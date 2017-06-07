Формат четырех идеологий

О РОЛИ ИДЕОЛОГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

У нас нет социологии. Ну что для нас такое современная социология? Это изучение общественного мнения не далее, как с целью определения рейтинга того или иного политика или политической силы. И все. А такие понятия, как «идеология общества», «общественное сознание», «общественные ценности», «общественный порядок», «общественный регулятор» и т.д. воспринимаются у нас, как теоретические понятия учебных дисциплин, и не более того.

А между тем, знаний об идеологии общества нам как раз и не хватает для того, чтобы ответить на элементарный вопрос: «Как же так случилось, что армия братского российского народа, сейчас, в ХХІ веке, вынуждена без знамен, без шевронов находиться в Крыму и в Донбассе, и при этом мало чем отличаться от хорошо вооруженных террористов, а украинская армия вынуждена мобилизоваться для защиты ?»

Не думаю, что ответ кроется в каких-то сложных и запутанных умозаключениях. Скорее, необходимо просто и последовательно проанализировать некоторые факты истории человечества, начиная с двадцатого века.

Кстати, об истории. Мы всегда заглядываем в историю, если нужно обосновать какие-то важные вещи. Более того, мы с помощью истории стараемся обосновать наше поведение «на будущее», ищем нужные нам исторические факты, которые бы подтверждали правильность наших нынешних выводов по тем или иным вопросам. Например, Крым наш или российский ? Для ответа на этот вопрос и Украина, и Россия погружаются в бездны истории. Причем, каждая из сторон находит в истории те факты, которые оправдывают ее поведение.

В итоге получается, что история используется как такой себе резервуар информации о прошлом, где в случае необходимости или спора каждый может себе подобрать нужные факты, и потом истолковать их так, как ему нужно, под свою позицию, поведение.

Правильно ли это? Так ли следует использовать исторические факты ? Думаю, что нет. Это неправильное использование истории.

А правильное ее использование – это тогда, когда логично, разумно и справедливо будут расставлены акценты в анализе исторических событий, будут сделаны правильные выводы, и правильность этих выводов будет очевидна.

Поэтому и исторические события следует подавать и формировать не просто как совокупность отобранных фактов, а подавать вместе с правильно расставленными акцентами, следствием чего должны быть правильные выводы, чтобы не было так, что «правда у каждого своя».

Ниже хотел бы предложить версию того, как, на мой взгляд, по логике и по справедливости должны быть расставлены акценты в исторических событиях истории человечества (начиная с ХХ века), какие выводы из этого следует сделать и какую роль в истории человеческого общества играет идеология .

1917-1939г.г.

ХХ век явился для человечества ключевым, даже переломным. В первой трети ХХ века сформировались и укоренились две взаимоисключающие идеологии –коммунистическая и фашистская.

Идеология коммунизма основывалась на том, что человек является элементом коллективной общественной системы, примером которой стало советское общество. Человек в советском обществе – это винтик системы. Согласно коммунистической идеологии, общество, коллективно строящее коммунизм – это якобы идеальная социальная организация людей, и именно к такой организации общества человечество должно прийти в своем развитии. По мнению идеологов коммунизма, советское общество, пройдя стадию социализма, обязательно построит коммунизм, и наступит время всеобщего блага (исторический материализм). Все те, кто не исповедует идеалов советского общества, являются либо заблудшими, либо врагами-империалистами. Заблудших следует перевоспитать (советское воспитание), а врагов – уничтожить (красный террор, сталинские репрессии и т.д.). Христианство отрицается на основании утверждения о том, что Бога нет, и нет спасения через Бога. Зато есть коммунизм, в неминуемое наступление которого нужно свято верить.

Сущность идеологии фашизма ( http://red-sovet.su/post/19988/on-the-ideology-of-fascism . ) сводиться к следующему:

« … базовым признаком фашисткой идеологии является идея о разделении человечества на несколько неравноценных групп. Причем о разделении «природном», примордиальном, устанавливаемом с самого рождения. Именно это «ядро» и порождает все остальные признаки идеологии – и вождизм, и антикоммунизм, и милитаризм, и антидемократизм и т.д. и т.п.

