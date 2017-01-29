Блокада вибору!

Тепер от - нова блокада, спрямована саме проти постачання вугілля з окупованих територій, поставила країну знову перед непростим вибором. А обирати доводиться між антиукраїнським і підозріло(??? на думку декого) українським. Тобто між Газпромом і Ахметовим. Така спрощена схема або-або! Оскільки читач у нас розумний спробую сформулювати позицію у вигляді ряду запитань:

1) Чому блокада постачання вугілля на українські ТЕЦ співпала з різким падінням тиску газу в транзитній трубі? Ця обставина примусить українську сторону докачувати в трубу газ із українських газосховищ, газ за призначенням український, що є стратегічним резервом на випадок температурних колапсів….

2) Чому блокаду очолюють активісти Самопомочі, що дуже нагадує спробу Самопомочі через блокаду відволікти увагу від сміттєвого колапсу у Львові

3) Чому блокувальниками не пропонують ніяких альтернатив газові Газпрому, адже їм прекрасно відомо, що через недостачу вугілля доведеться палити газ і почати закуповувати його в російського Газпрому?

4) Чому газ Газпрому, у випадку блокування поставок вугілля, є більш патріотичним для України на думку блокувальників, і економічно виправданим, ніж вугілля Ахметова?

5) Чому вугілля Ахметова не розглядається блокувальниками як вугілля шахтарів, котрі працюють на шахтах окупованих територій?

6) Чому ніхто з блокувальників не задумується, що робота на шахтах оберігає шахтарів від найму в банди бойовиків. Адже у випадку зуупинки шахт і тотального безробіття дехто з шахтарів змушений буде записатися у банди бойовиків? То навіщо своїми руками плодити нових ворогів і нові жертви? Тим більше що зарплати на шахтах зовсім невеликі, виплачуються в гривні і в основному тратяться на товари з України.

7) Чому ніхто з блокувальників не говорить, що більше половини доходів обласних бюджетів підконтрольних Україні територій формується за рахунок підприємств з окупованих територій, що платять в український бюджет? І якими мають бути компенсатори для бюджету в наслідок недоотримання доходів через блокування?

8) Чому ніхто з блокувальників не говорить про необхідність переобладнання ТЕЦ на газову групу вугілля, і не пропонує ніяких програм для такого переобладнання, що дозволило б заповнити ТЕЦ вугіллям з Львівсько-Волинського вугільного басейну?

9) Чому блокувальники апелюють в першу чергу до політичних опонентів, а не до суспільства? Адже блокування лише ускладнює економічне становище громадян, через загрозу зростання тарифів унаслідок блокуввання?

10) Чи розуміють блокуальники , що у випадку вимушеного початку закупівель російського газу у Газпрому судова перспектива для НАК Нафтогаз у Стокгольмському арбтражі суттєво погіршується.

11) Чим відрізняється нинішня блокада, котра посилює газову залежність України від Газпрому, від блокади партією ВО Свобода видобутку сланцевого газу компанією Шеврон у Львівській і Івано-Франківській областях? Тоді інтереси Газпрому також супроводжувалися патріотичними гаслами і ідеєю захисту українців?

12) Чи розуміють блокувальники, що нинішня ситуація формує хоч якийсь вибір для України – чи газ Газпрому, чи вугілля з окупованих територій? Якщо ж залишити тільки газ Газпрому – вибору ніякого не залишиться! На зміну структури генерації і структури споживання електроенергії потрібно приблизно чотири роки…Відлік пішов з моменту припинення закупівлі Україною російського газу. У випадку початку нових закупівель годинник можна буде запускати наново, а всю боротьбу, що тривала досі, вважати даремно втраченим часом…