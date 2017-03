Какие страны Европы, вы считаете лучшими для жизни? Поделиться: Безусловно, каждый из нас имеет свой ответ на этот вопрос. Но, с высокой долей вероятности, среди них будут Швеция, Норвегия, Германия, Австрия, или Дания. Но, к сожалению, не будет Украины.

Что же в этих странах, так привлекает людей? Не ошибусь, если назову основные из них – уровень жизни, высокие социальные стандарты и гарантии, развитая экономика, справедливое правосудие.

Совершенно естественным возникает и третий вопрос, благодаря чему этим странам удалось достичь такого уровня жизни?

Если упустить исторические предпосылки, которые, относительно у всех были одинаковыми, то можно сделать вывод, что основа их благополучия заключается в выборе правильной политической идеологии для развития своей страны. Именно на этом базисе им удалось достичь сегодняшнего уровня жизни. Избиратели доверили управление страной политическим силам, реализация социально-экономических программ которых, и позволила выйти на первые строчки в мировых рейтингах развития. Политическим партиям, которые отстаивают современные социалистические, социал-демократические идеи, борются за реализацию принципов социальной справедливости, свободы и равенства.

Позволю себе, небольшой географический экскурс, по странам и партиям, дабы языком фактов показать, куда страны приводит выбор в пользу социализма.

Австрия. Социал-демократическая партия Австрии является одной из крупнейших в стране политических сил. В 1970-2000, и с 2007 года представители партии возглавляют австрийские правительства. Председатель СДПА Кристиан Керн, занимает пост федерального канцлера Австрии. Социал-демократическая партия Австрии является членом Социалистического Интернационала и Партии европейских социалистов.

ВВП номинальный - 372,606 млрд. долл. [1] ВВП на душу населения - 43,546 долл. [2] Индекс человеческого развития – очень высокий, 23 место в мире. [3] Средняя продолжительность жизни – 81,4 года, 19 место в мире. [4] Расходы на образование – 5,5% ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 11% ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей – 13 место в мире. [7]

Германия. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – одна из двух крупнейших партий Германии, основанная еще в 1863 году. На сегодняшний день совместно с ХДС/ХСС образует правящую коалицию. Член СДПГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран Президентом ФРГ, а его коллега по партии Зигмар Габриэль – вице-канцлер и министр иностранных дел в коалиционном правительстве. Возглавляет СДПГ – Мартин Шульц, (с 17.01.2012 по 17.01.2017 – председатель Европарламента). Социал-демократическая партия Германии является членом Социалистического Интернационала и Партии европейских социалистов.

ВВП номинальный – 3,413 трлн. долл. (4-й в мире) [1] ВВП на душу населения – 41,955 долл. ( 20-й в мире) [2] Индекс человеческого развития – 6-й в мире [3] Продолжительность жизни – 80,9 лет [4] Расходы на образование – 4,5 % ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 11% ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей - 4-й в мире [7]

Дания. Социал-демократическая партия Дании - левоцентристская политическая партия, член Социалистического Интернационала и Партии европейских левых. Многократно была правящей партией, на данный момент является первой партией в Дании по количеству депутатов в парламенте.

ВВП номинальный – 295 млрд. долл. [1] ВВП на душу населения – 51,965 долл. [2] Индекс человеческого развития – 4-й в мире. [3] Продолжительность жизни – 80,2 [4] Расходы на образование – 8,7 % от ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 11 % от ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей – 11 место в мире [7]

Лидер СДПД с 2005 по 2015 год (премьер-министр Дании 2011-2015 г.г.) Хелле Торнинг Шмитт в 2012 году признавалась, влиятельным американским журналом Time, самой лучшей женщиной-лидером мира.





Норвегия. Норвежская рабочая партия – социалистическая политическая партия Норвегии, является крупнейшей и самой влиятельной политической силой в стране. С 1927 года имеет самое крупное представительство в стортинге, неоднократно формировала правительство. Состоит в Партии европейские социалисты.

ВВП номинальный – 387 млрд. долл. [1] ВВП на душу населения – 74,676 долл. (3-й в мире) [2] Продолжительность жизни – 81,6 лет [4] Расходы на образование – 7,3% от ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 10 % от ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей – 2-е место в мире [7] Начиная с 2009 года Норвегия занимает первое место в мире по Индексу человеческого развития. [3]

Швеция. Социал-демократическая рабочая партия Швеции является старейшей и самой многочисленной политической партией в Швеции. Состоит в Социалистическом Интернационале и Партии европейских социалистов. Партия неоднократно формировала правительство Швеции, в 1920 -1926, 1932-1976, 1982-1991, 1994-2006 г.г. и с 2014.

ВВП номинальный – 495 млрд. долл. [1] ВВП на душу населения – 50,267 долл. [2] Индекс человеческого развития – 14 место в мире [3] Продолжительность жизни – 82,2 (11-е место в мире) [4] Расходы на образование – 7,7 % от ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 10 % от ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей – 3-е место в мире [7]

Украина. ВВП номинальный – 90,6 млрд. долл. [1] ВВП на душу населения – 2,005 долл. [2] Индекс человеческого развития – 81-е место в мире [3] Продолжительность жизни – 71,0 [4] Расходы на образование – 5,3 % от ВВП [5] Расходы на здравоохранение – 8 % от ВВП [6] Рейтинг качества жизни пожилых людей – 73 место в мире [7]

Приведенные выше факты свидетельствуют о доминирующей роли социалистических партий в развитии этих стран. Во многом, благодаря правильно избранному социально-экономическому курсу, ориентированному на ценности и цели современного социализма им и удалось достичь таких высот.

Есть ли и у нашей страны возможность пойти по пути такого развития? Возможность всегда есть! Свидетельство тому возрождение левого движения под эгидой партии «Социалисты», которая исповедует те же принципы и цели, что и европейские социалистические партии.

Многие из стран, упомянутых выше, переживали полосу смут и разрухи, но благодаря ориентации на социальную справедливость, солидарность и свободу смогли выйти из социально-экономического пике и стать процветающими.

Фундаментом возрождения Украины может стать приход во власть левой политической силы, украиноцентричной, ориентированной на ценности европейского социализма. В таком случае, страна получит шанс эволюционного развития и со временем займет достойное место среди развитых государств, с сильной экономикой и высокими социальными стандартами.

А отвечая на вопрос, поставленный в начале, многие из вас, с гордостью, произнесут и название собственной страны!

Примечания: 1. Gross domestic product, nominal. The World Bank (16.12.2016) 2.Data refer mostly to the year 2015. World Development Indicators database (selecting all countries, GDP per capita (current US$) 3. United Nations Development Programme: Human Development Index 2015 4. United Nations Development Programme: Life Expectancy Index 2015 5. The World Bank: World Development Indicators 2014 6. World Health Organization: National Health Account Statistics, 2013 7. HelpAge International. Global AgeWath Index 2015

теги: социалисты, партия, соціалісти Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя