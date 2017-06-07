|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Формат четырех идеологий
07.06.2017 16:14
О РОЛИ ИДЕОЛОГИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
У нас нет социологии. Ну что
для нас такое современная социология? Это изучение общественного мнения не
далее, как с целью определения рейтинга того или иного политика или
политической силы. И все. А такие понятия, как «идеология общества»,
«общественное сознание», «общественные ценности», «общественный порядок», «общественный
регулятор» и т.д. воспринимаются у нас, как теоретические понятия учебных
дисциплин, и не более того.
А между тем, знаний об идеологии общества нам как раз и не хватает для того, чтобы ответить на элементарный вопрос: «Как же так случилось, что армия братского российского народа, сейчас, в ХХІ веке, вынуждена без знамен, без шевронов находиться в Крыму и в Донбассе, и при этом мало чем отличаться от хорошо вооруженных террористов, а украинская армия вынуждена мобилизоваться для защиты ?»
Не думаю, что ответ кроется в каких-то сложных и запутанных умозаключениях. Скорее, необходимо просто и последовательно проанализировать некоторые факты истории человечества, начиная с двадцатого века.
Кстати, об истории. Мы всегда заглядываем в историю, если нужно обосновать какие-то важные вещи. Более того, мы с помощью истории стараемся обосновать наше поведение «на будущее», ищем нужные нам исторические факты, которые бы подтверждали правильность наших нынешних выводов по тем или иным вопросам. Например, Крым наш или российский ? Для ответа на этот вопрос и Украина, и Россия погружаются в бездны истории. Причем, каждая из сторон находит в истории те факты, которые оправдывают ее поведение.
В итоге получается, что
история используется как такой себе резервуар информации о прошлом, где в
случае необходимости или спора каждый может себе подобрать нужные факты, и
потом истолковать их так, как ему нужно, под свою позицию, поведение.
Правильно ли это? Так ли следует использовать исторические факты ? Думаю, что нет. Это неправильное использование истории.
А правильное ее использование
– это тогда, когда логично, разумно и справедливо будут расставлены акценты в анализе исторических событий, будут сделаны
правильные выводы, и правильность этих выводов будет очевидна.
Поэтому и исторические события
следует подавать и формировать не просто как совокупность отобранных фактов, а подавать вместе с правильно расставленными
акцентами, следствием чего должны быть правильные выводы, чтобы не было
так, что «правда у каждого своя».
Ниже хотел бы предложить версию того, как, на мой взгляд, по логике и по справедливости должны быть расставлены акценты в исторических событиях истории человечества (начиная с ХХ века), какие выводы из этого следует сделать и какую роль в истории человеческого общества играет идеология .
1917-1939г.г.
ХХ век явился для человечества ключевым, даже переломным. В первой трети ХХ века сформировались и укоренились две взаимоисключающие идеологии –коммунистическая и фашистская.
Идеология коммунизма основывалась на том, что человек является элементом коллективной общественной системы, примером которой стало советское общество. Человек в советском обществе – это винтик системы. Согласно коммунистической идеологии, общество, коллективно строящее коммунизм – это якобы идеальная социальная организация людей, и именно к такой организации общества человечество должно прийти в своем развитии. По мнению идеологов коммунизма, советское общество, пройдя стадию социализма, обязательно построит коммунизм, и наступит время всеобщего блага (исторический материализм). Все те, кто не исповедует идеалов советского общества, являются либо заблудшими, либо врагами-империалистами. Заблудших следует перевоспитать (советское воспитание), а врагов – уничтожить (красный террор, сталинские репрессии и т.д.). Христианство отрицается на основании утверждения о том, что Бога нет, и нет спасения через Бога. Зато есть коммунизм, в неминуемое наступление которого нужно свято верить.
Сущность идеологии фашизма ( http://red-sovet.su/post/19988/on-the-ideology-of-fascism . ) сводиться к следующему:
« … базовым признаком фашисткой
идеологии является идея о разделении человечества на несколько неравноценных
групп. Причем о разделении «природном», примордиальном, устанавливаемом с
самого рождения.
Именно это «ядро» и
порождает все остальные признаки идеологии – и вождизм, и антикоммунизм, и
милитаризм, и антидемократизм и т.д. и т.п.
