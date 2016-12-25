Выборы в территориальных общинах: БПП проигрывает оппозиции

Национализация «Приватбанка», теракты в Германии, убийство российского посла в Турции, уголовное преследование главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского – украинские СМИ попытались отодвинуть на второй план событие, которое касается каждого из нас. Речь об итогах первых местных выборов в 144 объединенных территориальных общинах (ОТГ), прошедших на прошлых выходных.

Начнем с того, что результаты выборов теперь нужно оценивать в ракурсе реформы по децентрализации полномочий государственной власти.

Напоминаю: согласно решению Верховной Рады, в нашей стране в ходе децентрализации:

- уже созданы 209 территориальных общины;

- еще около 40 ОТГ ждут решения о регистрации.

И когда в силу вступят изменения в Конституцию в части децентрализации, местная власть, сформировавшая органы управления территориальной общины, получит новые полномочия, которые будут касаться как распределения средств местных бюджетов (и эти полномочия предполагается постепенно расширять, предоставляя регионам все большую самостоятельность), так и вопросов развития региона.

Так вот, прошедшие местные выборы важны тем, что украинцы из 144 ОТГ в 22 областях голосовали за депутатов местных советов, которые будут оперировать новыми полномочиями.

Популизм победил власть

По предварительным результатам выборов, в 129 общинах победителями в общем «зачете» стали кандидаты от «Батькивщины», получившие в сумме 475 мандатов (это 33,5% от общего количества партийных кандидатов).

На втором месте - «БПП-Солидарность» с результатом в виде 218 мандатов. Эти результаты, хотя и удивили первым местом «Батькивщины», но на фоне последних социологических данных сенсацией не стали. Аналитики предрекали упорную борьбу «ноздря в ноздрю» между партией действующего президента с его мощным и традиционным админресурсом и «вечной оппозиционеркой» Юлией Тимошенко. Да и не могла партия действующего гаранта занять первое место, особенно на фоне коррупционных скандалов, подорожания хлеба и других продуктов питания, непомерных коммунальных тарифов.

Просчеты со стороны власти позволили «Батькивщине» занять выгодную позицию, - по сути, Тимошенко ничего не предлагает, зато критикует всех и вся, окучивая неудовлетворенный протестный электорат. «Преступное разрушение банковской системы людьми президента», «забытая отмена депутатской неприкосновенности», увеличение социальных выплат и вскрытие якобы коррупционных действий властей - вот неполный список месседжей «Батькивщины» на этих выборах.

Интересно, что с осени партия Тимошенко пытается активно работать в аграрной нише – несвойственном для себя электоральном поле. Юлия Владимировна пытается подать себя в качестве главной защитницы украинских черноземов, активно эксплуатируя тему моратория на продажу сельскохозяйственных земель. «Вопрос земли – это вопрос национальной безопасности государства, тому мораторий на продажу сельхозземель надо продолжать…», - характерная цитата Юлии Тимошенко последнего времени.

Бронзовый призер

Как ни удивительно, но бронзовый призер выборов – это не Ляшко, не «Оппозиционный блок», не «Наш край» или «Самопомощь». По предварительным результатам, третье место заняла Аграрная партия Украины, получившая 212 мандатов, что всего на 6 меньше, чем партия власти «БПП-Солидарность».

И это при том, что за аграриями не стоит админресурс в виде президентской вертикали власти, ни медиаресурс, как у «БПП Солидарности» и «Батькивщины», как не и возможности эксплуатировать трибуну Верховной Рады.

Правда, аграриям удалось создать ряд удачных информационных поводов. Например, в начале октября они провели Всеукраинскую забастовку под лозунгами против повышения цен на хлеб и другие продукты питания. Фактически аграрии оказались единственной политической силой, чьи представители осенью выражать народное негодование по поводу такой болезненной темы как рост цен на продукты, который задел миллионы простых украинцев.

Более того, с помощью такого хода аграрии перехватили инициативу даже у Тимошенко. Лидер «Батькивщины» бросила все силы на критику тарифов на услуги ЖКХ, а такие важные социальные темы, как подорожание продуктов и мораторий на куплю-продажу земли упустила из виду. Этим и поясняется нынешнее «переобувание на ходу», когда Тимошенко, которая видела чернозем разве что из окна своего джипа, начала играть роль защитницы украинских хлеборобов.

В то же время, аграрии, поднимая важные социальные вопросы, смогли заинтересовать не только сельского, но и городского избирателя. А заговорив о проблемах, они сразу же предложили и рецепт для решения такой проблемы как рост цен на продукты – восстановление специального режима НДС, из-за отмены которого налоговая нагрузка на один обрабатываемый гектар земли возросла в 40 раз.

Кроме того, аграрии сознательно ушли от образа «партии председателей колхозов и аграрных баронов». Новый лидер Аграрной партии похож на европейского политика, а не на типичного аграрного барона. Виталий Скоцик - современный менеджер, получивший образование на западе и сделавший карьеру в украинском АПК.

В общем, Аграрную партию во главе с ее лидером можно смело назвать политическим открытием года. Во многом потому, что организационными вопросами занялся один из лучших политических менеджеров Украины Роман Безсмертный.

Электоральные неожиданности

Если говорить о других результатах, то по предварительным данным, в пятерку «победителей» выборов в ОТГ вошли также «Наш край» и «Украинское объединение патриотов - УКРОП».

Результаты выборов позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, тройка лидеров – это политические силы, которые сформировали серьезную партийную структуру, без которой сегодня получить достойный результат на выборах невозможно. Кстати, комментируя результаты выборов, глава Комитета избирателей Алексей Кошель пояснил высокие результаты лидеров голосования именно сильной партийной структурой. А это значит, что время виртуальных партий, работающих исключительно на политических ток-шоу, уходит в прошлое.

Во-вторых, результаты Аграрной партии, «Нашего края» и «УКРОПа» свидетельствуют, что существует серьезный запрос на приход в политику «новых лиц». Причем значительная часть избирателей уже готова голосовать не за «перекрашенных» в другие цвета политиков, а отдать голос действительно новым политическим силам.

Наконец, итоги голосования позволяют говорить, что партия власти, по сути, проиграла выборы. Ведь, даже если не считать результат «Батькивщины», получается, что Блок Петра Порошенко набрал меньше голосов, чем оппозиционные аграрии и «Наш край».

Наконец, можно прогнозировать, что успех «Батькивщины» и аграриев заставит и другие политические партии: а) развивать свою структуру на местах; б) активно общаться с людьми – как в формате встреч с избирателями, так и всеукраинских акций протеста вроде Всеукраинской забастовки против роста цен на продукты.