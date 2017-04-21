|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Нова більшість з новими кадрами, чи перевибори?
21.04.2017 15:33
Всі розмови довкола переформатування більшості упиралися донедавна в одну ідеологічну засаду, котра після оголошення Юлією Тимошенко підготовки до референдуму з питання ринку землі втрачає свою ексклюзивність. Саме Ляшко і його політсила була найзатятішими противниками ринку землі, але цей актив тухнув на очах, тому , по суті, Тимошенко розв'язала Ляшкові руки і розширила політичний коридор можливостей. Адже мова зараз іде про суті про два сценарії, котрі можливі на етапі переформатування політичного поля під майбутню президентську кампанію. Це – формування коаліції переможців із наявних політичних сил, і формування коаліції переможців внаслідок позачергових парламентських виборів. Соціологія останніх тижнів показує досить небезпечну тенденцію – внаслідок позачергових виборів коаліція, котра б зберегла основні політичні орієнтири Майдану взагалі може не скластися, тому є небезпека ревізії і проєвропейських інтенцій, і ліберальних ринкових, і навіть відхід від українізації. Є небезпека нової багатовекторності, котра й доб'є країну в її колишніх кордонах.
Це розуміє Ляшко, і розігрує варіант власної «золотої акції», у випадку входження в нову коаліцію, котра повинна стати трампліном для виходу у другий тур президентських перегонів. Це розуміють опоненти і конкуренти Ляшка, котрі пробують бити по конкретних персоналіях із кадрової лави РПЛ. Але питання не в Ляшкові, хоча самому Олегові Валерійовичу надто ризиковано заходити на посаду у виконавчій владі, якщо й заходити, то на посаду у ВРУ, що відповідно , призведе до необхідності розміну портфелів у комітетах Ради. А для роботи у Кабміні, є наприклад Вощевський, чи Галасюк. І є ще Сергій Рибалка. Саме по ньому почали бити з новою силою. Із застосуванням силовиків та фальсифікацією кримінальних справ і масовим розміщенням в інтернеті та навіть на телеканалах інформації із гучними, але фейковими звинуваченнями у виконанні якихось фейкових персонажів. Чого вартують дивні звинувачення нікому невідомих "експертів" про ніби то відповідальність Рибалки за обвал гривні. Невже виконавці цього маразму думають, що читачі не знають повноважень депутатів? І що насправді НБУ керує цим процесом у ручному режимі, а довгий законотворчий процес на цю сферу практично не впливає? Але серйозність кампанії проти Рибалки видно неозброєним оком - масштабні обшуки у десятках підприємств, помічників народного депутата, друзів та знайомих точнісінько співпали із масовими розміщеннями негативу у ЗМІ.
Ситуація стає більш зрозумілою, якщо згадати, що кандидатуру Рибалки на заміну Валерії Гонтарєвої на чолі НБУ стали всерйоз обговорювати не лише експерти чи представники банківської спільноти, а й у високих владних кабінетах. А ким є Рибалка на сьогодні? Правильно – Головою комітету з питань банків і банківської діяльності, який не просто критикував діяльність Нацбанку, а й організував створення альтернативної стратегії розвитку банківської системи та її підтримку представниками усіх фракцій, навіть перебуваючи в опозиції. На перший погляд, наявність кримінальних справ може забезпечити Президенту дієвий важель контролю за таким новим головою Нацбанку. Проте інші гравці владної команди не зацікавлені у появі нового центру впливу. Адже поява такої активної та відносно незалежної людини на чолі НБУ, може суттєво змінити розклад сил у владних колах. Тому, ті, хто це розуміє, починає «відстріл» з далеку.
Якщо найближчими днями посиплються удари і по інших, потенційних, представниках Радикальної партії, значить, підкилимний процес торгів довкола нової коаліції починає виходити на фінішну пряму.
У нинішньому скликанні Ради достатньо інтриганів, але досі ці інтриги все ж укладалися в канву національного інтересу, тому у разі переобрання Ради, є ризик, що у новому скликанні почнуть домінувати егоїсти, для яких і Росія не становитиме загрози, і закінчення війни на Сході та повернення окупованих територій не становитиме цінності. А цінністю буде лише власне збагачення. Тому переформатування коаліції із присутніх у парламенті політичних гравців, є , звичайно ж меншим потрясінням, ніж позачергові вибори. І тут головне питання полягає у тому, чи в основних гравців переважить розуміння спільних довгострокових інтересів, чи сьогоднішні меркантильні цілі у черговий раз зруйнують шанси України на поступове виповзання із довготривалої кризи.
теги: Сергій Рибалка, Тимошенко, Ляшко, ВРУ
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука нафтогаз нбу НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.