… если один человек имеет большую ценность, чем другой (лучшее качество), то несомненно, существует такой «суперчеловек», который имеет ценность большую, нежели все остальные люди. Отсюда и культ «фюрера», и признание его безграничной правоты и власти. Ну и конечно, какая тут демократия – если слово представителя высшей группы имеет во много раз большую ценность, нежели представителя низших групп. Ну, а про антикоммунизм, как сказано выше, рассуждать нет смысла – какой может быть коммунизм, если разные люди изначально неравны.

… идеальной моделью общества с точки зрения фашистской идеологии является такая, где каждый человек находится «на своем месте» — то есть там, где его «природные» качества могут быть реализованы предельно эффективно. То есть, если чистокровный ариец - человек лучшего качества, то его место – в роли хозяина, а всякие славяне должны удовлетворяться ролью рабов. Ну, а выродки рода человеческого – жиды – должны, исходя из фашистской идеологии, довольствоваться единственной ролью: сырья для мыла и абажуров. Кстати, «выродки» тут не ругательство, а указание на качества – с т.з. фашистов это есть однозначный природный брак, существование которого на Земле есть величайшая ошибка.»

Таким образом, фашизм сводится к тому, что не каждое человеческое сообщество (нация) имеет право на полноценное существование. Полноценно может существовать лишь арийская раса, а евреи и советские люди – это неполноценные люди, которым фашизм и должен указать их место.

Теперь проанализируем общее и отличное между двумя этими идеологиями.

ОБЩЕЕ

а) Каждая из этих идеологий основывалась на невозможности совместного существования с другими идеологиями. Это означает, что авторы (идеологи) каждой из этих идеологий считали свою идеологию единственно правильной и считали, что остальные идеологии не имеют право на существование.

б) Каждая из этих идеологий воинственна. Это означает, что авторы (идеологи) каждой из них допускали возможность ее насильственного назидания другим людям и физическое уничтожение носителей другой идеологии.

В коммунизме – это победа коммунизма во всем мире, в том числе путем уничтожения классового врага; в фашизме – уничтожение всех, кто не согласен с миропорядком, предлагаемым фашизмом.

в) Носителем каждой из этих идеологий является тоталитарное общество, управление которым основано на подчиненности всех институтов общества этой идеологии в лице ее главенствующего носителя: в СССР это была КПСС во главе в генеральным секретарем, в фашисткой Германии – это нацистская партия по главе с фюрером http://www.ushmm.org/outreach/ru/article.php?ModuleId=10007669 .

г) Взаимная ненависть и взаимоисключение коммунизма и фашизма.

д) У каждой из этих идеологий «благие» намерения. Но это как раз тот случай, когда «благими намерениями вымощена дорога в ад».

РАЗЛИЧИЯ

а) Фашизм основан на физическом уничтожении людей по национальному признаку. Коммунизм такого не допускал, а допускал уничтожение только классовых врагов, как физически, так и интеллектуально.

б) Коммунизм считал христианство опиумом для народа и проводил открытую политику атеистического «просвещения», а фашизм, не отрицая христианство, стремился подмять его под свою идеологию http://otvet.mail.ru/question/14926848

АКЦЕНТЫ:

И коммунизм, и фашизм – одного поля ягоды. И это поле, которое уродило такие «ягодки» - человеческое общество первой половины ХХ века. В обеих этих идеологиях (и коммунистической, и фашистской) было заложено уничтожение человека , лишение его свободы. В идеологии коммунизма – это уничтожение инакомыслящих и насильственное формирование человека в формате «советский человек» как винтик системы, которая борется с империализмом, а также уничтожение носителей «пережитков прошлого» (геноцид украинского народа 1932-1933г.г.); а в фашистской идеологии – это уничтожение по национальному признаку (геноцид евреев) и формирование рас (расизм) – кто-то господин, кто-то раб, кто-то выродок, который подлежит уничтожению, как ошибка природы.

Коммунизм напрочь отрицал христианство, физически (снос церквей и гонение священнослужителей) и интеллектуально (научный атеизм) его уничтожал.

Фашизм же, хоть на прямую и не отрицал христианства, однако был далек от него. С точки зрения христианских ценностей, и коммунизм, и фашизм – это зло. Но коммунизм, наверное, меньшее зло, чем фашизм так как не пропагандировал уничтожение людей по национальному (расовому) признаку, а допускал лишь уничтожение идеологических врагов. Иными словами, при коммунистическом режиме человек имел больше шансов выжить, чем при фашистском. Может именно поэтому, фашизм, как господствующая идеология, был низвергнут, а коммунизм, как господствующая идеология, еще какое-то время (до декабря 1991р.) просуществовал (как меньшее зло).

06 сентября 1939 г.

Начало Второй мировой войны, которую развязала фашистская Германия. Это было начало похода фашизма против коммунизма. Не зря ж в свое время Гитлер говорил: «Все что я делаю, направлено против России», имея очевидно в виду Россию как основного носителя коммунизма.

АКЦЕНТЫ:

Думаю, есть все основания утверждать, что именно так началась битва идеологии фашизма с идеологией коммунизма, – битва за выживание, в результате которой одна из идеологий должна быть повержена. А явилась эта борьба в виде Второй мировой войны.

1941-1945 г.г.

И вот, в период с 1941 по 1945 год, носители двух этих идеологий – СССР и фашистская Германия с их союзниками - сошлись в смертельном бою. Никогда до этого человечество не знало такой кровопролитной войны и таких жертв - по разным данным от 20 до 54 миллионов человек. Без сомнения, это самая страшная война в истории человечества.

В этой войне победу одержал СССР ценой самых больших жертв в истории человечества, а фашистская Германия была разгромлена.

АКЦЕНТЫ:

Победа СССР и его союзников уничтожила главного носителя идеологии фашизма – гитлеровскую Германию. Однако, эта победа была истолкована по-разному. СССР решил, что раз он сыграл решающую роль в этой победе, то это подтверждает правильность идеологии коммунизма.

Европа и США не согласились с этим. Но все начали движение к миру, учредив в июне 1945 года ООН.





20.11.1945-01.10.1946 г.г.

Что же произошло потом ? А потом был Нюргбенский процесс, где человечество осудило фашизм. Осудило навсегда.

АКЦЕНТЫ:

Осудить – это еще не значит окончательно уничтожить идеологию фашизма. У идеологии есть одно свойство – она живет до тех пор, пока не будет заменена на другую идеологию. Нет новой идеологии – будет существовать старая.

Поэтому мало было осудить фашизм. Нужно было еще и разработать новую идеологию.





Декабрь 1948 г.

Новая идеология была не только разработана, но и документально оформлена.

В частности, 10 декабря 1948 года на 183-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека .

С этого момента идеология Европы (в большей части Западной Европы) стала формироваться исключительно в направлении утверждения, реализации и защиты прав и свобод человека. И так продолжается и по сей день.

Это было начало (рождение) новейшей, самой совершенной на сегодняшний день идеологии – идеологии прав и свобод человека , сущность которой состоит в том, что государства должны в своей деятельности утверждать, обеспечивать права и свободы человека.

Как же к этой новой идеологии отнесся соцлагерь во главе с СССР ?

Как члены ООН, СССР, Белорусская ССР , Украинская ССР , Чехословакия , Польша , Югославия , ЮАР и Саудовская Аравия воздержались при голосовании за Всеобщую декларацию прав человека.

В то же время, СССР не отказался от новой идеологии, выраженной во Всеобщей декларации прав человека. Но и от коммунистической идеологии он тоже не отказался. Более того – тот факт, что именно СССР сыграл главную роль в уничтожении гитлеровцев, СССР преподнес как заслугу (правильность) именно идеологии коммунизма.

С этим согласились не все. Но все же коммунистическая идеология на какое-то время закрепилась в некоторых странах Европы (не без участия СССР).

1947-1991 г.

