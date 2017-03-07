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НАБУ з аудитором і НАБУ без аудитора — це два різних НАБУ
07.03.2017 21:19
Саме т е , з якою слиною на вустах прокатали цю кандидатуру – це спр а вжня кампанія чорного піару. Зрозуміло, що внесення кандидатури Брауна багатьох несподівано висадило з рівноваги , але вже через короткий час в інтернеті було оприлюднене справжнє досьє з багатьма лінками та тенденційними коментарям и. Час підтискав, тож самі учасники піар-групи НАБУ за первинними лінками не ходили та інформацію не читали. Інакше б вони дізналися багато цікавог о. Хоча б те, що к омпанія ISC Global, яку у 2000 році заснував з партнерами Нейджел Браун займалася розслідуваннями в інтересах російських опозиціонерів Михаїла Ходорковського та Бориса Березовського. Співпрацювала ISC Global і з Владіміром Гусинським, відомим власником НТВ, якого в Росії примусили продати телеканал. Імовірно , що одним з найважли віших напрям ів розслідування був збір компромату на Володимира Путіна та його оточення. Ще одним в ажливим напрямом роботи компанії Нейджела Брауна стало вивчення ведення структурами ФСБ спецоперацій проти російської опозиції, особливо в Британії.
Але на виході - піарники НАБУ правдиву і перевірену з багатьох джерел інформацію про співпрацю з росіянами подали таким чином, ніби Нейджел Браун, замість працювати проти Путіна, тому ж таки Путіну допомагав. Тобто все переставлено з ніг на голову.Тобто, під виглядом роботи на Путіна була подана співпраця не просто з росіянами – а з заклятими опонентами російського президента.
А тепер про саму ISC Global . Засновниками її , окрім Нейджела Брауна, в 2000 році були Гюнтер Кайт ( Hunter Keith ) та Стівен Кертис ( Stephen Curtis ) . За дивних обставин у 2004 році Stephen Curtis загинув в авіакатастрофі – його вертоліт розбився. Хіба ця обставина не може бути непрямим підтвердженням саме роботи проти Путіна, в час коли ФСБ вже розмахувало на всю Європу плутонієвою дубинкою.Очевидно, що загибель Стівена Кертиса змусила парнерів діяти в інший спосіб — того ж року ISC Global ділиться на дві компанії: британську Risk management Ltd та ізраїльську ISC. Згодом, 2004 року, см Нейджел Браун починає працювати з Ізраїлем, на маючи відношення до Risk management Ltd, яким надалі опікується Гюнтер Кайт. Сам факт трнсформації в дві компанії важливий тим, що через 5 років британську компанію впіймають на купівлі свідчень поліцейських про корупційні зв'язки. Цай важливий факт пі арник ам и НАБУ був уміло заретушований , бо випадок з підкупом поліцейських не стосується самого Нейджела Брауна, і щ о в цьому звинуватили іншу компанії, котра належить його колишньому партнеру, з яким в ін вже 5 років не мав спільних проектів. Таке невеличке пересмикування, яке ставить все з ніг а голову.
Так хто ж насправді Найджел Браун? Суперпеціаліст з розслідувань не лише європейського, а й світового рівня. В 2007 році Брауна визнали найкращим розслідувачем року у Великій Британії. До того ж - ц людина, яка роками стежила за найвищими посадовими особами Росії, вивчала і викривала схеми виводу грошей та їхні статки за кордоном..А розуміння російських схем є прямим ключем до розуміння схем українських, оскільки українські корупціонери завжди мавпували за московськими корупціонерами і навіть часто були їх молодшими партнерами, або представниками останніх в Україні.
Тепер зрозуміла природа всієї тієї істеричної слини, з якою завалювали кандидатуру Найджела Брауна у Верховній Раді. Адже його найголовніша цінність, підтвердження якості його роботи – персональна ненависть впливових урядовців Росії, а особливо зацікавлені в його дискредитації і недопущенні на пострадянський простір у ФСБ, чиї операції вистежувала і допомагала зривати його компанія. Адже зачіпка за український плацдарм давала змогу розкручувати російські клубки. А в час агресії РФ проти України голосування проти кандидатури Найджела Брауна стало просто актом солідарності з Путіним в стінах ВРУ . Антикорупіонери повели себе неетично і нерозумно, і що найважливіше — політично невивірено . Професіонала світового рівня і особистого ворога кремлівської кліки звинуватили у тому, до чого він непричетний. Абсурдно, але в українському парламенті того, хто виводив мільярдерів-корупціонерів на чисту воду - перебивала і ображала Юлія Тимошенко, яку саму називають першим українським тіньовим мільярдером. І те, з якою люттю Тимошенко кидалася в бій, стає зрозуміло перед ким персонально вона виконала зобов`язання.
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