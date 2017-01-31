Вы не платите зарплату? Тогда мы идем к вам!

На данный момент, к указанному проекту много вопросов у предпринимательских объединений и отдельных субъектов. Надеемся, что в существующий текст все же будут внесены корректировки, сдерживающие «прыть» инспекторов!

Тезисы:

Основания для проверки: обращения работника, ФЛ, решения руководителя органа контроля, решение суда, обращение иных органов.

Длительность: до 2 рабочих дней (малое предпринимательство), до 10 дней, но может быть продлена.

Права инспектора (инспектор может получить пояснения/информацию от работодателя перед инспекцией, если это «не повредит инспекционному посещению»):

1. самостоятельно принимает решение о посещении работодателя, делать это без предупреждения , в любое время;

2. инспектор может проводить проверку только с удостоверением (без направления на проверку);

3. входить в любые помещения (« в которых используется наемный труд »),

4. проверять документы, которые содержат информацию/сведения по трудовым отношениям , получать заверенные работодателем копи/извлечения ;

5. наедине/при свидетелях задавать руководителю/работникам вопросы , которые касаются трудового законодательства , получать устные/письменные пояснения;

6. привлекать правоохранительные органы, требовать предоставления рабочего места в ходе инспекции, проводить фиксацию (фото, видео, аудио).

Инспектору запрещено: разглашать информацию об источнике жалобы, изымать оригиналы документов/технику и др.

В случае отказа/преград в доступе/инспекции, отсутствии субъекта хозяйствования по адресу, отсутствия документов : составляется акт о невозможности проведения инспекции, который « по возможности » подписывается руководителем/уполномоченным лицом.

Оформление проверки: нарушения оформляются (в последний день проверки в 2-ух экз.) актом , отсутствие нарушения – справкой (подписываются инспектором и руководителем). К акту прикладываются материалы аудио-, фото-, видеофиксации (на диске, иное).

На акт можно дать замечания ( не позднее 3 рабочих дней после подписания). Ответ на замечания предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты их получения.

Предписание: выдается не позднее следующего дня после подписания акта (отказа от подписания), или следующего дня после рассмотрения замечаний к акту. После окончания установленного срока, если не предоставлен ответ об исполнении , проверяется выполнение предписания!