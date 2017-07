«Pecunia non olet» Поделиться: «Деньги не пахнут» (pecunia non olet), именно так император Веспасиан ответил своему сыну Титу в ответ на жалобы последнего на якобы, неблагородное происхождение заработков государственной казны. Это, пожалуй, одна из самых известных фраз, сказанных Веспасианом, и, фраз, сказанных о налогах в том числе. Какова предыстория этой фразы и как это связано с налогами, мы поговорим ниже. Начнем наш рассказ, немного раньше, а именно со времен императора Нерона. Как Вы думаете, как римляне использовали обыкновенную человеческую мочу? Не поверите, но её использование было очень и очень разносторонним. Мочой с пемзой чистили зубы для достижения отбеливающего эффекта, отбеливали ткани, стирали одежды, красили кожи. За уриной, в прямом смысле слова охотились текстильные мануфактуры, прачечные, косметические лавки. Какого вам? Спрос, стало был и был немалым. А если есть спрос – должно быть предложение. И оно также было J ). Мочу собирали возле в писсуарах, которыми был богат Рим. В отличие от сегодняшних «отхожих мест», писсуары Рима тогда отличались одним свойством, а именно, люди приходили туда пообщаться, узнать новости, просто показать себя. Соответственно, «пропускная способность» таких заведений была существенной. Посещение таких заведений было уделом только состоятельных и известных граждан, так как, вход-то был платным. История, также рассказывает, что общественные прачечные с целью добыть ценный продукт для стирки с наименьшими потерями специально расставляли глиняные кувшины для всех желающих и это было абсолютно бесплатно. Заприметив золотую жилу Нерон, известный своими эксцентричными поступками, решает пополнить казну на этом. А именно, вводит налог, более известный, как туалетный налог (vectigal urinae ) или налог на мочу. Плательщиками данного налога были покупатели урины. Они централизовано закупали ее в римских туалетах с дальнейшей переработкой и перепродажей. Именно поэтому, после введения этого налога моча становится выгодным товаром, который с охотой принимают сборщики. Нет денег заплатить за платный туалет – неси с собой и сдай! Лихорадка может быть не только «золотая». К слову, нужно сказать, что в то время наиболее ценной считалась урина с Португалии, за которую давали максимальную цену именно за ее уникальную способность идеально отбеливать зубы…(!) Техника взимания была проста, мытарь располагался недалеко от общественных мест и вел учет покупки и продажи, а также, физически взымал налог. Покупатели урины, естественно, взвыли от несправедливого решения императора. Отбеливать зубы стало дорогим удовольствием! Со смертью Нерона, vectigal urinae предают на некоторое время забвению. Однако, уже в 70 году император Веспасиан вновь дает жизнь «налогу на мочу» J. Известный своей жесткой позицией в части государственных финансов, Веспасиан преследует одну цель – восстановить империю после гражданской войны и наполнить пустую государственную казну. И это ему удается во многом, благодаря налогу на мочу. Именно Веспасиан становится отцом-основателем Римских общественных туалетов и в 74 году появляется первый из них. Каждый желающий может бесплатно (!) справить нужду, поговорить, узнать свежие новости. В благодарность за это, римляне сразу же дали им четкое название – «веспасианы». Однако не все благодарили Веспасиана за новшества. Для собирателей и переработчиков урины, для прачечных, текстильных и кожевенных производств это стало источником дополнительных расходов. Возможно, лучшим доказательством эффективности такой государственной политики является самый известный памятник Рима - Колизей, который был построен во время 10-летнего правления Веспасиана и на деньги «vectigal urinae». Имя императора по-прежнему связано с публичными писсуарами во Франции (веспасиенны), Италии (веспасиани) и Румынии (веспасиене). Каждый правитель вписывает свое имя в историю по-разному, одни поджигают Рим – другие вводят новые налоги и строят Колизей. «Pecunia non olet». теги: история налогов, налоги, Сергей Полищук Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя