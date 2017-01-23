Код ProZorro: госзакупки по мотивам Дэна Брауна

Произведение Дэна Брауна “Код да Винчи” обрело множество фанатов по всему миру и принесло автору мировую славу. Дух приключений, запутанные загадки, предположение о том, что в древних картинах и произведениях скрыто нечто большее и мастерская способность главного героя разгадывать сложные тайны - все это приводило в восторг миллионы читателей и зрителей, каждый из которых наверняка хотел хоть раз попробовать себя в роли Роберта Лэнгдона - ученого, историка, культуролога, который находит зашифрованные тайны и разгадывает многовековые секреты.

Но в Украине, для того чтобы испытать похожие ощущения, не обязательно идти в картинную галерею или исторический музей. Система электронных закупок ProZorro, созданная в результате реформы государственных закупок в Украине, позволяет мониторить и контролировать все государственные закупки, чтобы не допустить даже малейшего проявления коррупции. Хитрые и уклончивые коррупционеры изобретают новые и новые схемы нечестной игры, разгадка которых может оказаться более сложной, чем поиски Святого Грааля. И для того чтобы сделать украинские государственные закупки честными и прозрачными, в сфере закупок работают настоящие профессионалы, которые как и герой “Кода да Винчи” читают между строк, добираясь до самой сути и разгадывая запутанные схемы ради честной и открытой тендерной процедуры.

В таком количестве тендеров - попробуй разберись! За 2016 год в Системе публичных закупок ProZorro было проведено около 500 тысяч успешных тендеров

Например, легкий пример коррупционной схемы, которую довольно просто обнаружить - когда организатор “не видит” документы участника, отдавая победу “правильному” поставщику. Так, Стрыйский вагоноремонтный завод в конце декабря 2016 года проводил тендер на закупку дезинфицирующих средств, и после проведения аукциона 10 дней не мог найти документы участника-победителя, которые были загружены в систему и видны всем. Тем не менее, сразу после дисквалификации участника на 10-й день, организатор нашел нового поставщика, за 3 минуты проверив всю необходимую документацию.

У да Винчи не было ProZorro, однако даже он смог загрузить всю необходимую документацию!

Более изощренные кейсы тоже имели место быть, и вызвали немалый резонанс благодаря чуткому контролю и постоянному мониторингу закупочных процессов.

Например, Углегорская тепловая электростанция, проводя закупку трансформаторов на более чем 7 миллионов гривен по законодательству должна была рассмотреть еще до аукциона квалификацию участников, в честь чего вся информация кроме цены для организатора становится открытой. Отбросив 4 из 6 участников, тендерный комитет допустил компанию-победителя, но, видимо, ожидал другого результата, так как отменил результат аукциона и захотел провести повторную квалификацию, в ходе которой исключил участника, которого сам же и одобрил ранее.

При повторном рассмотрении, мы пришли к выводу, что ваша документация не так уж хороша

Еще один пример того, как неадекватные требования закупки могут подсказать, что тендер ориентирован на определенного участника был проведен региональным филиалом ПАТ “Укрзалізниця”, когда на небольшом тендере в размере чуть более 50 тысяч на закупку освежителей воздуха организатор потребовал еще до этапа квалификации предоставить образцы продукции по определенному адресу в Днепре, что сильно ограничило круг поставщиков - например, компаниям из других регионов выполнить это условие будет намного сложнее.

Вот мой образец. Теперь вы позволите мне принять участие в тендере?

В целом, примеров коррупции и неправильно оформленных тендеров можно найти много, однако нельзя не отметить, что такие случаи являются скорее исключением из общей прозрачной картины, которую предоставляет система электронных закупок ProZorro. Но одним из главных ее преимуществ является именно контроль гражданского общества - неравнодушных граждан, участников закупок, журналистов. Именно умение читать между строк, хорошие аналитические способности и логический анализ помогают находить зашифрованный код коррупции в украинских закупках и бороться с ней настолько эффективно, насколько это вообще возможно. И если вы всегда хотели заниматься поиском скрытых смыслов, возможно, вместо просмотра очередной экранизации произведений Дэна Брауна вам следует уделить немного времени анализу тендеров на ProZorro - возможно, именно вы станете украинским Робертом Лэнгдоном в сфере государственных закупок!