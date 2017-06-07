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Цена защиты национального производителя
07.06.2017 12:16
01 июня состоялось воистину историческое событие - открытый аукцион на повышение цены, объявленный ПАО «Укрзализныця». После более чем полуторалетнего перерыва в виде трех лотов было реализовано 84,5 тыс. тн металлолома. То, что повторный аукцион состоялся, уже само по себе является положительным событием. И ввиду того, что событие не может считаться ординарным для нашего рынка, следует отметить все его «плюсы» и сопричастных.
Во-первых, пусть и не с первого раза и не на равных условиях, но впервые были допущены к участию в торгах все специализированные предприятия, занимающиеся металлоломом в Украине.
Во-вторых, что было абсолютно ожидаемым, победа досталась металлургам и аффилированным с ними компаниям. Несколько не свойственными для наших реалий были взаимные толерантность и «благородство» победителей, разделивших между собой три лота “по справедливости”.
Первый лот (38 тыс. тонн) приобрел комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог", второй лот (24 тыс. тонн) приобрело на конкурсе ООО "Метинвест-Ресурс", третий лот (22,5 тыс. тонн) достался "Интерпайп НТЗ".
В-третьих, окончательная цена реализации лотов, как для внутреннего рынка, является достаточно рыночной. От реализации на внутреннем рынке на достаточно прозрачных условиях 84,5 тыс. тонн металлолома ПАО «Укрзализныця» выручит 422,09 миллиона гривен.
В-четвертых, как показал аукцион, интересы стратегической отрасли в лице пока только металлургов лоббируются не одними народными избранниками. На уровне Кабинета министров Украины также осуществляется лоббирование интересов металлургических предприятий, находящихся в частной собственности. Как указано в письме главы правления ПАО «Укрзализныця» от 16 мая, со ссылкой на протокольные решения Кабмина от 01 марта 2017 года, при проведении аукционов преимущество отдается отечественным предприятиям металлургической промышленности.
Но самое главное – стратегическое сырье реализовано на внутреннем рынке «родным металлургам». Хотя, конечно, при реализации на экспорт пока еще государственное предприятие «Укрзализныця» и бюджет Украины могли бы получить 563,53 миллиона гривен.
И арифметика защиты «национальных интересов» весьма проста: 84,5 тыс. тонн * $247 (FOB Black Sea согласно данным PLATTS) * 27 грн./$ = какие-то 141,44 млн. грн.
Из них пошлина в государственный бюджет могла бы составить 82,1 млн. грн.
Вот какова цена “защиты национального производителя” для государства Украина на примере только одной совсем ничтожной по масштабам нашей страны сделки.
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