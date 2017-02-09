Ефективна законотворчість важливіша порожньої медіаприсутності

Нещодавно проект PolitEyes оприлюднив рейтинг народних депутатів-лідерів законотворчого процесу за кількістю ініційованих поправок, і цей інструмент аналізу ефективності парламентаріїв видається більш відповідним самій суті парламентської діяльності , а саме ефективності в законотворчому процесі.

Я сам був депутатом і знаю ціну різним показникам. Не варто рахувати вал кількості законопроектів чи правок – бо це спам який ніколи не буде прийнятий.

Відносно важливим показником є присутність на реєстраціях, проте і з цим старожили знають як погратися.

А от що є об’єктивним – це професійність у поданих поправках, тобто відсоток тих які стануть потім законами , будуть ухвалені, підтримані залом.

Оскільки більшість у цій Раді є часто ситуативною, то тут депутату треба проявляти чудеса щоб об’єднати зал навколо своїх поправок, треба переконати і більшість і опозиції що твоя правка найбільш професійна і адекватна.

Хто по рейтингу попадає в ціль на 100%? Це Сергій Рибалка, Олена Колганова і Андрій Река.



Сергій Рибалка – свого часу успішний бізнесмен та національний виробник, а нині депутат від Радикальної партії Ляшка, Голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.



За часів його головування Комітет досить вдало веде свою діяльність між тиском вулиці, пригадаймо акції валютних позичальників, і владною політикою розчищення банківської сфери від сумнівних структур.



На банківському ринку перегрітому негативними медіаактивностями, голова комітету якісно вирізняється своєю поміркованою та поетапною позицією по ключових державницьких питаннях, постійно вносячи на розгляд ради та комітету потрібні сектору законопроекти. Окремо експерти відмічають новостворену стратегію до 2020 року.

Олена Колганова – донеччанка, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, член депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ".



Змогла зберегти конструктивність та ефективність, в такій буремній галузі як медицина, де на сьогодні розвивається низка політичних та корпоративних конфліктів.

Андрій Река – Голова підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, член депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ".



Зарекомендував себе як досвідчений управлінець в сфері ЖКХ, адже ще будучи сільським головою, його Новосанжарська територіальна громада досягла переконливих результатів — чотири роки поспіль, згідно з відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України, селище Нові Санжари визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

Що вважливо цей експертний звіт проектується на важливість реформ, котрі безпосередньо стосуються профільних комітпетів. Це ще й додатковий показник ефективності реформ і в банківській сфері, і в охороні здоровя, і в децентралізації місцевого самоврядування.

Зараз багато говорять про міністрів-технократів. А от ці приклади показують, що і в Раді нам потрібні депутати-технократи. Вони стимулюють власні політсили більш відповідально виконувати програмні засади своїх політичних партій, реалізувати професійно і системно власний потенціал в інтересах суспільства.