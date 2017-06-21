Как Украина победила на конкурсе антикоррупционных стартапов?

На днях копилка достижений украинских стартапов пополнилась еще одной престижной наградой: в международном конкурсе антикоррупционных инициатив от CITI банка, в котором приняло участие более 1000 участников из 70 стран мира, победила украинская система публичных аукционов ProZorro.Продажи.

ProZorro.Продажи является “младшей сестрой” системы публичных закупок ProZorro, зарекомендовавшей себя с лучшей стороны. Гигантский государственный проект все же считаем стартапом - так как создан был инициативной группой в ограниченные сроки и с органиченными ресурами, но главное - в сердце проекта - инновационные идеи. Система была запущена осенью 2016, и менее чем за полгода смогла достичь впечатляющих результатов. Суть ProZorro.Продажи заключается в организации системы публичных онлайн-аукционов, с помощью которых государственные структуры могут открыто и прозрачно реализовывать ненужные активы по рыночной цене. Первым крупным партнером стал Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ответственный за возврат средств вкладчикам ликвидированных банков. С 2014 года по данным НБУ с рынка было выведено более 90 банков, вкладчикам которых необходимо возместить средства из бюджета ФГВФЛ. Фонд, чей бюджет наполняется от взносов банков-участников и от продажи активов ликвидированных банков, нуждался в создании такого механизма продажи активов, который смог бы обеспечить максимальную прибыль в кратчайшие строки, и ProZorro.Продажи стала именно таким механизмом.





Преимущества новой системы заключаются в том, что в отличии от старой системы аукционов ФГВФЛ, все лоты всех банков находятся в единой электронной системе, которая доступна онлайн в любой момент времени. Если раньше для участия в подобном аукционе приходилось следить за объявлениями и приезжать на место проведения торгов, то сейчас выиграть интересующий лот можно не вставая с рабочего кресла. На данный момент, в системе зарегистрированы лоты общей стоимостью в миллиард долларов, среди которых есть самые разнообразные товарные группы, что привлекает клиентов как среди компаний различного рода деятельности, так и среди физических лиц.

Формирование цены происходит таким образом: после оценки стоимости лота он выставляется на продажу, и если к моменту проведения аукциона не было подано ни одного предложения, данный лот перевыставляется в системе по меньшей цене. Когда же в аукционе присутствуют хотя бы 2 участника, он проходит путем постепенного поднятия цены, победа достается участнику, предложившему наибольшую сумму. Это позволяет получить наиболее адекватную рыночную цену для каждого лота, что делает транзакцию выгодной и для участников, и для государства. Таким образом, ProZorro.Продажи заработала уже более миллиарда гривен, который поможет докапитализировать ФГВФЛ и возвратить средства всем вкладчикам.

Еще одной важной чертой ProZorro.Продажи является ее прозрачность и открытость: во время проведения аукционов по старой системе нередкими были случаи, когда к аукционам тем или иным способом допускались только “правильные” участники. Такие нарушения действительно имели место, ведь среди банковских активов ФГВФЛ продает не только кредитные обязательства и офисную мебель, но и автомобили, недвижимость, и другое ценное имущество. Электронные аукционы в свою очередь построены таким образом, что любое коррупционное вмешательство в процедуру проведения торгов исключается с вероятностью до 100%, что подтверждается как престижной наградой международного конкурса, так и доверием пользователей.

Однако система не планирует останавливаться на достигнутом - в ближайшем будущем планируется запуск проекта малой приватизации госпредприятий, которая в отличии от теневых процессов 90-х годов состоится под максимальным присмотром государства, общественности и международных партнеров. На данный момент, сотрудничество с Фондом государственного имущества уже приносит свои плоды - вторсырье и неликвидные активы, висящие мертвым балластом на балансе госпредприятий находят свой рынок сбыта, снимая с них вопрос о хранении такого имущества и помогая им получить дополнительную прибыль.

В современной Украине государство и бизнес могут работать эффективно и взаимовыгодно. Нашей задачей является поддержание и улучшение механизмов, зарекомендовавших себя с положительной стороны, а также создание новых инструментов создания конкурентного и прозрачного рынка.