Лист непрацездатності та причини його анулювання

Під час виконання своїх трудових обов’язків, ніхто з працівників не застрахованих від того, що може захворіти та бути відсутнім на своєму робочому місці. Свою відсутність на роботі через хворобу працівник повинен підтвердити документом, який називається листком непрацездатності.

Звільнити працівника під час перебування його на лікарняному ні один роботодавець не має права. Але, якщо частина періоду анульована у листі непрацездатності хворого то може відбутися звільнення за прогул у зв’язку з невиходом працівника на роботу.

Що потрібно пам’ятати у даному випадку: головним є причина анулювання листа непрацездатності хворого, а згідно з ч 4.1. ст. 4 Інструкції «Про порядок заповнення листка непрацездатності» причиною може бути порушення хворим призначеного режиму лікування та вказується і вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.)».

Також, слід пам’ятати, що згідно ч 3.5. ст.3 Інструкції «Про порядок заповнення листка непрацездатності» у графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка:» з обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Тому згідно «Інструкції про порядок заповнення листа непрацездатності», у разі недотримання хворим призначеного режиму в лист непрацездатності передбачено внесення інформації щодо того, який режим був призначений хворому та чи були порушення режиму. Відповідно до п. 3.5 «Інструкції про порядок заповнення листа непрацездатності», у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення режиму, що засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються у графі «Примітка» з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.Тому, на момент видачі листа непрацездатності повинен бути запис про порушення режиму хворим та зазначено і в карті амбулаторного хворого.

Досить важливим є і те, що усі медичні дані про стан здоров’я пацієнта, діагноз, прогноз і лікування так само, як і будь-яка інша інформація персонального характеру, є конфіденційними і не можуть бути розкриті для третіх осіб навіть після його смерті. Конфіденційна інформація може бути розкрита тільки тоді, коли на це є персональна згода пацієнта. Тому, витребувати інформацію про стан хворого ніхто не має права бо дана інформація розголошена бути не може.

Таким чином, причина невиходу на роботу у зв’язку з хворобою є поважною та не може вважатися прогулом в розумінні п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України, тому звільнення працівника з цієї підстави буде незаконним.

Згідно статті 172 Кримінального Кодексу України «незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років».

У разі звільнення без законної підстави, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір згідно статті 235 Кодексу законів про працю України, Крім того, відповідно до статті 235 Кодексу законів про працю України, при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.