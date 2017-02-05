Блокада вугілля - чи атака проти власної держави? Поделиться:



Але головне зараз — все ж таки прояснити правову ситуацію щодо блокади, і настільки вона , ця блокада схожа на енергетичну блокаду Криму? А суттєвою різницею є те, що Крим якраз - безумовно дотаційна територія, постійно дотована з центрального бюджету всі роки Незалежності. На Донбасі ж зосереджені індустріальні ресурси, котрі давали суттєвий внесок в загальнонаціональний економічний потенціал, і тепер нам пропонують здійснити самовбивчу економічну кастрацію, за зразком російських контрсанкцій. Хоча суть російських контрсанкцій якраз у зменшенні споживання критичного імпорту, тому імпортну продукцію навіть сумнівної якості підмінили лайном власного виробництва, оскільки нічого іншого еРеФія виробляти не спроможна. Отже спочатку щодо статусу продукції і правил ввезення з окупованої території:



1. Діючий порядок СБУ:

Тут найцікавіше – розділ VІІІ. Видача дозволів на перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території. Де чітко зазначено, хто має право перевозити товари через лінію розмежування – «включення СГД до переліків здійснюється лише за умови сплати ними податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до терористичної діяльності (фінансування тероризму)».



2. Дані СБУ, скільки Україна через такий порядок висмоктує з ЛДНР (це те що йде в наш бюджет, а значить не потрапляє до їхнього)

Найголовніше – «підприємцями, які зареєстровані на контрольованій території України та мають виробничі потужності в ОРДЛО, до Державного бюджету України сплачено податків за 2015 рік ?19 млрд 570 млн 894 тис. грн, за 2016 рік? 31 млрд 640 млн 781 тис. грн, (у тому числі військовий збір ? 777 445 908,57 грн)».



А тепер про головне — чим Семенченко-Гришин пропонує замінити ці надходження до бюджету? А чим пропонує зайняти шахтарів, котрі будуть викинутими із шахт, і з радістю окупаційна влада мобілізує їх на війну проти України, тим більше, що мізки промивати багатьом довго не треба буде після видворення з шахт. Тут вже не цифри недоотриманої вигоди важливі, а те, що цих людей дуже швидко, недоозброєних і ненавчених навіть не те, що поводженню зі зброєю, а елементарним правилам безпеки просто кинуть у бої, аби знищити з більш далекоглядною метою - сім'ї загиблих на десятиліття носитимуть тиху ненависть до України. А те, що на смерть їх кинула недалекоглядність і українських політиків , це на жаль та система стереотипів, у котрі й без того вариться населення окупованих земель. Коли ми озираємося на хорватский досвід, на досвід визволення Сербської Країни, то треба пам'ятати, що цей успіх був можливий лише при збереженні економічних стосунків із тимчасово окупованими територіями.



Якщо ми хочемо визволяти окуповані землі, то ми повинні щодня, щомиті творити образ визволителя, а не образ антиокупанта, котрий нічим від окупанта не відрізняється. Деталі і всі наслідки цієї, доволі у вразливий час придуманої атаки, вже обсмоктані і переобсмоктані на всіх політичних ток-шоу! Шоумени полюбляють акційність, але дуже не люблять компенсувати втрати. А швидше за все, влада цього разу застосує не силу задля деблокування залізниці, а судові механізми. До такого повороту подій ні Семенченко, ні його помічники в цій блокаді навряд чи будуть готові. Всі шукають, хто на цьому вугіллі заробить, але мені здається , що треба шукати нові джерела заміщення вугілля, замість якого доведеться палити дорогий газ для енергогенерації. І найголовніше, що у випадку недостачі газу, закупленого через європейські структури, доведеться закуповувати російський, що напередодні судового розгляду українського позову проти Газпрому у Стокгольмському арбітражі суттєво послаблює перспективу виграшу справи.Але головне зараз — все ж таки прояснити правову ситуацію щодо блокади, і настільки вона , ця блокада схожа на енергетичну блокаду Криму? А суттєвою різницею є те, що Крим якраз - безумовно дотаційна територія, постійно дотована з центрального бюджету всі роки Незалежності. На Донбасі ж зосереджені індустріальні ресурси, котрі давали суттєвий внесок в загальнонаціональний економічний потенціал, і тепер нам пропонують здійснити самовбивчу економічну кастрацію, за зразком російських контрсанкцій. Хоча суть російських контрсанкцій якраз у зменшенні споживання критичного імпорту, тому імпортну продукцію навіть сумнівної якості підмінили лайном власного виробництва, оскільки нічого іншого еРеФія виробляти не спроможна. Отже спочатку щодо статусу продукції і правил ввезення з окупованої території:1. Діючий порядок СБУ: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=6F58D37743AC7C75542879447215B316.app1?art_id=136476&cat_id=135945 Тут найцікавіше – розділ VІІІ. Видача дозволів на перевезення вантажу (товарів) до або з неконтрольованої території. Де чітко зазначено, хто має право перевозити товари через лінію розмежування – «включення СГД до переліків здійснюється лише за умови сплати ними податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до терористичної діяльності (фінансування тероризму)».2. Дані СБУ, скільки Україна через такий порядок висмоктує з ЛДНР (це те що йде в наш бюджет, а значить не потрапляє до їхнього) https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2627 Найголовніше – «підприємцями, які зареєстровані на контрольованій території України та мають виробничі потужності в ОРДЛО, до Державного бюджету України сплачено податків за 2015 рік ?19 млрд 570 млн 894 тис. грн, за 2016 рік? 31 млрд 640 млн 781 тис. грн, (у тому числі військовий збір ? 777 445 908,57 грн)».А тепер про головне — чим Семенченко-Гришин пропонує замінити ці надходження до бюджету? А чим пропонує зайняти шахтарів, котрі будуть викинутими із шахт, і з радістю окупаційна влада мобілізує їх на війну проти України, тим більше, що мізки промивати багатьом довго не треба буде після видворення з шахт. Тут вже не цифри недоотриманої вигоди важливі, а те, що цих людей дуже швидко, недоозброєних і ненавчених навіть не те, що поводженню зі зброєю, а елементарним правилам безпеки просто кинуть у бої, аби знищити з більш далекоглядною метою - сім'ї загиблих на десятиліття носитимуть тиху ненависть до України. А те, що на смерть їх кинула недалекоглядність і українських політиків , це на жаль та система стереотипів, у котрі й без того вариться населення окупованих земель. Коли ми озираємося на хорватский досвід, на досвід визволення Сербської Країни, то треба пам'ятати, що цей успіх був можливий лише при збереженні економічних стосунків із тимчасово окупованими територіями.Якщо ми хочемо визволяти окуповані землі, то ми повинні щодня, щомиті творити образ визволителя, а не образ антиокупанта, котрий нічим від окупанта не відрізняється. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя