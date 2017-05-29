Законопроект о пошлине на металлолом

14 апреля 2017 года в ВР Украины внесен законопроект №6382 о продлении действия экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов еще на два года.

Обоснование, как всегда, стандартное – интересы отечественного производителя, сохранение рабочих мест, уплата налогов.

Святые для каждого «защитника интересов Украины» слова. Под этими лозунгами все и во все времена проталкивали интересующие их решения.

Однако, статистика, на которую никто не обращает в таких случаях внимания, говорит, к сожалению, обратное.

Итак, цифры в сравнении 2015-2016. Заготовка металлолома в 2015 году составила 4,25 млн. тн. В 2016 же она упала до 3,5 млн. тн. по статистике на каждые заготовленные 200 тн металлолома приходится 1 занятый человек. Итого за время действия пошлины 30 €/тн работы лишилось 3750 человек. Можно долго рассуждать на тему уплаты налогов, но в любом случае это были самозанятые люди, которые потеряли работу и сели на шею государству.

Теперь о бюджете Украины, о котором так пекутся наши законодатели. В 2015 году было экспортировано 1,2 млн. тн металлолома. При этом в виде пошлины (10€/тн) непосредственно в бюджет было уплачено 360 млн. грн. Металлурги в этом же 2015 году уплатили в бюджет всех уровней 11,6 млрд. грн. Итого бюджет Украины получил 11,96 млрд. грн.

2016 год – год действия пошлины в размере (30€/тн) ознаменовался следующим. Экспортировано металлолома 0,277 млн. тн. Пошлина составила 108, 7 млн. грн. Металлурги, которые по логике вещей должны были бы как минимум не снизить объем уплаты налогов (лом ведь за счет пошлины им достался дешевле), уплатили 10,2 млрд. грн. налогов и сборов. Итого суммарно имеем 10,477 млрд. грн., что на 1, 483 млрд. грн. меньше, чем в предыдущем году.

Металлолома же, что характерно, было в 2016 году на внутреннем рынке потреблено 3,22 млн. тн. против 3, 05 млн. тн. В 2015 году.

Итак, что же мы имеет в сухом остатке после увеличения экспортной пошлины с 10 до 30 €/тн.:

1. Объемы ломозаготовки сократились на 0,75 млн. тн.

2. Количество занятых в отрасли уменьшилось на 3750 человек.

3. Суммарный объем уплаты налогов упал на 1,483 млрд. грн.

И я сейчас не буду рассуждать, в чьих же карманах осела вся та сверхприбыль, которая образовалась от повышения экспортной пошлины, а также о том, что металлолом – это, в отличие от железорудного сырья, которое миллионами тонн экспортируется, возобновляемый ресурс. И лучше бы усилия наших законодателей направлялись в сторону борьбы за увеличение внутреннего потребления металлопроката, но это долго, дорого и не очень быстро окупаемо. Закончу мысль одним запомнившимся мне высказыванием знакомого мне российского предпринимателя – «У нас государство служит интересам чиновников, а у вас – олигархов».