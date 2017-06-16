Удастся ли МЭРТУ навести порядок в представительском хаосе?

Законопроект, который обсуждался 7 июня с.г. на круглом в столе в Минэкономразвития и торговли, - долгожданный и востребованный. Суть вот в чем.

Такое сложное и трепетное дело, как регистрация представительств иностранных субъектов с начала существования независимого государства Украина было возложено на Минэкономики. Был установлен регистрационный сбор в размере 2500 долларов США, который до сих пор не менялся. Минэкономики вел регистрационный журнал, куда вносил данные по учтенным субъектам.

Также ориентировочно в 2003-2005 годах существовала позиция, согласно которой многие коллеги обходили стороной процедуру регистрации представительств в Минэкономике, полагая достаточным постановку иностранного юридического лица на учет в налоговой и статистике. Идея заключалась в том, что обязательства регистрировать представительство не существует, следовательно, лицу достаточно постановки на учет в фискальном ведомстве при намерении присутствовать на внутреннем рынке Украины. На моей памяти поставленных на учет без регистрации субъектов было вполне достаточно.

Помимо этого, на ул.О.Гончара в Киеве восседало такое загадочное ведомство как ГДИП - Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, которое также помимо непосредственных обязанностей обслуживания дипломатических представительств и миссий, частично перебрало на себя функцию «оказания помощи» всем прочим иностранным представительствам. К слову сказать, ранее ни одна сделка продажи недвижимости иностранному юрлицу без справки ГДИП не обходилась. Судя по сайту www.gdip.com.ua, - там же до сих пор ГДИП и находится.

Таким образом, три абсолютно разных структуры не координировано со стороны государства и между собой занимались вопросом создания представительств. Как такое может быть и правда ли это, а не личная догадка, - еще раз убедилась на круглом столе АПУ 7 июня.

Для коллег это также было крайней степени удивлением. Денис Малюска, заместитель председателя BRDO, и Максим Бондарь, директор департамента развития экспорта МЭРТ, работавшие над проектом, поведали присутствующим о доставшемся наследии - кабинеты с тоннами не оцифрованной макулатуры - регистрационных дел представительств. И это в эпоху систематизированных реестров.

Итак, проблема очерчена, как ее решать предложил текст законопроекта, предлагающий такие основные позиции:

1) Представительства иностранных субъектов хозяйствования призвать к изменению терминологии: представительства (те из них, кто не ведет хоздеятельности на территории Украины) и филиалы, соответственно, структурные подразделения, ведущие такую хозяйственную деятельность;

2) Создать Реестр обособленных структурных подразделений иностранных юридических лиц в Украине;

3) Снизить регистрационный сбор до 5 минимальных зарплат (хоть в проекте присутствовала цифра 10).

4) Гармонизировать законодательство с учетом этих новаций;

5) До конца текущего года МЭРТу навести порядок с реестром, поручив регистрировать по новым правилам, а с нового 2018 года передать полномочия исполкомам органов власти и нотариусам в общем порядке.

По моему мнению, существенно сниженная сумма регистрационного сбора (16-32 тыс.грн.) по-прежнему дискриминирует иностранцев и этот факт не добавляет бонусов имиджу Украины в мировом сообществе. Тем более, экономическое обоснование, со слов докладчиков, отсутствует. Нелишне будет также напомнить, что с этого года наше государство приняло на себя обязательства по реализации ряда мер плана BEPS, где в числе приоритетов стоит №7, непосредственно касающийся представительств.