Это время:

- «холодной» войны (1947-1991г.г.). Об этом времени лучше всего (коротко и ясно) написано в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война;

- перестройки (1985г). К середине 80-х годов образовалась огромная разница между уровнем жизни советских людей и теми «благами», которые сулила КПСС. Коммунистическая идеология затрещала по швам. Пришлось предпринять попытку ее реставрации в ходе так называемой перестройки. Попытка не удалась;

- принятия Декларации о государственном суверенитете Украины ( июнь 1990 года) Верховный Совет УССР провозгласил о независимости Украины;

- Акта провозглашения независимости Украины (24.08.1991г.);

- референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины (01.12.1991г.);

- создания СНГ (08.12.1991г.);

- прекращения существования СССР (26.12.1991г.);

- Признания Российской Федерации государством- продолжателем Союза ССР в международно-правовых отношениях (конец 1991 года).

АКЦЕНТЫ:

В это время одновременно происходило два процесса – это постепенное крушение коммунистической идеологии (на Востоке) и постепенное развитие новой идеологии - идеологии прав и свобод человека (на Западе) .

Понятия «цивилизованная страна», «цивилизованное государство» стали ассоциироваться с идеологией прав и свобод человека.

1993 г.

Создание Евросоюза, в пределах которого идеология прав и свобод человека достигла своего наивысшего пика развития.

АКЦЕНТЫ:

Развитие идеологии прав и свобод человека продолжается в формате объединенной Европы.





1994 г.

Начало евроинтеграции Украины - ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной (Закон http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/237/94-вр )

АКЦЕНТЫ:

Украина выбросила на свалку истории коммунистическую идеологию. Но значительная часть россиян АРК, Юга и Юго-Востока почтенного возраста с ностальгией смотрели в сторону России и их память реставрировала СССР. В России они видели нечто подобное СССР.

А что же Россия ? А Россия решила пойти самобытным путем и не придумывать велосипед. Россия взяла идеологию мертвой страны . Нет, это была не коммунистическая идеология. Это было ее подобие, в основу которого была положена идея «великого» русского народа, народа-освободителя и т.д., которую сейчас принято именовать так называемой «идеологией русского мира».

Согласно идеологии русского мира, именно российский народ является освободителем и спасителем от всего злого, единственным носителем добра, старшим братом многих народов. И все это только потому, что СССР сыграл главную роль в уничтожении фашизма.





1996 г.

Принятие Конституции Украины, в основе которой явно просматривается идеология прав и свобод человека (ст. 3 Конституции Украины)

АКЦЕНТЫ:

Это первый существенный шаг на пути создания страны на основе идеологии прав и свобод человека (ст. 3 Конституции Украины).

Россия, понимая это, всеми силами стремится удержать Украину в зоне своего влияния (Таможенный союз, кредиты и т.д.)





Ноябрь 2013г. - 2014г.

Украина стремиться в Европу, ее туда не пускает пророссийский президент В. Янукович.

Далее – революция Достоинства, Майдан, гибель Небесной Сотни, аннексия АРК, вторжение в Донбасс.

АКЦЕНТЫ:

Эти факты доказали, что в Украине окончательно признана несостоятельность идеологии коммунизма , неприемлемость идеологии русского мира и правильность европейской – идеологии прав и свобод человека .

Украина окончательно приняла для себя решение двигаться в направлении развития идеологии прав и свобод человека.

Но в самый тяжелый момент, воспользовавшись фактором неожиданности, истощением от коррупции и отсутствием у Украины боеспособной армией, Россия, как носитель посткоммунистической идеологии, аннексировала Крым. Началась агрессия.

Скорее всего, нам бы не удалось избежать этой агрессии. Дело в том, что постсоветская идеология – идеология русского мира – воинственна и агрессивна. Она не может не провоцировать войну. Сейчас, в ХХI веке идеология русского мира, которая построена из материала мертвой идеологии коммунизма, не может обойтись без оружия для своей защиты, так как достаточный интеллектуальный потенциал у нее отсутствует; для нее нет иного пути выживания, как с помощью оружия. Россия со своей воинственной идеологией рано или поздно сорвалась бы и начала воевать, и виной этому – идеология русского мира , от которой нужно было бы избавиться и принять идеологию прав и свобод человека. Но российский народ лишен такой возможности из-за рабской покорности своей власти.

ВЫВОДЫ

(ПОЧЕМУ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, КАК ПОЛУЧИЛОСЬ)

1. Для объяснения всего происходящего и для борьбы с пропагандистской информационной машиной России, мы не используем вышеописанный формат четырех идеологий (условное название; первое, что пришло мне в голову) т.е. не сопоставляем между собой идеологию коммунизма, идеологию фашизма, идеологию прав и свобод человека и идеологию русского мира. А делать это необходимо, так как общество может меняться, развиваться только тогда, когда происходит смена идеологий . Понимая и изучая процессы смены идеологий, можно многое объяснить.

Честно говоря, не понимаю, почему наши политологи, историки, социологи молчат и не анализируют происходящее в формате четырех идеологий или в каком-то подобном формате.

2. Если по-настоящему изучать социологию и идеологию, то можно понять, что в 1945-1948 годах мир пошел по пути прекращения (отказа навсегда) от мировых войн в истории человечества. Люди решили по-настоящему ценить мир. И создание ООН, и стандарты международной безопасности – все ради мира. И на основе единой идеологии мира. Лишь в некоторых случаях, на почве серьезных этнических или религиозных (а не идеологических) конфликтов, возникали войны.

И это нужно ценить и беречь, не вырывать топор войны в ХХІ веке.

3. Коммунистическая идеология для своего времени не была исключительно плохой. В свое время она сослужила противовесом фашизму, и обеспечила некую организацию общества в критические года человеческой истории. Плохой была советская власть, использовавшая эту идеологию.

После 1945 года именно Европа выбрала правильную идеологию – идеологию прав и свобод человека. А идеология коммунизма свое отжила. Европа правильно поступила, отказавшись и от фашизма, и от коммунизма, как от чего-то устаревшего и не приемлемого для дальнейшего развития общества.

Но СССР, и впоследствии Россия, не отказалась, пользовалась и пользуется постсоветской идеологией, хотя не понимает, что эта идеология всегда приведет к войне – или холодной, или гибридной, или реальной, но к войне, как к противоположности мира.

4. Вышло так, что своими действиями Россия просто «вырыла топор войны». Да, ни США, ни Европа не хотят войны с ядерным государством. Но вынуждены теперь что-то противопоставить России. А Россия обиделась, что «территория ее влияния» - Украина - уходит от этого влияния. Это страшный нокдаун для Путина. Но нокаут еще впереди. Нокаут нанесет российский народ, когда проснется. А проснется тогда, когда поймет, что идеология прав и свобод человека не несет ему угрозы извне, как пытается представить птинская пропаганда , реставрируя образы врагов СССР в ХХ веке – фашистов, бендеровцев, американцев и т.д.

5. Что же будет дальше ? Не всем в России нравится реставрация «совка». Но Путин будет всячески мешать Украине развиваться, оберегая таким образом идеологию русского мира и не допуская в сознание российского общества идеологию прав и свобод человека. Поэтому нам, украинцам, нужно реализовывать и – главное - развивать в своей стране идеологию прав и свобод человека, проектировать государство и гражданское обществ и их взаимодействие на основе этой идеологии.

6. Нужно исходить из того, что российский народ сам по себе не плох, а просто находиться под воздействием мертвой и бесперспективной идеологии – идеологии «русского мира». Просто российский народ доверчив, тщеславен, любит громкие победы и не любит, когда братский украинский народ от него отворачивается. А Путин якобы всему этому противодействует, воюя с виртуальными бендеровцами. А российский народ все это одобряет.

7. Россиянам и всему миру нужно разъяснить, что Украина окончательно и бесповоротно приняла решение развивать у себя идеологию прав и свобод человека.

