ДОДАЙМО ДРАЙВУ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНСЬКИЙ ЮРБІЗНЕС

Читаю про інноваційні технології в світовій правовій практиці і відчуваю себе мамонтом в печері )

В Штатах для молодих юристів-студентів організовано окремий курс з юридичної техніки, де вони вчаться творити інновації в юриспруденції для оптимізації часових та інтелектуальних витрат. Вони розуміють цінність регулярних покращень в своїй сфері, і цінність часу, відповідно.

Кількість інформації, яка оточує нас у сучасному світі просто змушує нас навчитись сприймати її швидко, а потім ще й ефективно використовувати, при цьому встигати робити всі інші притаманні людині природні речі (спілкування, особистий догляд, сімейно-побутові обов’язки і т. д.).

Час диктує нам умову якісного життя у сучасному світі - використовувати свій дуже обмежений час супер ефективно.

Один із засновників Intel Гордон Мур у далекому 1965 році зробив цікаве зауваження: число транзисторів на інтегральних схемах подвоюється що два роки. Це його дослідження називали законом Мура і використовують для аналізу перспектив наповнення інформацією простору, що нас оточує. Іншими словами інформація щорічно розширюється в геометричній прогресії.

Поширення у світовій юриспруденції набуває допомога штучного інтелекту. Це по своїй суті програма, яка дає можливість машині відчути, що вона має людський інтелект, шляхом копіювання поведінки людини. Ми щоденно зустрічаємось із цією програмою, використовуючи пошукову систему Google, яка знає що ми шукаємо ще до того, як клієн встигає ввести у стрічку повну фразу пошуку.

Давно поширена в світовій юридичній практиці функція Е-discovery є прикладом використання штучного інтелекту для пошуку інформаціі в правовій сфері. Це фактично стартова стадія судового процесу, в якій сторони обмінюються даними, що можуть бути використані як докази у процесі, використовуючи систему зберігання електронної інформаціі.

У США E-Discovery стало причиною внесення змін до федеральний правил цивільного судочинства (FRCP), аналогічно сталося з Правилами цивільного судочинства в Англії та Уельсі. В Україні, на жаль, про цю систему обробки даних юристи практично не чули. А вона, до речі, суттєво б спростила аналіз і огляд документів багатотомних справ. Серед спеціалістів побутує така думка, що до 2020 року штучний інтелект буде повністю витіснений індикативним логічним програмуванням. Система буде думати не копіюючи вашу поведінку, а сама прийматиме ключові рішення. Майбутнє юридичних компаній залежить від того, як вони навчаться розділяти ту роботу, де юрист може бути замінений штучним інтелектом, і ту, де заміна неможлива. А потім ефективно продати її на ринку. Чудовим прикладом інноваційних правових систем є Legal Zoom і Rocked Lawyer. Між іншим ці обидва сервіси не належать юристам.

Майбутнє юриспруденції у швидкості опрацювання великих обсягів інформації. При цьому для клієнта не має значення чи ви робитимете це самостійно, чи досконало придумана програма. А для вас це стане суттєвою допомогою, бо з’явиться час думати над стратегією, а не тонути в томах паперів.



В США практикують чудову річ – створюють автоматизовану систему для шаблонних документів. Уявіть ви маєте великого клієнта-девелопера, що здає в оренду комплексні будівлі сотні орендарям. Під його потреби договір оренди матиме обсяг не менше 65 сторінок. Проте, у вас є готова програма конкретно для цього клієнта, що запитує у вас лише дані потрібні для внесення їх у шаблон. І ви не хвилюєтесь що в процесі редагування чергового стандартного договору, ви не упустили якоїсь важливої умови, за вас все робить програма.

Таким чином, ви оптимізуєте витрати клієнта на оплату послуг вашої компанії і свій час, який можна використати для роботи з іншими клієнтами.



Експерти прогнозують, що протягом наступних шести років електронні можливості для юристів збільшаться у двічі, а то й в тричі. Це дозволить повністю автоматизувати документообіг, синхронізувати роботу, частину якої спрямувати на ‘конвеєр’ і зекономити більше часу для креативної роботи. Вийдуть на ринок творці баз даних, що будуть здатні забезпечити конфіденційність і надійність збереження великої кількості інформації.

Неймовірно важливим є той безспірний факт, що частину роботи юриста витіснять програми і штучний інтелект. Ми повинні змиритись із цим, як із незворотнім процесом і навчитися використовувати цей фактор на власну користь.

Що стосується української юриспруденції то перед нею завдання 2 в 1 – добратись до того рівня обслуговування, що ми бачимо у високо розвинутих країнах і друге – перевершити всі існуючі технології і стати на крок попереду, придумавши щось інноваційно-неочікуване.



