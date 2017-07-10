Новость о том, что Илья Кива возглавил СПУ, по тиражированию в социальных сетях и лентах информационных ресурсов, превзошла даже саммит G-20 и встречу Путина с Трампом.

Событие явно неординарное, выходящее за рамки устоявшихся представлений об украинской идеологической конфигурации. Человек, усердно позиционировавший себя как национал-патриот, пламенный борец с наследием советского прошлого, вдруг становится лидером левого движения. Вождем одной из старейших политических партий, которая на протяжении всей своей истории тяготела к России, выступала за против вступления в НАТО, за права русскоязычных жителей Украины и т.д. Не будем также забывать, что СПУ была создана на базе запрещенной КПСС. Вот партию с таким background и возглавил господин или простите, уже товарищ Кива.

Не было бы так смешно, если бы не так грустно. Что же на самом деле, кроется за таким громким назначением? Именно назначением, поскольку, товарищ Кива, не является самостоятельной политической фигурой, не имеет политических рейтингов и более известен своими скандальными выходками на гране фола, чем политически зрелыми размышлениями о судьбах страны и народа.

Не будем углубляться в биографию неофита дела Маркса и Энгельса, всем читателем прекрасно известно, что вся деятельность Ильи Кивы, после революции Достоинства , происходила под кураторством главы МВД – Арсена Авакова. Поэтому пишем Кива, читаем Аваков.

15 октября 2016 года, еще одним молодым политиком из орбиты Авакова – Андреем Билецким уже была создана политическая партия «Национальный корпус». Правая политическая сила, которая исповедует активный национализм и призвана потеснить со своих позиций партию «Свобода». Теперь, подопечный Авакова возглавил партию левого толка, ориентированную, в большей мере, на избирателя востока и юга Украины. Две партии с диаметрально противоположными идеологиями.

В таком случае, зачем Авакову, Яценюку и Турчинову, брать на содержание еще две политических силы? Какова их реальная в роль в пасьянсе, что сейчас активно раскладывается командой экс-премьера?

Вариантов на самом деле не так уж много, как может показаться на первый взгляд.

1. Попытка собрать урожай на разных электоральных полях.

2. Попытка нивелировать крайние фланги способные отобрать голоса у партии власти на будущих парламентских и президентских выборах.

Логичнее выглядит второй вариант. Времени, для раскрутки этих политических сил до проходного барьера в парламент практически нет. Да и потребует это колоссальных ресурсов. А вот создать этими карманными партиями существенные проблемы оппонентам, они вполне способны. Технология не нова и давно обкатанная.

Маятник политических предпочтений украинце может резко качнутся в любую сторону, поэтому будет не лишним иметь своих «троянских коней» и стане правых и в стане левых.

«Народный фронт» имеет рейтинг близкий к статистической погрешности, и его будущее на парламентских выборах 2019 весьма туманно. Все это заставляет проявлять чудеса политической эквилибристики, в попытках сохранить присутствие во власти. В какой политической колоне пойдут на выборы, нынешние «фронтовики», пока совершенно не ясно. Зато очевидно, что и СПУ, и «Национальный корпус» призваны прикрывать фланги, в то время, как основная ударная политическая сила будет делать очередной рывок к власти.