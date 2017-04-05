Гонтарєва, як точка відштовхування

Тарута добре знає свого виборця, і добре знає як перехопити виборця у вакуумі, котрий залишила по собі Партія Регіонів. Але холівар із Гонтарєвою, це видається , більше боротьба за роль лідера того бізнесу, котрий не знаходить активного контакту із владою, і навіть частково втратив політичне представництво. І та безпрецедентна зачистка банківського сектора, котрий провела пані Гонтарєва, можливо, і був тією соломинкою, котра поламала хребти багатьом верблюдам у бізнесі. Тому своїм протистоянням із Головою Нацбанку Сергій Тарута стає цікавим для досить представницької групи бізнесу, котра не вдовольниться локальним представництвом.

Сама суть випаду з боку Сергія Тарути на адресу пані Гонтарєвої зводиться до того, що Глава Національного банку України Валерія замість того, щоб займатися політикою і стабільністю, займалася розвалом банківської системи.

Про це заявив народний депутат України Сергій Тарута в ефірі "ВЕЛИКОГО інтерв'ю" на телеканалі NewsOne.

«У мене виникає питання, чиє це сценарій Порошенко -? Думаю, ні, не настільки він цинічний, щоб таке зробити Росію ... Ну в рамках цього гібридної війни - .. Швидше за все так і є І все більше і більше з цим у мене з'являється між Рожкової і тим руйнуванням банківської системи, вимиванням фінансових коштів. - близько одного трильйона гривень Це збиток економіки від дій Гонтаревої », - пояснив свою точку зору нардеп.

Також Тарута прокоментував заяву Гонтаревої про те, що їй загрожує олігарх фізичною розправою.

"Їй загрожує не один олігарх, їй загрожує більше мільйона чоловік, які втратили гроші", - зазначив нардеп.

Він упевнений, що українці досягнуть того, щоб Гонтарєву посадили в камеру, де вона "буде роздумувати над усіма своїми грошовими злочинами".

Втрати особистих коштів громадян, внаслідок «зачистки» Гонтарєвої і справді довоготривалий фактор, котрий всеодно призведе до політичних рішень. Адже скільки б не тужився Фонд гарантуванння вкладів фізичних осіб, але майном, що перебувало у заставі і з якого пробують компенсувати втрати, Фонд не в стані розпорядитися ефективно. Там наростає ще новий вал суперечок, котрий точно виллється у новий ланцюг конфліктів, а значить поле для докладання сил політикам лише розростається. Просто, той фактор, що в протистояння з НБУ увійшов представник крупного бізнесу, і фактично очолив це протистояння, якісно змінює ситуацію. Це не наївні бунтівники, що влипли в історію з валютними кредитами, розуміючи на які ризики йдуть. Люди, в котрих позависали активи у ліквідованих банках, здатні організувати більш серйозний процес, котрий може коштувати дорого владі.