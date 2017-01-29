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Блокада вибору!
29.01.2017 19:45
Тепер от - нова блокада, спрямована саме проти постачання вугілля з окупованих територій, поставила країну знову перед непростим вибором. А обирати доводиться між антиукраїнським і підозріло(??? на думку декого) українським. Тобто між Газпромом і Ахметовим. Така спрощена схема або-або! Оскільки читач у нас розумний спробую сформулювати позицію у вигляді ряду запитань:
1)
Чому
блокада постачання вугілля на українські ТЕЦ співпала з різким падінням тиску
газу в транзитній трубі? Ця обставина примусить українську сторону докачувати в
трубу газ із українських газосховищ, газ за призначенням український, що є
стратегічним резервом на випадок температурних колапсів….
2)
Чому блокаду очолюють активісти
Самопомочі, що дуже нагадує спробу Самопомочі через блокаду відволікти увагу від сміттєвого колапсу у
Львові
3)
Чому блокувальниками не пропонують
ніяких альтернатив газові Газпрому, адже їм прекрасно відомо, що через недостачу вугілля доведеться палити газ
і почати закуповувати його в російського
Газпрому?
4)
Чому газ Газпрому, у випадку блокування
поставок вугілля, є більш патріотичним для України на думку блокувальників, і економічно виправданим,
ніж вугілля Ахметова?
5)
Чому вугілля Ахметова не
розглядається блокувальниками як вугілля шахтарів, котрі працюють на шахтах
окупованих територій?
6)
Чому ніхто з блокувальників не
задумується, що робота на шахтах оберігає шахтарів від найму в банди бойовиків.
Адже у випадку зуупинки шахт і тотального безробіття дехто з шахтарів змушений
буде записатися у банди бойовиків? То навіщо своїми руками плодити нових
ворогів і нові жертви? Тим більше що зарплати на шахтах зовсім невеликі, виплачуються в гривні і в основному
тратяться на товари з України.
7)
Чому ніхто з блокувальників не
говорить, що більше половини доходів обласних бюджетів підконтрольних Україні
територій формується за рахунок підприємств з окупованих територій, що платять
в український бюджет? І якими мають бути компенсатори для бюджету в наслідок
недоотримання доходів через блокування?
8)
Чому ніхто з блокувальників не
говорить про необхідність переобладнання
ТЕЦ на газову групу вугілля, і не пропонує ніяких програм для такого
переобладнання, що дозволило б заповнити ТЕЦ вугіллям з Львівсько-Волинського
вугільного басейну?
9)
Чому блокувальники апелюють в першу чергу до політичних
опонентів, а не до суспільства? Адже блокування лише ускладнює економічне
становище громадян, через загрозу зростання тарифів унаслідок блокуввання?
10)
Чи
розуміють блокуальники , що у випадку вимушеного початку закупівель російського
газу у Газпрому судова перспектива для НАК Нафтогаз у Стокгольмському арбтражі
суттєво погіршується.
11)
Чим
відрізняється нинішня блокада, котра посилює газову залежність України від
Газпрому, від блокади партією ВО Свобода видобутку сланцевого газу компанією
Шеврон у Львівській і Івано-Франківській областях? Тоді
інтереси Газпрому також супроводжувалися патріотичними гаслами і ідеєю захисту
українців?
12)
Чи
розуміють блокувальники, що нинішня
ситуація формує хоч якийсь вибір для України – чи газ Газпрому, чи вугілля з
окупованих територій? Якщо ж залишити тільки газ Газпрому – вибору ніякого не
залишиться! На зміну структури генерації і структури споживання електроенергії потрібно
приблизно чотири роки…Відлік пішов з моменту припинення закупівлі Україною російського газу. У
випадку початку нових закупівель годинник можна буде запускати наново, а всю
боротьбу, що тривала досі, вважати даремно втраченим часом…
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