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Нужны ли Украине иностранные поставщики?
28.12.2016 18:12
Одним из ключевых аспектов работы ProZorro является открытость и прозрачность. Система открыта для всех поставщиков в Украине, которые прошли процесс регистрации на одной из электронных торговых площадок и доказали свое соответствие нормам закона, иностранные поставщики также допускаются к участию по выполнению ряда несложных требований.
Чтобы подробнее ответить на этот вопрос, следует подробнее рассмотреть аргументы “за” и “против”. С одной стороны, существует прослойка украинских предприятий-организаторов торгов, которым необходимо специфическое, высокотехнологичное и качественное оборудование/товар, за который они готовы заплатить большие суммы. Допуск иностранных поставщиков на украинский рынок смог бы полностью удовлетворить запросы таких компаний и закрыть нишу уникальных высокотехнологичных товаров и услуг, которые организаторы пока не могут получить от отечественного производителя. Так, забегая наперед, можно привести свежий пример - государственное предприятие “Энергоатом” провело тендер на запчасти к двигателям и электрогенераторам, и среди 5 потенциальных контрагентов, лучшие условия предложила польская компания, выигравшая тендер и поставившая качественное оборудование в разумные сроки.
Также, какие-либо преференции для украинских производителей означают снижение открытости торгов, ухудшение качества и повышения стоимости услуг и товаров. Кроме заботы об отечественном производителе, необходимо также помнить о нуждах организаторов, которые имеют право получать самые выгодные условия по соотношению цена-качество. Введение преференций для компаний “made in Ukraine” не просто ухудшает качество, но и напрямую противоречит стандартам закупок ВТО, к которым мы давеча официально присоединились.
Согласно этому соглашению ни одна страна участница не имеет права предоставлять преференции на своем рынке каким-либо поставщикам по национальному признаку. С одной стороны, это означает, что украинским поставщикам придется нелегко, поскольку конкуренция с поставщиками из более развитых стран обещает быть жесткой. С другой стороны, подписание этого соглашения означает открытие рынков этих стран-участниц соглашения для украинских поставщиков. То есть, украинские поставщики смогут участвовать в торгах стран Европейского союза, США, Канады и других стратегически важных партнеров, объем рынка которых составляет более 1,7 триллионов долларов.
Далеко не все компании способны выдержать натиск конкуренции, и вопрос не только в том - является ли поставщик иностранцем с украинской пропиской, или нерезидентом, а в том, имеет ли он мощности для полного выполнения заказа, и может ли проявить достаточную гибкость.
На данный момент, иностранные поставщики, как и любые украинские предприятия, могут принимать участие в тендерах на равных условиях, однако процесс участия для них немного отличается. При регистрации компания-нерезидент должна указать место регистрации, указав регистрационный номер и страну регистрации. При формировании счета-фактуры (инвойса) указать валюту в которой будет осуществляться оплата за участие (EUR/USD). Заказчик, при публикации закупки, имеет возможность создать тендер в иностранной валюте (Например тендер №160351) В остальном, процесс участия нерезидентов фактически совпадает с тем, что должны делать отечественные поставщики.
Нельзя не отметить, что несмотря на одинаковую процедуру, в силу своего иностранного происхождения, поставщик может столкнутся с рядом проблем. Не зная украинского законодательства, скорее всего, он должен будет обратиться к услугам консалтинговой компании, что сделает его участие в тендере более затратным. К тому же, большинство тендеров требуют от контрагентов наличия соответствующих лицензий и разрешений, выданных украинскими органами контроля, которых у иностранного поставщика попросту нет. Эти нюансы, а также языковые барьеры, сложности с перерасчетом валют и другие факторы делают участие в государственных закупках Украины довольно проблематичным для поставщиков из других стран.
К сожалению, против нас играет и “коррупционный имидж”, многие поставщики просто не доверяют украинским тендерам, подозревая их в коррупции и неспособности оплатить заказанные услуги. И если говорить о конкурентных угрозах - то именно олигархические компании наименее хотели бы видеть присутствие европейской альтернативы в тендерах.
Хоть это и может показаться неправильным на первый взгляд, допуск иностранных поставщиков является необходимым шагом, который принесет пользу целому ряду украинских компаний, организаторов и рынку в целом.
теги: ProZorro, тендеры, ВТО, экономика, Энергоатом
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