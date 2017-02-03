Авдеевка. Можно ли было предотвратить гуманитарный кризис?

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг о ситуации в Авдеевке: "Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее". Не стану оспаривать видение господина Хуга, да это уже и не важно, спонтанно или сознательно. Даже не суть дело, какая из сторон ее спровоцировала. В любом случае, наши "стратеги" оказались не готовы к такому повороту событий. Вооруженный конфликт, сам по себе, тяжело поддается прогнозированию в рамках формального подхода и очень ресурсоемкий к тому же. Но, на то и существует целая государственная машина, чтобы учитывать, просчитывать различные сценарии и соответственно собственные ходы в любой из гипотетических ситуаций, вплоть до "прогноза абсурда".





Нет разницы, руководствуется противник рациональной или иррациональной логикой, насколько его действия парадоксальны или линейны. относительные решения должны быть заготовлены по всему массиву возможных сценариев. Какой бы стороной не была инспирирована эскалация, на Банковой должны были быть тома просчитанных вариантов и соответственно сделаны упреждающие меры, с целью повысить собственный потенциал в ситуации обострения. Времени для этого было предостаточно.