… если один человек имеет большую
ценность, чем другой (лучшее качество), то несомненно, существует такой
«суперчеловек», который имеет ценность большую, нежели все остальные люди.
Отсюда и культ «фюрера», и признание его безграничной правоты и власти. Ну и
конечно, какая тут демократия – если слово представителя высшей группы имеет во
много раз большую ценность, нежели представителя низших групп. Ну, а про
антикоммунизм, как сказано выше, рассуждать нет смысла – какой может быть
коммунизм, если разные люди изначально неравны.
… идеальной моделью общества с точки
зрения фашистской идеологии является такая, где каждый человек находится «на
своем месте» — то есть там, где его «природные» качества могут быть реализованы
предельно эффективно. То есть, если чистокровный ариец - человек лучшего
качества, то его место – в роли хозяина, а всякие славяне должны
удовлетворяться ролью рабов. Ну, а выродки рода человеческого – жиды – должны, исходя
из фашистской идеологии, довольствоваться единственной ролью: сырья для мыла и
абажуров. Кстати, «выродки» тут не ругательство, а указание на качества – с
т.з. фашистов это есть однозначный природный брак, существование которого на
Земле есть величайшая ошибка.»
Таким образом, фашизм сводится
к тому, что не каждое человеческое сообщество (нация) имеет право на полноценное
существование. Полноценно может существовать лишь арийская раса, а евреи и советские
люди – это неполноценные люди, которым фашизм и должен указать их место.
Теперь проанализируем общее и отличное между двумя этими идеологиями.
ОБЩЕЕ
а) Каждая из этих идеологий основывалась на невозможности совместного существования с другими идеологиями. Это означает, что авторы (идеологи) каждой из этих идеологий считали свою идеологию единственно правильной и считали, что остальные идеологии не имеют право на существование.
б) Каждая из этих идеологий воинственна. Это означает, что авторы (идеологи) каждой из них допускали возможность ее насильственного назидания другим людям и физическое уничтожение носителей другой идеологии.
В коммунизме – это победа
коммунизма во всем мире, в том числе путем уничтожения классового врага; в
фашизме – уничтожение всех, кто не согласен с миропорядком, предлагаемым
фашизмом.
в) Носителем каждой из этих идеологий является тоталитарное общество, управление которым основано на подчиненности всех институтов общества этой идеологии в лице ее главенствующего носителя: в СССР это была КПСС во главе в генеральным секретарем, в фашисткой Германии – это нацистская партия по главе с фюрером http://www.ushmm.org/outreach/ru/article.php?ModuleId=10007669 .
г) Взаимная ненависть и взаимоисключение коммунизма и фашизма.
д) У каждой из этих идеологий «благие» намерения. Но это как раз тот случай, когда «благими намерениями вымощена дорога в ад».
РАЗЛИЧИЯ
а) Фашизм основан на физическом уничтожении людей по национальному признаку. Коммунизм такого не допускал, а допускал уничтожение только классовых врагов, как физически, так и интеллектуально.
б) Коммунизм считал христианство опиумом для народа и проводил открытую политику атеистического «просвещения», а фашизм, не отрицая христианство, стремился подмять его под свою идеологию http://otvet.mail.ru/question/14926848
АКЦЕНТЫ:
И коммунизм, и фашизм – одного поля ягоды. И это поле, которое уродило такие «ягодки» - человеческое общество первой половины ХХ века. В обеих этих идеологиях (и коммунистической, и фашистской) было заложено уничтожение человека , лишение его свободы. В идеологии коммунизма – это уничтожение инакомыслящих и насильственное формирование человека в формате «советский человек» как винтик системы, которая борется с империализмом, а также уничтожение носителей «пережитков прошлого» (геноцид украинского народа 1932-1933г.г.); а в фашистской идеологии – это уничтожение по национальному признаку (геноцид евреев) и формирование рас (расизм) – кто-то господин, кто-то раб, кто-то выродок, который подлежит уничтожению, как ошибка природы.
Коммунизм напрочь отрицал
христианство, физически (снос церквей и гонение священнослужителей) и
интеллектуально (научный атеизм) его уничтожал.
