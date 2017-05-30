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Нормативне обґрунтування для клопотання про встановлення процесуальних
30.05.2017 18:40
Відповідно ч. 2 ст. 113 КПК України , будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідними положеннями цього Кодексу .
Згідно ч. 5
ст.
9 КПК України
, кримінальне процесуальне законодавство
України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У п. 95 Рішення ЄСПЛ у справі "Нахманович проти
Російської Федерації" від 02.03.2006, заява № 55669/00, зазначено, що
одним із критеріїв, який оцінюється при перевірці розумності тривалості
провадження є поведінка заявника і поведінка компетентних органів влади.
Згідно пунктів 70, 75 та 76 Рішення ЄСПЛ у справі
"Меріт проти України" від 30.03.2004, заява № 66561/01, невиправдане
зупинення строків досудового розслідування кримінального провадження не
відповідає вимозі "розумного строку", закріпленого у статті 6
Конвенції.
Відповідно до
ст.
2 КПК України
, завданнями
кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів
учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника
кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною 2
ст.
9 КПК України
визначено, що прокурор,
керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і
неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті
обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного,
обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання,
надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і
неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до
ст.
21 КПК, України
кожному гарантується
право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і
неупередженим судом.
Частинами 1 та 2
ст.
283 КПК України
встановлено, що особа має
право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його
припинення шляхом закриття провадження, а прокурор зобов'язаний у найкоротший
строк після повідомлення особи про підозру закрити кримінальне провадження або
звернутися до суду з обвинувальним актом.
Частинами 1, 2, 6 ст. 28 КПК України передбачено що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки; розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень; розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень; проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд; підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України , для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження; будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
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