Мы понимаем, что носитель «совка» - кремль, а не российский народ, является причиной агрессии России. Для того, чтобы победить путинскую Россию, нам, украинцам, просто нужно реализовать идеологию прав и свобод человека, вследствие чего мы станем сильнее, богаче. И помочь нам в этом могут только Европа и США. А станем сильнее мы – и российский народ станет умнее и сбросит этот отстойный путинский режим, который закрывает им глаза. И вот тогда будет новая эра в наших отношениях. А сейчас нам нужно выстроить отношения в многонациональной Украине, обороняться от путинской России и сделать все, чтобы реализовать идеологию прав и свобод человека. Это наш путь. Мы его выбрали и никогда от него не отступим. Кремль не хочет признавать идеологию прав и свобод человека. У него в голове – «историческая справедливость». Нельзя жить идеологией прошлого. Тогда не будет будущего.

8. Конечно же, украинскому обществу нужна своя внутренняя объединенная идеология, толерантная, основанная на идеологии прав и свобод человека.

Все в Украине для этого есть. Если на Западе Украины не любят 9 мая, то пусть будут толерантными. Если на Востоке Украины не любят Степана Бандеру, то пусть станут толерантными. Так мы сбережем Украину и построим совершенно новую страну образца ХХІ века, в которой государство занимается утверждением, обеспечением и защитой прав и свобод человека, гражданское общество содействует государству в этом и контролирует его, а люди живут так, как они хотят, не нарушая прав и свобод других людей.

9. Нельзя построить новую идеологию, опираясь только на историю. История – это уже свершившиеся факты, которые подлежат осмыслению, в ходе которого следует правильно расставлять акценты, и потом делать выводы. Если неправильно расставить акценты при изучении исторических фактов, выводы на будущее будут неправильные.

10. Возможно, Путин хочет объединить народы, как когда-то в СССР. Но хочет он это сделать на основе протухшей совдеповской идеологии, где Россия – старший брат. И не столько объединить, сколько загнать в стойло времен холодной войны.

В этом случае, Путин – заложник протухшей идеологии коммунизма, от которой Россия не избавилась, и дальнейшее использование которой в виде идеологии русского мира обязательно приведет к войне т.е. к взаимному уничтожению.

11. Не правильно думать, что мы расходимся с Россией. Мы – братские народы, связанные генетически. Просто нам нужно стать богаче, россиянам – более информированными.

Нам и россиянам нужно научиться говорить не через государства, а друг с другом – через гражданские общества. И день нашего примирения еще впереди. И это будет без Путина и его «зеленых человечков». Думаю, что все мы будем этот день приближать.

12. К сожалению, для простых россиян и украинцев война не закончилась в Берлине. Белый тигр Шахназарова ушел к нему на родину – в Россию.

13. Нам нужно на государственном уровне конкретизировать свою политику, а именно:

- мы идем в Европу не потому что там лучше жить, а потому что мы принимаем идеологию прав и свобод человека как отвечающую по качеству современным потребностям человека;

- европейские ценности – это на самом деле общественные ценности, носителем которых является идеология прав и свобод человека, которая родилась в декабре 1948 года.

14. Идеология прав и свобод человека должна стать идеологией украинских политических партий демократического направления. Без реализации этой идеологии дальнейшее развитие Украины невозможно.

15. Миссия Украины в том, чтобы пересмотреть понимание демократии. Демократия – это не передача власти тем или иным партиям (чтобы они творили, что это хотели). Демократия – это осуществление власти народом через политические партии , в которых участвуют не олигархи и их ставленники, а представители народа – гражданское общество. Для того, чтобы это было возможным, необходимо разработать соответствующий законодательный механизм, в основе которого – новый формат гражданского общества, его формирование и деятельность.

16. На данном этапе нашего развития, идеология политической партии демократического направления должна основываться исключительно на реализации и развитии идеологии прав и свобод человека.

17. Сейчас сложилась ситуация так, что именно в Украине решается судьба дальнейшего развития идеологии прав и свобод человека. Европа и США свое сделала и навряд ли смогут что-то сделать в этом направлении практически . Им просто это не нужно, они у себя эту идеологию реализовали в том виде, как им нужно было (с учетом их правовой традиции). А нам нужно. У нас просто нет выхода. Или дальнейшая реализация идеологии прав и свобод человека (с учетом наших реалий), или третий Майдан, который может стать смертельным для государственности.

В. Багрий

март 2014г. – ноябрь 2015г.