Фашизм же, хоть на прямую и не
отрицал христианства, однако был далек от него. С точки зрения христианских
ценностей, и коммунизм, и фашизм – это зло.
Но коммунизм, наверное, меньшее зло, чем фашизм так как не пропагандировал
уничтожение людей по национальному (расовому) признаку, а допускал лишь
уничтожение идеологических врагов. Иными словами, при коммунистическом режиме
человек имел больше шансов выжить, чем при фашистском. Может именно поэтому,
фашизм, как господствующая идеология, был низвергнут, а коммунизм, как
господствующая идеология, еще какое-то время (до декабря 1991р.) просуществовал
(как меньшее зло).
06 сентября 1939 г.
Начало Второй мировой войны, которую развязала фашистская Германия. Это было начало похода фашизма против коммунизма. Не зря ж в свое время Гитлер говорил: «Все что я делаю, направлено против России», имея очевидно в виду Россию как основного носителя коммунизма.
АКЦЕНТЫ:
Думаю, есть все основания утверждать, что именно так началась битва идеологии фашизма с идеологией коммунизма, – битва за выживание, в результате которой одна из идеологий должна быть повержена. А явилась эта борьба в виде Второй мировой войны.
1941-1945 г.г.
И вот, в период с 1941 по 1945 год, носители двух этих идеологий – СССР и фашистская Германия с их союзниками - сошлись в смертельном бою. Никогда до этого человечество не знало такой кровопролитной войны и таких жертв - по разным данным от 20 до 54 миллионов человек. Без сомнения, это самая страшная война в истории человечества.
В этой войне победу одержал
СССР ценой самых больших жертв в истории человечества, а фашистская Германия
была разгромлена.
АКЦЕНТЫ:
Победа СССР и его союзников уничтожила главного носителя идеологии фашизма – гитлеровскую Германию. Однако, эта победа была истолкована по-разному. СССР решил, что раз он сыграл решающую роль в этой победе, то это подтверждает правильность идеологии коммунизма.
Европа и США не согласились с
этим. Но все начали движение к миру, учредив в июне 1945 года ООН.
20.11.1945-01.10.1946 г.г.
Что же произошло потом ? А потом был Нюргбенский процесс, где человечество осудило фашизм. Осудило навсегда.
АКЦЕНТЫ:
Осудить – это еще не значит окончательно уничтожить идеологию фашизма. У идеологии есть одно свойство – она живет до тех пор, пока не будет заменена на другую идеологию. Нет новой идеологии – будет существовать старая.
Поэтому мало было осудить
фашизм. Нужно было еще и разработать новую идеологию.
Декабрь 1948 г.
Новая идеология была не только разработана, но и документально оформлена.
В частности, 10 декабря 1948 года на 183-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека .
С этого момента идеология Европы (в большей части Западной Европы) стала формироваться исключительно в направлении утверждения, реализации и защиты прав и свобод человека. И так продолжается и по сей день.
Это было начало (рождение) новейшей, самой совершенной на сегодняшний день идеологии – идеологии прав и свобод человека , сущность которой состоит в том, что государства должны в своей деятельности утверждать, обеспечивать права и свободы человека.
Как же к этой новой идеологии отнесся соцлагерь во главе с СССР ?
Как члены ООН, СССР, Белорусская ССР , Украинская ССР , Чехословакия , Польша , Югославия , ЮАР и Саудовская Аравия воздержались при голосовании за Всеобщую декларацию прав человека.
В то же время, СССР не отказался
от новой идеологии, выраженной во Всеобщей
декларации прав человека. Но и от
коммунистической идеологии он тоже не отказался. Более того – тот факт, что
именно СССР сыграл главную роль в уничтожении гитлеровцев, СССР преподнес как заслугу (правильность) именно идеологии
коммунизма.
С этим согласились не все. Но
все же коммунистическая идеология на какое-то время закрепилась в некоторых
странах Европы (не без участия СССР).
1947-1991 г.
