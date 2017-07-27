|
|
|
Автор
Кнопки
|
«Pecunia non olet»
27.07.2017 18:02
«Деньги не пахнут» (pecunia non olet), именно так император Веспасиан ответил своему сыну Титу в ответ на жалобы последнего на якобы, неблагородное происхождение заработков государственной казны. Это, пожалуй, одна из самых известных фраз, сказанных Веспасианом, и, фраз, сказанных о налогах в том числе.
Какова предыстория этой фразы и как это связано с налогами, мы поговорим ниже. Начнем наш рассказ, немного раньше, а именно со времен императора Нерона.
Как Вы думаете, как римляне использовали обыкновенную человеческую мочу? Не поверите, но её использование было очень и очень разносторонним. Мочой с пемзой чистили зубы для достижения отбеливающего эффекта, отбеливали ткани, стирали одежды, красили кожи. За уриной, в прямом смысле слова охотились текстильные мануфактуры, прачечные, косметические лавки. Какого вам? Спрос, стало был и был немалым. А если есть спрос – должно быть предложение. И оно также было J ). Мочу собирали возле в писсуарах, которыми был богат Рим. В отличие от сегодняшних «отхожих мест», писсуары Рима тогда отличались одним свойством, а именно, люди приходили туда пообщаться, узнать новости, просто показать себя. Соответственно, «пропускная способность» таких заведений была существенной. Посещение таких заведений было уделом только состоятельных и известных граждан, так как, вход-то был платным. История, также рассказывает, что общественные прачечные с целью добыть ценный продукт для стирки с наименьшими потерями специально расставляли глиняные кувшины для всех желающих и это было абсолютно бесплатно.
Заприметив золотую жилу Нерон, известный своими эксцентричными поступками, решает пополнить казну на этом. А именно, вводит налог, более известный, как туалетный налог (vectigal urinae ) или налог на мочу. Плательщиками данного налога были покупатели урины. Они централизовано закупали ее в римских туалетах с дальнейшей переработкой и перепродажей. Именно поэтому, после введения этого налога моча становится выгодным товаром, который с охотой принимают сборщики. Нет денег заплатить за платный туалет – неси с собой и сдай! Лихорадка может быть не только «золотая».
К слову, нужно сказать, что в то время наиболее ценной считалась урина с Португалии, за которую давали максимальную цену именно за ее уникальную способность идеально отбеливать зубы…(!)
Техника взимания была проста, мытарь располагался недалеко от общественных мест и вел учет покупки и продажи, а также, физически взымал налог. Покупатели урины, естественно, взвыли от несправедливого решения императора. Отбеливать зубы стало дорогим удовольствием!
Со смертью Нерона, vectigal urinae предают на некоторое время забвению. Однако, уже в 70 году император Веспасиан вновь дает жизнь «налогу на мочу» J. Известный своей жесткой позицией в части государственных финансов, Веспасиан преследует одну цель – восстановить империю после гражданской войны и наполнить пустую государственную казну. И это ему удается во многом, благодаря налогу на мочу. Именно Веспасиан становится отцом-основателем Римских общественных туалетов и в 74 году появляется первый из них. Каждый желающий может бесплатно (!) справить нужду, поговорить, узнать свежие новости. В благодарность за это, римляне сразу же дали им четкое название – «веспасианы». Однако не все благодарили Веспасиана за новшества. Для собирателей и переработчиков урины, для прачечных, текстильных и кожевенных производств это стало источником дополнительных расходов.
Возможно, лучшим доказательством эффективности такой государственной политики является самый известный памятник Рима - Колизей, который был построен во время 10-летнего правления Веспасиана и на деньги «vectigal urinae».
Имя императора по-прежнему связано с публичными писсуарами во Франции (веспасиенны), Италии (веспасиани) и Румынии (веспасиене).
Каждый правитель вписывает свое имя в историю по-разному, одни поджигают Рим – другие вводят новые налоги и строят Колизей. «Pecunia non olet».
теги: история налогов, налоги, Сергей Полищук
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.