|
|
|
Автор
Кнопки
|
Вы не платите зарплату? Тогда мы идем к вам!
31.01.2017 15:06
На данный момент, к указанному проекту много вопросов у предпринимательских объединений и отдельных субъектов. Надеемся, что в существующий текст все же будут внесены корректировки, сдерживающие «прыть» инспекторов!
Тезисы:
Основания для проверки: обращения работника, ФЛ, решения руководителя органа контроля, решение суда, обращение иных органов.
Длительность: до 2 рабочих дней (малое предпринимательство), до 10 дней, но может быть продлена.
Права инспектора (инспектор может получить пояснения/информацию от работодателя перед инспекцией, если это «не повредит инспекционному посещению»):
1. самостоятельно принимает решение о посещении работодателя, делать это без предупреждения, в любое время;
2. инспектор может проводить проверку только с удостоверением (без направления на проверку);
3. входить в любые помещения («в которых используется наемный труд»),
4. проверять документы, которые содержат информацию/сведения по трудовым отношениям, получать заверенные работодателем копи/извлечения;
5. наедине/при свидетелях задавать руководителю/работникам вопросы, которые касаются трудового законодательства, получать устные/письменные пояснения;
6. привлекать правоохранительные органы, требовать предоставления рабочего места в ходе инспекции, проводить фиксацию (фото, видео, аудио).
Инспектору запрещено: разглашать информацию об источнике жалобы, изымать оригиналы документов/технику и др.
В случае отказа/преград в доступе/инспекции, отсутствии субъекта хозяйствования по адресу, отсутствия документов : составляется акт о невозможности проведения инспекции, который «по возможности» подписывается руководителем/уполномоченным лицом.
Оформление проверки: нарушения оформляются (в последний день проверки в 2-ух экз.) актом, отсутствие нарушения – справкой (подписываются инспектором и руководителем). К акту прикладываются материалы аудио-, фото-, видеофиксации (на диске, иное).
На акт можно дать замечания (не позднее 3 рабочих дней после подписания). Ответ на замечания предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты их получения.
Предписание: выдается не позднее следующего дня после подписания акта (отказа от подписания), или следующего дня после рассмотрения замечаний к акту. После окончания установленного срока,если не предоставлен ответ об исполнении, проверяется выполнение предписания!
Обжалование: возможнов течение 10 дней с даты получения акта/предписания, путем обращения к руководству территориального органа Гоструда, руководство Гоструда или суд (это приостанавливает действие предписания/требования). Жалоба рассматривается в 30-тидневный срок.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин Кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.