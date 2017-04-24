12 правил успішних юристів, частина 1





В 16 років я обрала свою професію і кожного дня, вже більш, аніж 13 років переконуюсь у правильності зробленого вибору. Мій професійний шлях був достатньо цікавим і я рада, що його пройшла, а також щиро вдячна тим людям, які мені в цьому допомогли та продовжують допомогати.

В данній статті я би хотіла лише закцентувати увагу на тих моментах, які мені допомогли та які вважаю основними в нашій професії.

Отже,

Момент 1. Будьте відповідальними

Специфіка нашої професії не дає можливість потенційному роботодавцю або клієнту наочно перевірити наші послуги на якість. Саме тому для юристів надзвичайно важливим є питання репутації.

Будьте людьми, на яких завжди можна покластися, завжди дотримуйтесь слова, виконуйте обіцянки та приходьте на зустрічі вчасно. В цьому питанні важлива кожна дрібниця.

Тільки тоді, коли ваш роботодавець/клієнт будуть впевнені в тому, що ви - людина надійна, можна розраховувати на професійний ріст та збільшення числа Клієнтів.

Момент 2. Будьте добре підготовленими

Повірте, немає нічого гіршого, коли юрист не може відповісти на питання, чому він вирішив застосувати ту чи іншу правову норму, Клієнт відразу ж відчуває вашу невпевненість та починає нервувати, що часто негативно впливає на процес.

Так само абсолютно неприйнятною є ситуація, коли юрист приходить на судове засідання непідготовленим, сподіваючись, як учень в школі, що суддя сьогодні його не викличе до дошки.

Коли Ви зустрічаєтесь з клієнтом або йдете на судове засідання, лише впевненість, абсолютне знання правової позиції та сценарію подальшого розвитку ситуації, допоможуть Вам перемогти найдосвідченішого опонента.

Момент 3 . Будьте с концентрованими

Простий секрет того, як робити складні речі добре полягає в оволодінні мистецтвом фокусу на найголовнішому. Перетворіть кожен елемент своєї роботи на щось надзвичайне. Робіть все від себе залежне, щоб виконувати навіть найдрібніші задачі якнайкраще. Будьте найкращою версією себе.

Момент 4 . Ведіть здоровий спосіб життя

Шкідливі звички забирають багато енергії та знесилюють нас, корисні ж навпаки - роблять нас ще більш продуктивними та створюють чудовий настрій. Бажано розпочинати кожен свій день з фізичної активності, тоді Ваш день точно буде енергійним. Особисто я віддаю перевагу бігу - саме цей вид фізичної активності, на мою думку, ефективно очищує нашу свідомість від негативних думок та сприяє генерації нових ідей.

Момент 5 . Формуйте своє оточення

Загальновідомим є факт, що наш характер, звички та спосіб життя формується виходячи з аналогічних якостей, притаманних 5-м людям, з якими ми найбільше спілкуємось.

Дуже важливо, щоб у вашому оточенні були прогресивні, динамічні люди, які ставлять перед собою чіткі цілі та досягають їх. Такий приклад зможе надихнути на позитивні зміни і вас, дасть енергію та наштовхне на нові позитивні ідеї.

Момент 6 . Вмійте слухати і чути

В нашій справі надзвичайно важливо вміти уважно слухати людей та паралельно відмічати важливі деталі. Дуже часто, особливо через кілька років практики, при зустрічі з клієнтом, особливо, якщо з аналогічною справою ми вже стикалися, ми перестаємо чути клієнта і відразу ж складаємо план дій. Таким чином ми можемо прослухати важливі деталі та не взяти до уваги головне. Саме тому, надзвичайно важливим є повністю сконцентруватись на процесі інтерв'ювання клієнта і тільки маючи всю інформацію - приступати до розробки стратегії.

Окремо хотіла би порекомендувати кілька книг, які абсолютно точно зможуть додати ефективності та позитивного настрою кожен день:

1. Джек Кенфілд, "Цільне життя. Ключові навики для досягнення ваших цілей"

2. Хел Елрод, "Магія ранку"

3. Браян Моран, "12 тижнів на рік. Як за 12 тижнів зробити більше, ніж інші встигають за 12 місяців"

Пам'ятаєте, успіх приходить до тих, хто вірить в свої сили та постійно працює над собою.

Далі буде :)



