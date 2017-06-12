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Неповне закриття виконавчого провадження у справах
12.06.2017 11:06
Неповне закриття виконавчого провадження державним виконавцем у справі про зняття арешту з майна. Що це може означати?
Досить часті випадки накладання арешту на майно причини чого можуть бути різні: кредити, заборгованості, невиплата аліментів та інше. Згідно рішення суду справа передається до виконавчої служби, де державний виконавець по всій процедурі розпочинає виконавче провадження відповідно до особи боржника. Але, можна зустріти такі випадки коли виконавче провадження розпочате по процедурі, але чи закінчується таке виконавче провадження також по процедурі згідно закону – це уже інше питання.
Отже, розглянемо такий випадок коли виконавче провадження закінчено, видана постанова про його закриття, справу повернуто до суду у зв'язку з виконанням боржником усіх зобов'язань та сам колишній боржник маючи документи на руках про те що арешт з його майна знято згідно отриманої ним постанови у виконавчій службі упевнений що справу закрито. Але через три роки, через п’ять або під час планування продати майно тощо виявляється що на дане майно й досі накладено арешт. Власник розгублений не може зрозуміти як це може бути коли всі документи підтверджують наступне і зобов’язання були виконані у повному обсязі.
У даному випадку потрібно пам'ятати наступне, що найголовніше – це відомості про боржника повинні бути виключені з Єдиного реєстру боржників. Згідно ч. 1 та 2 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» у разі закінчення виконавчого провадження - це повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження. Про зняття арешту з майна (коштів) виконавець зазначає у постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа, яка в день її винесення надсилається органу, установі, посадовій особі, яким була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно (кошти) боржника, а у випадках, передбачених законом, вчиняє дії щодо реєстрації припинення обтяження такого майна.
Але на жаль існують випадки коли постанову про закінчення виконавчого провадження було видано, а дані про зняття арешту з такого майна не були внесені до Реєстру нерухомого майна.
Коли особа, яка виявила дане порушення щодо себе звертається до виконавчої служби через три роки і більше, аби врегулювати дане питання. Там можуть повідомити що так справа була, але документів уже немає, щоб підтвердити цей факт так як пройшов термін їх зберігання і тому їх було знищено. Тому все що залишається громадянину це знову звертатися до суду з позовною заявою до виконавчої служби з проханням внести дані до Реєстру нерухомого майна про зняття арешту з майна цієї особи.
Документи, які можуть знадобитися при зверненні до суду - це копія постанови про закінчення виконавчого провадження, копія довідки про відсутність кредитної заборгованості чи іншої заборгованості, копія відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, де дійсно зазначено що дане майно знаходиться в арешті, копії документів що підтверджують право власності на арештоване майно.
Згідно ч. 5 ст. 13 Закону України «Про виконавче провадження» за порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавці несуть відповідальність в порядку, встановленому законом.
Отже, будьте пильні та перевіряйте чи дійсно було знято арешт з майна аби не виникло проблем у майбутньому.
теги: арешт майна, виконавче провадження, Єдиний реєстр боржників, постанова про закінчення виконавчого провадження, юрист, Реєстр нерухомого майна
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