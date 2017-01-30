Давоские откровения Генри Киссинджера

20 января завершился Всемирный экономический форум в Давосе. Самое представительное собрание мировой элиты: ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты в течении четырех дней обсуждают наиболее острые мировые проблемы. Давоский форум - барометр будущего состояния мировой политики и экономики. Именно по дискуссиям на нем судят о будущих глобальных трендах в каждой их жизненно важных для человечества сферах.

Тревоги Давоса

Не стал исключением и Давос – 2017. Ушедший год был щедр на резонансные, зачастую непредсказуемые события, особое место среди которых, по праву занимает победа на выборах Президента США Дональда Трампа.

Мир застыл в ожидании, и это остро чувствовалось среди безмятежных швейцарских Альп. Анатолий Чубайс очень метко охарактеризовал настроения, царящие на форуме: «… ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны».

С точки зрения, понимания будущего политического пасьянса в мире, очень важной была панельная сессия с Генри Киссинджером, которая так и называлась «Разговор с Генри Киссинджером о мире в 2017 году», которая вызвала особый интерес участников форума.





Киссинджер 2.0.

Генри Киссинджер – легенда американской и мировой дипломатии, Нобелевский лауреат. Ему уже 93 года, но этот сморщенный пожилой человек, может на них и выглядит, но с головой у него все в порядке, и просчитывает она все возможные варианты в мире со скоростью звука, потому как за свою долгую жизнь господин Киссинджер очень много знает.

Но, пожалуй, главная ценность размышлений мистера Киссинджера в Давосе, заключается в том, что он, по информации источников, уже формирует внешнюю политику новоизбранного Президента Трампа. И не важно, будет ли он занимать какую-либо официальную должность, главное, что 45-й Президент США уж точно будет ориентироваться на советы Киссинджера. Очевидно, что патриарх мировой дипломатии начал работать на Трампа, сразу же после победы последнего на выборах. Свидетельством чего может служить его визит в Китай, где он был замечен на приеме у главы КНР, уже после избрания Трампа. Что само по себе незаурядный факт, учитывая резкие высказывания кандидата Трампа в адрес Поднебесной. Также источники близкие к новой администрации Белого дома уверяют, что именно Генри Киссинджеру поручено разработать план нормализации отношений с Россией, которому Трамп уделяет особое внимание.

Конфигурация будущего?

Но, вернемся к Давосу. Примечательность панельной сессия с господином Киссинджером заключается в том, что им была достаточно четко очерчена желаемая конфигурация будущих отношений по оси Белый дом – Кремль.

Ниже приведу основные тезисы:

- Трам и Путин должны наладить «bromance», что в данном случае означает крепкую мужскую дружбу между двумя Президентами;

- между США, Европой и Россией нужен диалог, который установит новые военно-политические реалии. Причем выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа.

- Европа, США и Россия должны определить допустимые рамки применения военной силы в мире;

- Россия – это страна с совершенно особой историей. Это 11 часовых поясов, которые соответствуют регионам в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. И Россия оказывает большое влияние на все эти регионы;

- Президент России Владимир Путин «обеспечивает равновесие в мире».

Не правда ли многообещающие для Украины реалии?