Разработка ПО: 5 рекомендаций как обезопасить предприятие от убытков

На какие особенности в деятельности программиста, следует обратить внимание, если он оформлен наемным работником, на которого распространяются нормы КЗоТ?

Эти особенности в основном связаны с тем, что в процессе творческой деятельности программиста создается служебное произведение.

Любое произведение, созданное автором, в процессе исполнения им его служебных обязанностей, согласно тех. заданиям, служебным заданием и контракту между работником и работодателем – является служебным произведением. Работнику как автору данного произведения принадлежит авторское личное неимущественное право, а работодателю принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности, если договором между работодателем и автором не предусмотрены иные условия.

Работник – является автором служебного произведения, поскольку для его создания был использован творческий труд самого работника.

Не смотря на явное авторство работника, исключительные права (право распоряжения, использования и прочие имущественные права интеллектуальной собственности) на служебное произведение — при их надлежащим оформлением — принадлежат работодателю, и он имеет право на использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Риски для работодателя

Работодателю, в штате которого работает программист, а то и несколько, следует учесть, что он может стать заложником непредвиденной ситуации. И связана она будет с объектом интеллектуального труда своих же сотрудников. В частности, следует быть готовым к тому, что:

После окончания трудовых правоотношений, ваш программист, апеллируя к нормам Гражданского кодекса, может заявить о своих интеллектуальных правах на созданное им ПО со всеми вытекающими для вас последствиями (от компенсации за пользование программы до требований о полном прекращении ее использования). Ваш бывший предприимчивый сотрудник уже использует ПО, созданное во время вашего с ним сотрудничества в собственной предпринимательской деятельности. И здесь заявлять о выплатах неустойки и прекращении незаконного использования программ придется уже вам. В судебном порядке. Вам придется выступать в качестве ответчика в суде по иску вашего конкурента, к которому ушел программист, захватив с собой все свои наработки и разработки. Как правило, конкурент, выступая третьей стороной, приводит доводы о своих правах на упомянутое ПО.

Ущерб от такого рода ситуаций может быть очень велик. Во-первых, вполне реальным представляется риск лишиться ценного ПО. А, во-вторых, в случае отсутствия у вас весомых доводов, автор программы может рассчитывать на значительную компенсацию, как обманутый правообладатель. Он же как истец имеет право установить размер компенсации.

Штрафные санкции или уголовное преследование?

Сегодня по законодательству Украины, нарушитель авторских прав может быть привлечен к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Разграничение происходит по сумме нанесенного ущерба, который включает в себя общую стоимость программных продуктов, на которые нет необходимых документов, подтверждающих законность их использования. Отталкиваясь от заявленной суммы убытков, компенсация может предстать в виде:

суммы от 170 до 3400 грн. с изъятием программного обеспечения и носителей;

возмещения ущерба, причиненного нарушением авторских прав;

взыскания с правонарушителей доходов, полученных путем нарушения авторских или смежных прав;

выплаты компенсации, которая устанавливается судом и может достигать суммы в 50000 минимальных заработных плат (как альтернатива возмещению убытков и взысканию дохода).

Следует учитывать и то, что под понятие компенсации в данном контексте попадает одно произведение (программа). А это значит, что, имея на руках носитель с несколькими видами ПО, размер выплат будет начисляться по каждому из них.

К тому же, ст. 176 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность лишения свободы должностного лица сроком от 3-х до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до 3-х лет.

Как доказать, что программа была разработана по заданию работодателя?

Доказать, что разработанное ПО является служебным произведением, а не индивидуальным продуктом авторского права, возможно, лишь с соблюдения ряда предварительных условий.

Итак, заявлять, что работник создал программу исключительно для вас возможно, если:

Ваши трудовые правоотношения происходили в рамках договора, заключенного в письменной форме;

создание продуктов интеллектуального труда было обязанностью сотрудника, что подтверждается должностными инструкциями;

программист создал указанное ПО в рамках служебного задания;

имеется акт приема-передачи задания от сотрудника, которое он выполнял в рамках служебного задания;

имеется достоверное подтверждение, что работник получил материальную награду за создание продукта интеллектуального труда.

Если работодатель, не располагает упомянутым арсеналом доказательств, суд не сможет установить, что выполнение задания по разработке программы входило в служебные обязанности сотрудника. А значит, созданный на предприятии продукт и все исключительные права на него будут принадлежать его непосредственному создателю. И в этом случае работодатель сможет использовать ПО только в рамках отдельного договора с работником, с обязательной выплатой ему вознаграждения.

5 рекомендаций как обезопасить предприятие от убытков в вопросе разработки ПО.

1. Внедрить в пользование Положение (устав, правила) о служебных произведениях.

Нормы документа помогут разъяснить порядок сотрудничества между работодателем и подчиненными в плоскости создания, пользования и распоряжения продуктами интеллектуального труда (служебными произведениями).

К слову, не лишним будет приведение документооборота на предприятии к единому стандарту. Это позволит унифицировать некоторые документальные вопросы, в частности оформление служебного задания. Это своего рода письменное поручение работнику на разработку ПО. При отсутствии электронного документооборота программист должен получить его под роспись.

2. Оформлять все документы, касающиеся разработки ПО только в письменном виде.

Суд гораздо охотнее принимает во внимание письменные доказательства ваших правоотношений. Сюда относится как поручение на разработку с обязательным указанием типа программы, название и т. д., так и акт приема-передачи разработанного ПО со всеми исходными данными и носитель с разработкой. Это и является доказательством, что программа была разработана для работодателя, и работа по ней окончена.

3. Размер вознаграждения разработчику ПО необходимо сразу прописать в трудовом договоре.

Данный вид вознаграждения не является частью заработной платы, и напрямую не связан с выполнением трудовых обязанностей сотрудника. Советуем не ждать определения размера этой суммы в зале суда, а заблаговременно, до того, как работник приступит к разработке, оговорить размер этой разовой выплаты в соглашении между вами. Таким образом после передачи вам ПО работник получает материальное поощрение.

4. Избегайте дистанционного сотрудничества при разработке особо важного ПО.

Сегодня многие работодатели используют труд работников дистанционно. Это удобнее, и зачастую обходится работодателю дешевле. Но, практика в сфере написания программ, разработки и использования ПО сейчас неоднозначна. Ведь с позиции трудового законодательства этот вопрос до конца не урегулирован. Мы рекомендуем в такой ситуации заключать договор авторского заказа или соглашение о возмездном оказании услуг. Особенно в случаях, если разработку ПО вы заказываете у нерезидента Украины.

5. Относитесь к продуктам интеллектуального труда так же внимательно, как и к другим видам имущества.

Уникальное программное обеспечение, являющееся служебным произведением, имеет немалую ценность и способно существенно увеличить вашу прибыль. Это означает, что к оформлению прав на него следует подходить так же скрупулезно, как и на имущество иного вида. Такая тактика поможет вам сохранить за собой авторские права на ПО и защитить, исходя из этого, ваши материальные активы. И не забывайте простое правило:

Программное обеспечение, созданное работником, является собственностью работодателя согласно Закона.