Аукцион и Благотворительность: новый тренд в "реформаторской" Украине

Наше общество, помимо всего прочего, обладает одной важной, прекрасной человеческой чертой - состраданием. Именно поэтому благотворительные акции в Украине всегда имели немалый резонанс и находили поддержку среди широких масс. С началом трагических событий на Майдане и последовавшей за ними войны, количество благотворительных и волонтерских фондов значительно возросло в связи с необходимостью поддержки наших защитников на Востоке Украины. Однако и в мирном тылу существует множество благотворительных мероприятий и аукционов, организаторы которых пытаются сделать чью-то жизнь чуточку лучше.

На днях, Благотворительный фонд имени Святого Луки (Войно-Ясенецкого) выступил с инициативой о проведении акции “Месяц доброты”, конечной целью которой является покупка 8 аппаратов для искусственной вентиляции легких в детские операционные и реанимацию института нейрохирургии. Через педиатрическое отделение этого института ежегодно проходит более тысячи маленьких пациентов, но само отделение рассчитано всего на 6 пациентов и имеет старую, изношенную аппаратуру. Чтобы помочь институту и его будущим пациентам необходимо собрать как минимум миллион гривен, для чего была инициирована эта акция.

С момента возникновения этой идеи, к акции присоединилась команда государственной системы электронных торгов ProZorro.Продажи, а также онлайн-площадка SmartTender.biz. Система ProZorro.Продажи появилась осенью прошлого года как отдельная ветвь развития системы государственных закупок ProZorro. В данный момент, сервис помогает реализовывать имущество ликвидированных банков для рефинансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц,НБУ, а также продавать объекты малой приватизации путем честных, открытых и прозрачных аукционов. В рамках акции “Месяц доброты”, с помощью системы и ее торговых площадок будет проведен благотворительный аукцион,а все собранные средства будут переданы Благотворительному фонду имени Святого Луки (Войно-Ясенецкого) для покупки аппаратов вентиляции легких.

Конечно, эта акция была бы невозможной без участия общественных деятелей, музыкантов и знаменитостей, которые согласились выставить на благотворительный аукцион “лоты, по исполнению мечты”. Так, например, среди уже опубликованных лотов есть возможность принять участие в совместной тренировке с Василием Вирастюком , выпить чай с Любомиром Гузаром , поприсутствовать на репетиции группы Dakh Daughters , полетать на воздушном шаре с рекордсменом Сергеем Скалько , а также множество других уникальных возможностей совместного времяпровождения с украинскими знаменитостями.

Участие в аукционе принимают и государственные учреждения: Министерство экономики выставило антологию “Майдан: Революція Гідності” с подписью Степана Кубива, а Киевский метрополитен предлагает всем желающим экскурсию “туда, где спят поезда” и путешествие вместе с машинистом поезда. Все лоты можно найти по ссылке.

Система ProZorro.Продажи имеет огромный потенциал, далеко выходящий за рамки реализации имущества банков-банкротов, и может быть использован в том числе и для благотворительности.

Я уверен, что эта акция - лишь начало новой, прекрасной и доброй странички в нашей истории работы с электронными аукционами. В свою очередь, я приглашаю всех принимать участие в акции “Месяц доброты”, сразиться за уникальную возможность исполнить мечту детства или встретиться со своим кумиром, но главное - помочь нашим детям получить качественное и надежное медицинское обслуживание.

Такие акции еще раз напоминают нам, что реформы начинаются у нас в головах, и чтобы действительно достичь значимых перемен - нужно активно действовать и через практики и айти решения менять свою жизнь, бизнес и государство.