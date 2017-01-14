Переконайтеся чи повідомлено податкову про прийняття Вас на роботу

Безліч правопорушень трудового законодавства можна зафіксувати у недобросовісному відношенні роботодавця до вимог, щодо попередження податкової про працевлаштування особи.

Законодавством передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи чи організації чи уповноваженим ним органом (особою) до територіальних органів Державної фіксальної служби за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним ним договором одним із таких способів є: засоби електронного зв`язку з використанням електронного цифрового підпису відповідних осіб згідно вимог законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше як з п`ятьма особами.

Згідно статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Існують випадки, що при працевлаштуванні працівника з ним у письмовій формі не укладаються взагалі ніякі відносини, дана співпраця побудована на домовленості. І коли працівник звільняється, то заробітної платні йому ніхто не виплачує за останній місяць. Даний випадок взагалі недопустимий згідно закону. Тому важливо, щоб на підприємстві залишилися документи, де зафіксовано, що дійсно працівник в конкретний час там працював. Це можуть бути журнал де ставлять підпис працівники під час приходу на роботу чи ще якийсь документ з вашими даними чи підписом. Це дасть змогу витребувати заробітну плату та притягнути до відповідальності роботодавця.

Тому, при працевлаштуванні, працівники мають відстоювати свої права та вимагати офіційного оформлення трудових відносин. Треба усвідомлювати, що погоджуючись на зарплату у "конвертах" можна позбавитися у майбутньому усіх соціальних гарантій.

Автор Ряба Світлана