|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Давоские откровения Генри Киссинджера
30.01.2017 11:22
20 января завершился Всемирный экономический форум в Давосе. Самое представительное собрание мировой элиты: ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты в течении четырех дней обсуждают наиболее острые мировые проблемы. Давоский форум - барометр будущего состояния мировой политики и экономики. Именно по дискуссиям на нем судят о будущих глобальных трендах в каждой их жизненно важных для человечества сферах.
Тревоги Давоса
Не стал исключением и Давос – 2017. Ушедший год был щедр на резонансные, зачастую непредсказуемые события, особое место среди которых, по праву занимает победа на выборах Президента США Дональда Трампа.
Мир застыл в ожидании, и это остро чувствовалось среди безмятежных швейцарских Альп. Анатолий Чубайс очень метко охарактеризовал настроения, царящие на форуме: «… ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны».
С точки зрения, понимания будущего политического пасьянса в мире, очень важной была панельная сессия с Генри Киссинджером, которая так и называлась «Разговор с Генри Киссинджером о мире в 2017 году», которая вызвала особый интерес участников форума.
Киссинджер 2.0.
Генри Киссинджер – легенда американской и мировой дипломатии, Нобелевский лауреат. Ему уже 93 года, но этот сморщенный пожилой человек, может на них и выглядит, но с головой у него все в порядке, и просчитывает она все возможные варианты в мире со скоростью звука, потому как за свою долгую жизнь господин Киссинджер очень много знает.
Но, пожалуй, главная ценность размышлений мистера Киссинджера в Давосе, заключается в том, что он, по информации источников, уже формирует внешнюю политику новоизбранного Президента Трампа. И не важно, будет ли он занимать какую-либо официальную должность, главное, что 45-й Президент США уж точно будет ориентироваться на советы Киссинджера. Очевидно, что патриарх мировой дипломатии начал работать на Трампа, сразу же после победы последнего на выборах. Свидетельством чего может служить его визит в Китай, где он был замечен на приеме у главы КНР, уже после избрания Трампа. Что само по себе незаурядный факт, учитывая резкие высказывания кандидата Трампа в адрес Поднебесной. Также источники близкие к новой администрации Белого дома уверяют, что именно Генри Киссинджеру поручено разработать план нормализации отношений с Россией, которому Трамп уделяет особое внимание.
Конфигурация будущего?
Но, вернемся к Давосу. Примечательность панельной сессия с господином Киссинджером заключается в том, что им была достаточно четко очерчена желаемая конфигурация будущих отношений по оси Белый дом – Кремль.
Ниже приведу основные тезисы:
- Трам и Путин должны наладить «bromance», что в данном случае означает крепкую мужскую дружбу между двумя Президентами;
- между США, Европой и Россией нужен диалог, который установит новые военно-политические реалии. Причем выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа.
- Европа, США и Россия должны определить допустимые рамки применения военной силы в мире;
- Россия – это страна с совершенно особой историей. Это 11 часовых поясов, которые соответствуют регионам в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. И Россия оказывает большое влияние на все эти регионы;
- Президент России Владимир Путин «обеспечивает равновесие в мире».
Не правда ли многообещающие для Украины реалии?
теги: Киссинджер, Давос, Украина, Путин, Трамп
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.