Адаптируйся и живи

"Адаптируйся или умри" – лозунг провокационный, но правдивый. Ученые всего мира пытаются докричаться до политиков, предупреждая о наступлении глобального потепления и долгосрочном таянии арктических льдов.

Хозяйственная деятельность человека, сжигание миллиардов тонн угля и нефти вызвали «парниковый эффект» вследствие увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере планеты. Поэтому уже несколько лет каждый год становится жарче предыдущего.

Июль-август 2016 года стал самым жарким как на суше, так и в мировом океане, по данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, Института Годдарда NASA по космическим исследованиям и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. А предыдущий рекорд был установлен в августе 2015 года.

Установит ли лето 2017 года новый рекорд? Высока вероятность. Апрель этого 2017 года в западных, северных и центральных регионах Украины был теплее нормы и с дефицитом осадков (26-85% нормы), кроме Волыни и высокогорья Карпат, где осадков выпало больше нормы (105-143%). Об этом свидетельствуют наблюдения Центрального Гидрометеорогического центра Украины.

На юге и востоке Украины средняя температура воздуха в апреле, наоборот, была ниже нормы, зато вот осадков в виде дождя и мокрого снега выпало 104-244%, в отдельных точках 256-372% нормы.

Как видим, погода становится «ненормальной», если можно так выразиться, не привычной для человека и его жизнедеятельности.

Влияние изменения климата на человека

Эксперты Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) – самой крупной в стране общественной организации, занимающейся проблемами изменения климата, отмечают влияние изменения климата на все сферы жизнедеятельности человека. Первые изменения мы ощутим «на своей шкуре».

В сельском хозяйстве глобальное изменение климата означает потери урожая из-за:

• Засух и необходимости интенсивного орошения летом

• Не сезонных заморозков и увеличения амплитудных колебаний температуры

• Изменения режимов созревания сельскохозяйственных культур

• Повышения уязвимости культур вредителями.

В результаты цены на продукты растут, их качество падает, а люди не могут себе позволить питаться правильно.

Из-за изменения количества осадков меняется гидродинамический режим и водный баланс рек: вода «цветет», становится все менее пригодной для питья даже после очистки. 20 лет назад украинцы не тратились на покупку питьевой бутилированной воды, а сегодня – это вынужденная необходимость.

Изменение климата отражается на здоровье населения . А именно, что мы видим сегодня и увидим в ближайшие годы:

• Увеличение количества пострадавших от тепловых ударов

• Ухудшение здоровья городского населения из-за поверхностного загрязнения и изменений в озоновом слое

• Повышение уровня смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний

• Опасность распространения болезней, передающихся через воду

• Формирование условий для инвазий патогенов и новых видов адаптированных инфекций

• Опасное влияние аллергенной пыльцы.

Врачи объясняют

В мае-июне многие киевляне жаловались на ухудшение самочувствия, потерю трудоспособности, вялость, головные боли и скачки давления, связывая это с резкими переменами погоды. То холод, то резкая жара и ветер не давали чувствовать себя комфортно.

Как утверждает медицинская статистика, порядка 70% людей более остро чувствуют погоду, являясь метеопатами в той или иной мере. То есть для этих людей смена погоды ощущается и проявляется как болезнь, с ослаблением работоспособности, ухудшением самочувствия и настроения, зачастую с объективными изменениями физиологических показателей (АД, температура, частота дыхания и сердечных сокращений и др.).

Ученые называют жару выше +30 градусов субкомфортной для самочувствия. Предупреждают, что может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижается иммунитет. Сухая погода с влажностью атмосферного воздуха всего 30% на Юго-Востоке Украины создает дополнительную нагрузку на дыхательную систему человека.

«На биологическом, физиологическом, уровне человека уже существует достаточно эффективная и сложно устроенная система акклиматизации (адаптации к изменению погодных условий). При плавной смене сезонов организм перестаивается за 2-3 недели: настраивается на другой температурный режим, на другие показатели атмосферного давления и влажности, на другую длительность светового дня. Тогда как при резкой значительной смене погоды такой плавной и успешной акклиматизации не происходит», – объясняет врач, психотерапевт Анна Пришутова.

Вспомните, что на курорт раньше посылали на 24, а то и 45 дней – чтобы человек успел адаптироваться к иной обстановке и полностью получить пользу.

Врач отмечает, что адаптироваться к погоде мешают возраст, текущее острое заболевание, значительные нагрузки и усталость. Сложно приходится людям, которые имеют дисфункцию со стороны сердечно-сосудистой или нервной системы, со стороны опорно-двигательного аппарата, людям, страдающим определенными видами аллергических заболеваний.

На высоком уровне

От правителей государств и крупного бизнеса зависит, думать о сиюминутной выгоде или о будущем планеты, модернизируя в изменение технологий энергетики и производства для снижения выбросов парниковых газов.

В июне в Вене (Австрия) прошел международный форум «Чистая энергия для устойчивого будущего». На встрече высокого уровня Энергетического Сообщества главами государств были рассмотрены возможности постепенного вывода из эксплуатации ископаемых видов топлива и увеличение объема инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии.

Президент Украины на встречу не поехал, но вот министр Министерства экологии и природных ресурсов Украины был.

«В прошлом году было принята Концепция реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года. Это первый целостный нормативный документ, который позволит усовершенствовать и систематизировать нашу национальную политику в сфере изменения климата. Концепция написана с учетом норм Парижского соглашения и предусматривает разработку двух стратегий: стратегии низкоуглеродного развития и Стратегии адаптации к изменению климата», – рассказал министр Остап Семерак.

Было приятно узнать, что министр лично поддерживает международную политику и усилия всех стран по решению проблем изменения климата. Но реальных шагов Украина в пользу низкоуглеродной экономики пока не сделала.

Что зависит от нас?

«Каждый человек может бережливо относиться к природным ресурсам, энергии и воде, чтобы уменьшить свою роль в выработке парниковых газов, – говорит эколог, руководитель общественной организации «Экосенс» Виктория Сокол. – От нас зависит, чтобы не стать бездумным потребителем ненужных вещей и вредных продуктов, навязанных рекламой. (Кстати, меньше смотреть телевизор тоже пойдет только на пользу здоровью). Отдавать старую одежду нуждающимся, бумагу и пластик – на переработку, а не лениво выбрасывать в мусор то, на производство чего было затрачено много энергии».

Основные рекомендации врачей по улучшению собственного самочувствия при резких сменах погоды касаются, как правило, тренировки и закаливания, здорового образа жизни в самом широком смысле этого слова: много гулять, работать на свежем воздухе и заниматься спортом, правильно питаться – жить полноценной и субъективно приятной жизнью.

Анна Пришутова, врач, психотерапевт отмечает, что сейчас появилось отдельное понятие – метеоневроз: субъективное ощущение ухудшения самочувствия во время смены погоды или даже от «ожидания проблем». «Не только это психологическое состояние надо учитывать, говоря об адаптации к климату. Ставшая суперраспространенным явлением депрессия тоже негативно сказывается на акклиматизации. И если с депрессией всё ясно (надо лечить депрессию у психоневролога или у психотерапевта), то в остальных случаях будет полезна экзистенциальная психотерапия, чтобы научиться принимать себя и жизнь при любой погоде, верить в свои силы вовремя сориентироваться и адаптироваться к новому сезону или новому климату».

Поэтому лозунг экологических активистов Украины ближайших лет должен быть жизнеутверждающий: «Адаптируйся и живи!».