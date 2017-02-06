Сладкая тема: Зачем Порошенко "управляемый референдум" по НАТО

Заявление украинского президента Петра Порошенко о необходимости организации референдума по вступлению Украины в НАТО лучше всего объяснить его намерением использовать эту «горячую тему» во время выборов. А будут ли это досрочные выборы Верховной Рады или президента, покажет время.

Законодательная диспозиция

Вопреки широко распространенному мифу, Конституция Украины не закрепляет ни внеблоковый, ни нейтральный статус Украины. Честно говоря, в Основном законе вообще нет таких формулировок. Разве что Декларация о государственном суверенитете от 1990 года содержит норму «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия» (раздел IX «Внешняя и внутренняя безопасность»).

Кроме того, внеблоковый статус закрепляли еще два документа:

— «Украина придерживается политики внеблоковости» (цитата из предыдущей Военной доктрины Украины);

— «Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и стремится к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур» (предыдущий вариант Закона «Об основах внутренней и внешней политики»).

Правда, усилиями Порошенко и провластного большинства в Верховной Раде эти законодательные нормы были ликвидированы. В декабре 2014 года нынешняя Верховная Рада внесла изменения в ряд законодательных актов, исключив все нормы о внеблоковом статусе, а сентябре 2015 года Порошенко своим указом утвердил новую Военную доктрину без нормы о внеблоковом статусе Украины либо стремлении к такому статусу.

Технология «управляемого референдума»

Если Порошенко настроен серьезно, следующий вопрос выглядит так: по каким законодательным рельсам поедет паровоз под названием «референдум по НАТО»? Самое интересное, что действующий закон «О всеукраинском референдуме» принимала еще Верховная Рада, подконтрольная Администрации президента Виктора Януковича (чья подпись, собственно, и стоит под текстом закона от 6 ноября 2012 года).

А вся соль в том, что действующая редакция серьезно расширяет полномочия президента:

— именно президент подписывает и дает указание опубликовать в официальных печатных изданиях указ о провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе — по требованию не менее трех миллионов граждан Украины. Кстати, достаточно спорная норма, потому как Конституция дает такое же право и Верховной Раде;

— именно президент и ЦИК проверяют вопрос и текст, которые выносятся на референдум, на соответствие Конституции и законам (в предыдущем законе такое заключение давал Конституционный суд);

— но главное, что процесс подведения итогов голосования «легким движением руки» передается под контроль президентской вертикали — если главы Верховного Совета Крыма и областных советов, мэр Киева и глава горсовета Севастополя не подадут кандидатуры в комиссии референдума, тогда их сформируют главы государственных администраций Киева, Севастополя, губернаторы и руководители районных администраций. То есть чиновники, назначаемые администрацией президента.

Есть такой расхожий термин «управляемая демократия». Так вот, если окружение Порошенко планирует проводить референдум по действующему закону, можно с полным правом сказать, что украинская власть собирается применить технологию «управляемого референдума».

Старые дрожжи

Слова Порошенко в интервью немецкому изданию — не первый случай, когда президент заговорил о схеме «в НАТО через референдум». Впервые Порошенко заговорил о таком референдуме еще в конце 2014 года, выступая на пресс-конференции по случаю визита в Украину президента Литвы Дали Грибаускайте.

В конце концов, украинский президент и его окружение могут принять новый закон о референдуме или провести голосование по старому — суть дела не в этом, потому что вступление в НАТО минимально зависит от правящей элиты и даже народа Украины. Потому что главное и окончательное решение все равно всегда остается за руководящими органами Североатлантического альянса. Для начала за официальный статус Украины должны проголосовать все 28 министров, которые представляют государства-члены организации. Далее есть два варианта развития событий:

— НАТО принимает Индивидуальный план партнерства для Украины. Такой Индивидуальный план действовал с 2002 по 2010 год, в это время работали Межведомственная комиссия по вопросам подготовки страны к вступлению в Альянс, Информационный центр НАТО в Украине, проходили совместные учения;

— НАТО принимает решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. В рамках ПДЧ штаб НАТО разрабатывает Индивидуальный план действий по членству для Украины. Впрочем, как показал пример Македонии, которая получила ПДЧ еще в 1999 году, но до сих пор не принята в НАТО, вопрос этот может серьезно затянуться.

Последний по времени шанс для Украины получить ПДЧ датировался июлем 2016 года, когда Альянс проводил саммит в Варшаве на уровне глав стран-членов. Несмотря на то, что на саммит в столицу Польши прибыл сам Петр Порошенко, ни руководители Североатлантического альянса, ни Обама, ни Меркель, ни Олланд или кто-либо другой из глав стран-членов не поднимали вопрос о ПДЧ, тем более, о вступлении Украины в НАТО.

На сегодняшний день не существует ни Индивидуального плана, ни тем более ПДЧ для Украины. Поэтому, говоря простым языком, даже если украинцы и политическая элита трижды подряд дадут 99% «за» НАТО, на практике это не означает ничего.

«Параллельный референдум»

Если референдум по НАТО не может дать практического результата, значит, Порошенко предлагает его с другой целью. Стоит напомнить, что тема «в НАТО через референдум» — далеко не нова. В начале 2000-х данный лозунг пытались сделать своей «фишкой» еще украинские социалисты во главе с Александром Морозом. А на президентских выборах 2014 года — конкурент нынешнего украинского президента Юлия Тимошенко.

И в первом, и во втором случае дальше разговоров дело не пошло. Но Порошенко находится в более выгодной позиции по сравнению с другими украинскими политиками. Если Тимошенко и другие могут только призывать — Порошенко может запустить механизм референдума, потому что может оперировать полномочиями, которые президенту дают Конституция и законы.

Самое главное, что изменилась внутриполитическая ситуация. На Донбассе продолжается война — вот почему слова Порошенко прекрасно вписываются в политическую повестку дня. С каждым новым витком войны, в украинском обществе с новой силой обостряются страх и агрессия, поэтому с помощью темы референдума люди Порошенко могут грамотно попытаться оседлать волну настроений. Оседлать существующий запрос на «защитника» — и предложить избирателям ответ «НАТО защитит». В этом плане получается, чем хуже будет ситуация на Донбассе, тем лучше стартовые позиции у президента и его партии в вопросе референдума по НАТО.

Итак, если речь идет о политтехнологии, на первый взгляд, просматриваются два варианта.

Вариант №?1 — технология рассчитана на повышение рейтинга украинского президента. Сам Порошенко в интервью немецкому изданию сослался на результаты опросов, где 54% опрошенных украинцев высказались за поддержку вступления в НАТО. То есть, через запуск всенародного референдума, люди Порошенко могут попытаться:

а) добиться «присоединения» Порошенко к вопросу, который якобы поддерживают большинство украинцев;

б) создать впечатление, что именно Порошенко является выразителем чаяний большинства украинского народа.

Вариант №?2 — это технология «параллельного референдума». Суть технологии заключается в том, чтобы запустить референдум параллельно с выборами, неважно какими, парламентскими или президентскими. Во-первых, параллельный референдум по «горячему» вопросу — это работа на повышение явки. Во-вторых, агитация проголосовать именно за Порошенко, чья позиция «за НАТО» совпадает с желаниями большинства избирателей.