Это время:
- «холодной» войны (1947-1991г.г.). Об этом времени лучше всего (коротко и ясно) написано
в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война;
- перестройки (1985г). К
середине 80-х годов образовалась огромная разница между уровнем жизни советских
людей и теми «благами», которые сулила КПСС. Коммунистическая идеология
затрещала по швам. Пришлось предпринять попытку ее реставрации в ходе так
называемой перестройки. Попытка не удалась;
- принятия Декларации о
государственном суверенитете Украины ( июнь 1990 года) Верховный Совет УССР
провозгласил о независимости Украины;
- Акта провозглашения независимости Украины
(24.08.1991г.);
- референдума о подтверждении
Акта провозглашения независимости Украины (01.12.1991г.);
- создания СНГ (08.12.1991г.);
- прекращения существования
СССР (26.12.1991г.);
- Признания Российской Федерации государством- продолжателем Союза ССР в международно-правовых отношениях (конец 1991 года).
АКЦЕНТЫ:
В это время одновременно происходило два процесса – это постепенное крушение коммунистической идеологии (на Востоке) и постепенное развитие новой идеологии - идеологии прав и свобод человека (на Западе) .
Понятия «цивилизованная страна», «цивилизованное государство» стали ассоциироваться с идеологией прав и свобод человека.
1993 г.
Создание Евросоюза, в пределах которого идеология прав и свобод человека достигла своего наивысшего пика развития.
АКЦЕНТЫ:
Развитие идеологии прав и свобод человека продолжается в формате объединенной Европы.
1994 г.
Начало евроинтеграции Украины - ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной (Закон http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/237/94-вр )
АКЦЕНТЫ:
Украина выбросила на свалку истории коммунистическую идеологию. Но значительная часть россиян АРК, Юга и Юго-Востока почтенного возраста с ностальгией смотрели в сторону России и их память реставрировала СССР. В России они видели нечто подобное СССР.
А что же Россия ? А Россия решила пойти самобытным путем и не придумывать велосипед. Россия взяла идеологию мертвой страны . Нет, это была не коммунистическая идеология. Это было ее подобие, в основу которого была положена идея «великого» русского народа, народа-освободителя и т.д., которую сейчас принято именовать так называемой «идеологией русского мира».
Согласно идеологии русского
мира, именно российский народ является освободителем и спасителем от всего
злого, единственным носителем добра, старшим братом многих народов. И все это
только потому, что СССР сыграл главную роль в уничтожении фашизма.
1996 г.
Принятие Конституции Украины, в основе которой явно просматривается идеология прав и свобод человека (ст. 3 Конституции Украины)
АКЦЕНТЫ:
Это первый существенный шаг на пути создания страны на основе идеологии прав и свобод человека (ст. 3 Конституции Украины).
Россия, понимая это, всеми силами стремится удержать Украину в зоне своего влияния (Таможенный союз, кредиты и т.д.)
Ноябрь 2013г. - 2014г.
Украина стремиться в Европу, ее туда не пускает пророссийский президент В. Янукович.
Далее – революция Достоинства,
Майдан, гибель Небесной Сотни, аннексия АРК, вторжение в Донбасс.
АКЦЕНТЫ:
Эти факты доказали, что в Украине окончательно признана несостоятельность идеологии коммунизма , неприемлемость идеологии русского мира и правильность европейской – идеологии прав и свобод человека .
Украина окончательно приняла
для себя решение двигаться в направлении развития идеологии прав и свобод
человека.
Но в самый тяжелый момент, воспользовавшись фактором неожиданности, истощением от коррупции и отсутствием у Украины боеспособной армией, Россия, как носитель посткоммунистической идеологии, аннексировала Крым. Началась агрессия.
Скорее всего, нам бы не удалось избежать этой агрессии. Дело в том, что постсоветская идеология – идеология русского мира – воинственна и агрессивна. Она не может не провоцировать войну. Сейчас, в ХХI веке идеология русского мира, которая построена из материала мертвой идеологии коммунизма, не может обойтись без оружия для своей защиты, так как достаточный интеллектуальный потенциал у нее отсутствует; для нее нет иного пути выживания, как с помощью оружия. Россия со своей воинственной идеологией рано или поздно сорвалась бы и начала воевать, и виной этому – идеология русского мира , от которой нужно было бы избавиться и принять идеологию прав и свобод человека. Но российский народ лишен такой возможности из-за рабской покорности своей власти.
