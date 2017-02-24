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Щодо відповідальності за "контрабанду" частин зброї
24.02.2017 19:04
У вигляді звернення до Народних Депутатів України
Кожем’якіна А.А., Паламарчука М.П., Ігоря Мосійчука, Віталія Купрія, Антона Геращенка, Юрія Мірошніченка, Романа Мацола, Віталія Барвіненка, Развадовського В.Й, Якова Безбаха, Владислава Бухарьова.
23.02.2017 Верховною Радою України в
першому читанні було прийнятий внесений групою депутатів Проект Закону про
внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації
контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї № 3254-д від
20.10.2016р.
Згідно Висновку Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за головуванням пана А.А.
Кожем’якіна, основний аргумент наступний:
Шановні Народні Депутати, а чи відомо вам
про те, що наразі номерні частини зброї (ствол, коробка), й так підлягають
обов'язковій реєстрації при придбанні, а за незаконний їх обіг наступає кримінальна
відповідальність згідно ст.263 ККУ?
Гадаю, членам Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не потрібно пояснювати, що
вище приведені типи частин є обвісами, завдяки яким легальний власник зброї
може дещо покращити її характеристики без внесення змін в конструктивну схему.
Гадаю, шановним Народним Депутатам не
треба нагадувати, що снайперські гвинтівки в зоні АТО, що переробляються з
гвинтівки Мосіна, виконані з імпортних комплектуючих, де від орігіналу
залишається лише ствол, затворна група та ударно-спусковий механізм?
Розумію, що по нарізній зброї актуальним є
питання зміни ударника та екстрактора, що може унеможливити експертизу гільзи з
місця злочину. В такому випадку це повинно бути відпрацьовано окремо та
детально, з внесенням відповідних змін до чинного Законодавства.
Так само, в Законопроекті не розшифроване
питання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Мобільний телефон теж може вважатися таким засобом. Диктофон, відеокамера - все
що завгодно.
Таким чином, Законопроект про внесення
змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації
контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї № 3254-д від
20.10.2016 - є не доопрацьованим, сирим та тягне за собою можливі зловживання і
корупційні дії по відношенню до законослухняних легальних власників
вогнепальної нарізної зброї.
Типовий приклад. З внесенням подібних змін
до Кримінального Кодексу, замовлення та отримання в інтернет - магазині
Aliexpress любої обвісної частини (наприклад, телескопічного прикладу чи
оптичного прицілу) може бути підставою для позбавлення волі на строк від трьох
до семи років.
Сподіваюся на ваше порозуміння та здоровий
глузд.
Текст З/П:
З повагою,
теги: Зброя, Верховна Рада
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