ниже 350 $/mt. Если говорить о горячебрикетированном железе (ГБЖ), то оно украинскому потребителю достанется по цене от 310,0 $/mt.
Итак, мы видим, что минимальная разница, существующая на сегодняшний день между внутренней и импортной закупочными ценами, составляет 92,0 $/mt.
Как тут не вспомнить старину Маркса и его знаменитый «Капитал»: «Обеспечьте капиталу 10% прибыль и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Подытоживая столь многобуквенное изложение нашего видения справедливых и рыночных цен на металлолом, предлагаем всем заинтересованным высказать свои обоснованные аргументы относительно приведенных в статье и приложениях к ней расчетов.
Мы готовы к дискуссии и конструктивному диалогу.
В свою очередь, обязуемся с периодичностью не реже 2-х раз в месяц обновлять информацию об «экспортном» и «импортном» паритетах на сайте УА Втормет.
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