ВЫВОДЫ
(ПОЧЕМУ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, КАК ПОЛУЧИЛОСЬ)
1. Для объяснения всего происходящего и для борьбы с пропагандистской информационной машиной России, мы не используем вышеописанный формат четырех идеологий (условное название; первое, что пришло мне в голову) т.е. не сопоставляем между собой идеологию коммунизма, идеологию фашизма, идеологию прав и свобод человека и идеологию русского мира. А делать это необходимо, так как общество может меняться, развиваться только тогда, когда происходит смена идеологий . Понимая и изучая процессы смены идеологий, можно многое объяснить.
Честно говоря, не понимаю,
почему наши политологи, историки, социологи молчат и не анализируют
происходящее в формате четырех идеологий или в каком-то подобном формате.
2. Если по-настоящему изучать социологию и идеологию, то можно понять, что в 1945-1948 годах мир пошел по пути прекращения (отказа навсегда) от мировых войн в истории человечества. Люди решили по-настоящему ценить мир. И создание ООН, и стандарты международной безопасности – все ради мира. И на основе единой идеологии мира. Лишь в некоторых случаях, на почве серьезных этнических или религиозных (а не идеологических) конфликтов, возникали войны.
И это нужно ценить и беречь,
не вырывать топор войны в ХХІ веке.
3. Коммунистическая идеология для своего времени не была исключительно плохой. В свое время она сослужила противовесом фашизму, и обеспечила некую организацию общества в критические года человеческой истории. Плохой была советская власть, использовавшая эту идеологию.
После 1945 года именно Европа
выбрала правильную идеологию – идеологию прав и свобод человека. А
идеология коммунизма свое отжила. Европа
правильно поступила, отказавшись и от фашизма, и от коммунизма, как от чего-то
устаревшего и не приемлемого для дальнейшего развития общества.
Но СССР, и впоследствии Россия,
не отказалась, пользовалась и пользуется постсоветской идеологией, хотя не
понимает, что эта идеология всегда
приведет к войне – или холодной, или гибридной, или реальной, но к войне,
как к противоположности мира.
4. Вышло так, что своими действиями Россия просто «вырыла топор войны». Да, ни США, ни Европа не хотят войны с ядерным государством. Но вынуждены теперь что-то противопоставить России. А Россия обиделась, что «территория ее влияния» - Украина - уходит от этого влияния. Это страшный нокдаун для Путина. Но нокаут еще впереди. Нокаут нанесет российский народ, когда проснется. А проснется тогда, когда поймет, что идеология прав и свобод человека не несет ему угрозы извне, как пытается представить птинская пропаганда , реставрируя образы врагов СССР в ХХ веке – фашистов, бендеровцев, американцев и т.д.
5. Что же будет дальше ? Не всем в России нравится реставрация «совка». Но Путин будет всячески мешать Украине развиваться, оберегая таким образом идеологию русского мира и не допуская в сознание российского общества идеологию прав и свобод человека. Поэтому нам, украинцам, нужно реализовывать и – главное - развивать в своей стране идеологию прав и свобод человека, проектировать государство и гражданское обществ и их взаимодействие на основе этой идеологии.
6. Нужно исходить из того, что российский народ сам по себе не плох, а просто находиться под воздействием мертвой и бесперспективной идеологии – идеологии «русского мира». Просто российский народ доверчив, тщеславен, любит громкие победы и не любит, когда братский украинский народ от него отворачивается. А Путин якобы всему этому противодействует, воюя с виртуальными бендеровцами. А российский народ все это одобряет.
7. Россиянам и всему миру нужно разъяснить, что Украина окончательно и бесповоротно приняла решение развивать у себя идеологию прав и свобод человека.
Мы понимаем, что носитель
«совка» - кремль, а не российский народ, является причиной агрессии России. Для
того, чтобы победить путинскую Россию, нам, украинцам, просто нужно реализовать идеологию прав и свобод
человека, вследствие чего мы станем сильнее, богаче. И помочь нам в этом могут
только Европа и США. А станем сильнее мы – и российский народ станет умнее и сбросит этот отстойный
путинский режим, который закрывает им глаза. И вот тогда будет новая эра в
наших отношениях. А сейчас нам нужно выстроить отношения в многонациональной
Украине, обороняться от путинской России и сделать все, чтобы реализовать
идеологию прав и свобод человека. Это наш путь. Мы его выбрали и никогда от
него не отступим. Кремль не хочет признавать идеологию прав и свобод человека.
