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Хочете патент у США?
20.06.2017 12:10
Омріяний молодими стартаперами патент на винахід, отриманий в США, насправді не такий вже й недосяжний.
Як спеціаліст з досвідом, повинна мабуть швидше почати не з процедури реєстрації патенту, а з моменту коли у вас таке бажання виникло.
Більша частина запатентованих винаходів існують лише на папері, їм так і не вдалось стати корисними для суспільства, бо їхні власники не знайшли ні сили, ні ресурсу для їх реального втілення. Іншими словами, перед тим як прийняти рішення про патентування винаходу чи в юрисдикції США, чи в будь-якій іншій, задумайтесь над тим, чи ця історія матиме продовження. Бізнес це не емоційних спринт, а виважений марафон. Оцінюйте свої можливості правильно.
Після того як ви пройдете цей внутрішній екзамен намірів, приступайте до технічного виконання.
Видачею патентів у США займається USPTO ( United States Patent and Trademark office ), далі для зручності називатимемо його Патентним бюро.
Наявність патенту не гарантує вам захисту винаходу в іншій країні і виключне право на нього в самих Штатах. Що це означає? В інших країна патент, отриманий у США, не може бути підставою для вимоги чи заборони продукувати щось схоже на те, що ви придумали. Це перше. І друге, навіть в період дії американського патенту, будь-хто і будь-коли може звернутися до USPTO із заявою про перегляд підстав для патентування.
Які об’єкти можуть бути патентовані?
США чи не єдина країна, у якій можна запатентувати бізнес-модель, в Україні про таке можна лише мріяти.
Отож, USPTO розрізняє три види об’єктів, які попадають під їхній захист:
1. Utility patent, його ще називають патент на винахід, видається на новий унікальний процес, техніку, механізм чи склад речовини (рецепт). Такий патент дозволяє його власнику забороняти іншим виготовляти, використовувати чи продавати запатентований винахід строком до 20 років, з моменту видачі патенту.
2. Design patent – видається на новий оригінальний орнамент, предмет промислового зразка. Власник такого патенту вправі протягом 14 років, з моменту отримання такого патенту, забороняти іншим виготовляти, використовувати чи продавати відповідний винахід.
3. Plant patent – патент на нові види рослин, виведених селективним методом. Також захищається протягом 20 років.
Стартаперам вочевидь слід стояти “ в черзі ” за першим.
Які етапи слід пройти на цьому шляху?
Отож, ви можете обрати один із двох варіантів: реєструючи первинну заявку або ж одразу перейти до основної реєстрації. Іншими словами, ви маєте право подати первинну заявку – provisional application , яка вважатиметься вашими намірами в подальшому зареєструвати патент і діятиме протягом 12 місяців, або ж одразу перейти до non - provisional .
Ми своїм клієнтам однозначно рекомендуємо реєструвати попередню, бо за 12 місяців витече багато води, ви для себе з’ясуєте наскільки реально вам потрібен як патент, так і сам винахід. При цьому не встигнете витратити велику суму коштів.
В сегменті основної реєстрації виділимо такі етапи:
1) Попередній патентний пошук (фактично процес пошуку схожих до вашого винахід);
2) Підготовка та подання патентної заявки;
3) Експертиза (в середньому 1,5-3 роки);
4) Видача патенту або відмова;
5) Підтримання юридичної сили патенту (мито сплачується що 3-7 років, через відповідний строк патент втрачає юридичну силу;
6) Повторна експертиза (у випадку наявності аналогічного запиту).
Додатков і мом е нти.
При ознайомленні з аплікаційною формою, працівника Б юро цікавитиме не формат, а зміст описаної вами новинки. Якщо вам не вдасться переконати читача в тому, що винахід унікальний і має відповідний рівень ко рист і для суспільства – вам відмовлять.
Якщо вас цікавлять венчурні інвестиції, тоді попередня форма реєстрації для вас стане рятівним кругом.
Для реєстрації винаходу у США ви не обов’язково повинні бути резидентом цієї країни чи мати в межах її юрисдикції власну компанію.
Який зробимо висновок?
Патентування повинно стосуватися чогось дійсно корисного. Автор повинен бути впевненим у тому, що стартап, що він придумав, дійсно прибутковий і зможе бути цікавим для венчурних інвесторів.
Процедуру лише малюють як надскладний процес. Втім, якщо ваш твір піддається адекватному опису, справитися із завданням отримання цього папірця цілком можливо.
Успіхів вам і завзяття на шляху до перемоги!
теги: патент, США, патентування, авторське право, винахід
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