У него в голове – «историческая справедливость». Нельзя жить идеологией
прошлого. Тогда не будет будущего.
8. Конечно же, украинскому обществу нужна своя внутренняя объединенная идеология, толерантная, основанная на идеологии прав и свобод человека.
Все в Украине для этого есть.
Если на Западе Украины не любят 9 мая, то пусть будут толерантными. Если на Востоке
Украины не любят Степана Бандеру, то пусть станут толерантными. Так мы сбережем
Украину и построим совершенно новую страну образца ХХІ века, в которой
государство занимается утверждением, обеспечением и защитой прав и свобод
человека, гражданское общество содействует государству в этом и контролирует
его, а люди живут так, как они хотят, не нарушая прав и свобод других людей.
9. Нельзя построить новую идеологию, опираясь только на историю. История – это уже свершившиеся факты, которые подлежат осмыслению, в ходе которого следует правильно расставлять акценты, и потом делать выводы. Если неправильно расставить акценты при изучении исторических фактов, выводы на будущее будут неправильные.
10. Возможно, Путин хочет объединить народы, как когда-то в СССР. Но хочет он это сделать на основе протухшей совдеповской идеологии, где Россия – старший брат. И не столько объединить, сколько загнать в стойло времен холодной войны.
В этом случае, Путин –
заложник протухшей идеологии коммунизма, от которой Россия не избавилась, и
дальнейшее использование которой в виде идеологии русского мира обязательно
приведет к войне т.е. к взаимному уничтожению.
11. Не правильно думать, что мы расходимся с Россией. Мы – братские народы, связанные генетически. Просто нам нужно стать богаче, россиянам – более информированными.
Нам и россиянам нужно
научиться говорить не через государства, а друг с другом – через гражданские
общества. И день нашего примирения еще впереди. И это будет без Путина и его
«зеленых человечков». Думаю, что все мы будем этот день приближать.
12. К сожалению, для простых россиян и украинцев война не закончилась в Берлине. Белый тигр Шахназарова ушел к нему на родину – в Россию.
13. Нам нужно на государственном уровне конкретизировать свою политику, а именно:
- мы идем в Европу не потому
что там лучше жить, а потому что мы принимаем идеологию прав и свобод человека
как отвечающую по качеству современным потребностям человека;
- европейские ценности – это на
самом деле общественные ценности,
носителем которых является идеология
прав и свобод человека, которая родилась в декабре 1948 года.
14. Идеология прав и свобод человека должна стать идеологией украинских политических партий демократического направления. Без реализации этой идеологии дальнейшее развитие Украины невозможно.
15. Миссия Украины в том, чтобы пересмотреть понимание демократии. Демократия – это не передача власти тем или иным партиям (чтобы они творили, что это хотели). Демократия – это осуществление власти народом через политические партии , в которых участвуют не олигархи и их ставленники, а представители народа – гражданское общество. Для того, чтобы это было возможным, необходимо разработать соответствующий законодательный механизм, в основе которого – новый формат гражданского общества, его формирование и деятельность.
16. На данном этапе нашего развития, идеология политической партии демократического направления должна основываться исключительно на реализации и развитии идеологии прав и свобод человека.
17. Сейчас сложилась ситуация так, что именно в Украине решается судьба дальнейшего развития идеологии прав и свобод человека. Европа и США свое сделала и навряд ли смогут что-то сделать в этом направлении практически . Им просто это не нужно, они у себя эту идеологию реализовали в том виде, как им нужно было (с учетом их правовой традиции). А нам нужно. У нас просто нет выхода. Или дальнейшая реализация идеологии прав и свобод человека (с учетом наших реалий), или третий Майдан, который может стать смертельным для государственности.
В. Багрий
март 2014г. – ноябрь 2015г.
теги: идеология общества, ідеологія
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки Свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.